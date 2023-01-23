https://sputnikarabic.ae/20230123/طالبان-تؤكد-التزامها-بحق-إيران-المائي-1072611654.html

"طالبان" تؤكد التزامها بحق إيران المائي

"طالبان" تؤكد التزامها بحق إيران المائي

أكد وزير الخارجية في حكومة "طالبان" الأفغانية (الخاضعة لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي)، أمير خان متقي، اليوم الاثنين، على التزامها باحترام حقوق إيران... 23.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-23T12:10+0000

2023-01-23T12:10+0000

2023-01-23T12:10+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار أفغانستان اليوم

حركة طالبان

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/0e/1050149618_0:23:1928:1108_1920x0_80_0_0_1cefda140091057c08b4568c1d7aca95.jpg

وجاءت تصريحات متقي، خلال لقاء جمعه بسفير إيران في العاصمة الأفغانية كابول، حسن كاظمي قمي، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وبحسب وسائل إعلام أفغانية، ناقش الجانبان القضايا السياسية والاقتصادية، وأكدا على حسن الجوار والمنفعة المتبادلة.كما ناقش كاظمي قمي في لقائه مع وزير الخارجية في حكومة "طالبان"، أمير خان متقي، تطوير العلاقات الشاملة وحق إيران في المياه.وأضاف أنه يجب بذل جهود تتماشى مع إدارة المياه لمنع إهدار المياه.ويبلغ طول نهر هلمند 1300 كيلومتر، وينبع منبعه في جبال هندو كوش إلى الغرب من كابول، وينتهي باتجاه الجنوب الغربي، ويفرغ مياهه في بحيرة هامون في مقاطعة سيستان - بلوشستان الإيرانية، وعارضت إيران بشدة قيام أفغانستان بسد أنهارها العابرة للحدود، واتهمت كابول بحرمانها من حقوقها المائية كبلد منخفض النهر.

https://sputnikarabic.ae/20230121/الصين-تحث-حكومة-طالبان-على-اتخاذ-تدابير-قوية-لضمان-سلامة-موظفيها-ومؤسساتها-في-أفغانستان-1072546627.html

إيران

أخبار إيران

أخبار أفغانستان اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, العالم