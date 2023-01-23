https://sputnikarabic.ae/20230123/طالبان-تؤكد-التزامها-بحق-إيران-المائي-1072611654.html
"طالبان" تؤكد التزامها بحق إيران المائي
"طالبان" تؤكد التزامها بحق إيران المائي
أكد وزير الخارجية في حكومة "طالبان" الأفغانية (الخاضعة لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي)، أمير خان متقي، اليوم الاثنين، على التزامها باحترام حقوق إيران... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T12:10+0000
2023-01-23T12:10+0000
2023-01-23T12:10+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/0e/1050149618_0:23:1928:1108_1920x0_80_0_0_1cefda140091057c08b4568c1d7aca95.jpg
وجاءت تصريحات متقي، خلال لقاء جمعه بسفير إيران في العاصمة الأفغانية كابول، حسن كاظمي قمي، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وبحسب وسائل إعلام أفغانية، ناقش الجانبان القضايا السياسية والاقتصادية، وأكدا على حسن الجوار والمنفعة المتبادلة.كما ناقش كاظمي قمي في لقائه مع وزير الخارجية في حكومة "طالبان"، أمير خان متقي، تطوير العلاقات الشاملة وحق إيران في المياه.وأضاف أنه يجب بذل جهود تتماشى مع إدارة المياه لمنع إهدار المياه.ويبلغ طول نهر هلمند 1300 كيلومتر، وينبع منبعه في جبال هندو كوش إلى الغرب من كابول، وينتهي باتجاه الجنوب الغربي، ويفرغ مياهه في بحيرة هامون في مقاطعة سيستان - بلوشستان الإيرانية، وعارضت إيران بشدة قيام أفغانستان بسد أنهارها العابرة للحدود، واتهمت كابول بحرمانها من حقوقها المائية كبلد منخفض النهر.
https://sputnikarabic.ae/20230121/الصين-تحث-حكومة-طالبان-على-اتخاذ-تدابير-قوية-لضمان-سلامة-موظفيها-ومؤسساتها-في-أفغانستان-1072546627.html
إيران
أخبار إيران
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/0e/1050149618_217:0:1928:1283_1920x0_80_0_0_17271909d9990e0d892b92505d1eed68.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, العالم
"طالبان" تؤكد التزامها بحق إيران المائي
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية في حكومة "طالبان" الأفغانية (الخاضعة لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي)، أمير خان متقي، اليوم الاثنين، على التزامها باحترام حقوق إيران المائية من نهر هلمند.
وجاءت تصريحات متقي، خلال لقاء جمعه بسفير إيران في العاصمة الأفغانية كابول، حسن كاظمي قمي، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية (إيرنا).
وبحسب وسائل إعلام أفغانية، ناقش الجانبان القضايا السياسية والاقتصادية، وأكدا على حسن الجوار والمنفعة المتبادلة.
كما ناقش كاظمي قمي في لقائه مع وزير الخارجية في حكومة "طالبان"، أمير خان متقي، تطوير العلاقات الشاملة وحق إيران في المياه.
وأضاف أنه يجب بذل جهود تتماشى مع إدارة المياه لمنع إهدار المياه.
ويبلغ طول نهر هلمند 1300 كيلومتر، وينبع منبعه في جبال هندو كوش إلى الغرب من كابول، وينتهي باتجاه الجنوب الغربي، ويفرغ مياهه في بحيرة هامون في مقاطعة سيستان - بلوشستان الإيرانية، وعارضت إيران بشدة قيام أفغانستان بسد أنهارها العابرة للحدود، واتهمت كابول بحرمانها من حقوقها المائية كبلد منخفض النهر.