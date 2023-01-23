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https://sputnikarabic.ae/20230123/طالبان-تؤكد-التزامها-بحق-إيران-المائي-1072611654.html
"طالبان" تؤكد التزامها بحق إيران المائي
"طالبان" تؤكد التزامها بحق إيران المائي
أكد وزير الخارجية في حكومة "طالبان" الأفغانية (الخاضعة لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي)، أمير خان متقي، اليوم الاثنين، على التزامها باحترام حقوق إيران... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T12:10+0000
2023-01-23T12:10+0000
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وجاءت تصريحات متقي، خلال لقاء جمعه بسفير إيران في العاصمة الأفغانية كابول، حسن كاظمي قمي، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وبحسب وسائل إعلام أفغانية، ناقش الجانبان القضايا السياسية والاقتصادية، وأكدا على حسن الجوار والمنفعة المتبادلة.كما ناقش كاظمي قمي في لقائه مع وزير الخارجية في حكومة "طالبان"، أمير خان متقي، تطوير العلاقات الشاملة وحق إيران في المياه.وأضاف أنه يجب بذل جهود تتماشى مع إدارة المياه لمنع إهدار المياه.ويبلغ طول نهر هلمند 1300 كيلومتر، وينبع منبعه في جبال هندو كوش إلى الغرب من كابول، وينتهي باتجاه الجنوب الغربي، ويفرغ مياهه في بحيرة هامون في مقاطعة سيستان - بلوشستان الإيرانية، وعارضت إيران بشدة قيام أفغانستان بسد أنهارها العابرة للحدود، واتهمت كابول بحرمانها من حقوقها المائية كبلد منخفض النهر.
https://sputnikarabic.ae/20230121/الصين-تحث-حكومة-طالبان-على-اتخاذ-تدابير-قوية-لضمان-سلامة-موظفيها-ومؤسساتها-في-أفغانستان-1072546627.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, العالم

"طالبان" تؤكد التزامها بحق إيران المائي

12:10 GMT 23.01.2023
© AFP 2023 / HOSHANG HASHIMIوزير خارجية إمارة أفغانستان، أمير خان متقي
وزير خارجية إمارة أفغانستان، أمير خان متقي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
وزير خارجية إمارة أفغانستان، أمير خان متقي
© AFP 2023 / HOSHANG HASHIMI
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أكد وزير الخارجية في حكومة "طالبان" الأفغانية (الخاضعة لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي)، أمير خان متقي، اليوم الاثنين، على التزامها باحترام حقوق إيران المائية من نهر هلمند.
وجاءت تصريحات متقي، خلال لقاء جمعه بسفير إيران في العاصمة الأفغانية كابول، حسن كاظمي قمي، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).
وبحسب وسائل إعلام أفغانية، ناقش الجانبان القضايا السياسية والاقتصادية، وأكدا على حسن الجوار والمنفعة المتبادلة.
وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
الصين تحث حكومة "طالبان" على اتخاذ تدابير قوية لضمان سلامة موظفيها ومؤسساتها في أفغانستان
21 يناير, 14:21 GMT
كما ناقش كاظمي قمي في لقائه مع وزير الخارجية في حكومة "طالبان"، أمير خان متقي، تطوير العلاقات الشاملة وحق إيران في المياه.
وأضاف أنه يجب بذل جهود تتماشى مع إدارة المياه لمنع إهدار المياه.
ويبلغ طول نهر هلمند 1300 كيلومتر، وينبع منبعه في جبال هندو كوش إلى الغرب من كابول، وينتهي باتجاه الجنوب الغربي، ويفرغ مياهه في بحيرة هامون في مقاطعة سيستان - بلوشستان الإيرانية، وعارضت إيران بشدة قيام أفغانستان بسد أنهارها العابرة للحدود، واتهمت كابول بحرمانها من حقوقها المائية كبلد منخفض النهر.
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