https://sputnikarabic.ae/20230123/صحيفة-أمريكية-كارثة-تلوح-في-الأفق-فوق-أوكرانيا-1072618082.html
صحيفة أمريكية: كارثة تلوح في الأفق فوق أوكرانيا
صحيفة أمريكية: كارثة تلوح في الأفق فوق أوكرانيا
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي يقود أوكرانيا إلى أزمة ديون سيادية ستؤدي إلى كارثة كبيرة في المستقبل. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T13:48+0000
2023-01-23T13:48+0000
2023-01-23T13:48+0000
العالم
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وكتبت صحيفة "بوليتيكو" في تقريرها "لم يخجل القادة الأوروبيون من الإعلان عن قروضهم البالغة 18 مليار يورو لأوكرانيا في عام 2023 كأداة للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي للبلاد".وأشار التقرير إلى أن أوكرانيا المدمرة اقتصاديًا لا تحتاج إلى قروض، بل إلى صفقة ديون، حيث فرصة كييف الحقيقية للتعافي هي أن الصفقة يجب أن تتضمن إعادة هيكلة كبيرة للديون وتحويل عشرات المليارات من اليورو بشكل منح. وأضاف التقرير "سيتعين على أوكرانيا قريبًا إطلاق مطبعة لتمويل المرافق اليومية ويود الألمان والهولنديون في كثير من الأحيان تذكير أوروبا أن ذلك سيؤدي إلى كارثة اقتصادية".وتابع التقرير بالقول "قامت أوكرانيا بالفعل بتأجيل السداد حتى عام 2024 على ديونها المملوكة للمستثمرين الدوليين والتي تصل إلى 20 مليار يورو وبالرغم من أهمية توفير 6 مليارات من خلال هذه الإجراءات للدولة، إلا أنها تتضاءل مقارنة بالعجز المتوقع في الميزانية بحوالي 40 مليار يورو في عام 2023 وحده".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة أمريكية: كارثة تلوح في الأفق فوق أوكرانيا
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي يقود أوكرانيا إلى أزمة ديون سيادية ستؤدي إلى كارثة كبيرة في المستقبل.
وكتبت
صحيفة "بوليتيكو" في تقريرها "لم يخجل القادة الأوروبيون من الإعلان عن قروضهم البالغة 18 مليار يورو لأوكرانيا في عام 2023 كأداة للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي للبلاد".
وأشار التقرير إلى أن أوكرانيا المدمرة اقتصاديًا لا تحتاج إلى قروض، بل إلى صفقة ديون، حيث فرصة كييف الحقيقية للتعافي هي أن الصفقة يجب أن تتضمن إعادة هيكلة كبيرة للديون وتحويل عشرات المليارات من اليورو بشكل منح.
وأضاف التقرير "سيتعين على أوكرانيا قريبًا إطلاق مطبعة لتمويل المرافق اليومية ويود الألمان والهولنديون في كثير من الأحيان تذكير أوروبا أن ذلك سيؤدي إلى كارثة اقتصادية".
وتابع التقرير بالقول "قامت أوكرانيا بالفعل بتأجيل السداد حتى عام 2024 على ديونها المملوكة للمستثمرين الدوليين والتي تصل إلى 20 مليار يورو وبالرغم من أهمية توفير 6 مليارات من خلال هذه الإجراءات للدولة، إلا أنها تتضاءل مقارنة بالعجز المتوقع في الميزانية بحوالي 40 مليار يورو في عام 2023 وحده".