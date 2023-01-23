https://sputnikarabic.ae/20230123/طهران-لا-يوجد-دليل-يثبت-صحة-مزاعم-كييف-بشأن-استخدام-روسيا-لمسيرات-إيرانية-في-أوكرانيا-1072624740.html

طهران: لا يوجد دليل يثبت صحة مزاعم كييف بشأن استخدام روسيا لمسيرات إيرانية في أوكرانيا

طهران: لا يوجد دليل يثبت صحة مزاعم كييف بشأن استخدام روسيا لمسيرات إيرانية في أوكرانيا

ردت وزارة الخارجية الإيرانية، مجددا على المزاعم الموجهة ضد إيران بخصوص إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا. 23.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-23T16:04+0000

2023-01-23T16:04+0000

2023-01-23T16:04+0000

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "الحوار بين الوفدين الإيراني والأوكراني بشأن المزاعم المطروحة عقد في السابق وقدمت إيران توضيحاتها ولم يكن هناك ما يثبت تلك المزاعم"، مضيفا أنه "تم الاتفاق على استمرار المحادثات إذا لزم الأمر ولا ترى إيران أي مشكلة في إجراء محادثات تكميلية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وتابع كنعاني: "لقد تم الإعلان عدة مرات عن المواقف الرسمية الإيرانية بشأن المزاعم المتعلقة بإرسال طائرات مسيرة من إيران إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا".وأشار إلى المحادثات الأخيرة بين وزير الخارجية الإيراني وجوزيف بوريل، قال: "لطالما أعلنت إيران أنها ستعقد جولة أخرى من المحادثات الفنية في حال رغبة أوكرانيا وإذا قدم الجانب الآخر أدلة في هذا الصدد، فستقوم إيران بالتحقيق والرد".وأضاف كنعاني أن "بعض الأطراف راغبة في تحميل إيران مسؤولية أزمة أوكرانيا بذرائع كاذبة وواهیة"، مشيرا إلى أن "هذه الاتهامات هي استمرار لسلوكهم السياسي الخاطئ وممارسة ضغوط سياسية ضد إیران".وكانت إيران، كشفت تفاصيل اجتماع فريقي الخبراء الإيرانيين والأوكرانيين، مؤكدة أن "الجانب الأوكراني لم يقدم أي وثيقة تدل على استخدام روسيا لمسيرات إيرانية خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا".وقال وزير الدفاع الإيراني العميد رضا أشتياني، إن "الفريق الأوكراني أرجأ هذا الأمر إلى الاجتماعات القادمة، رغم أنه لا يحظى بأهمية ولا حاجة لمتابعته"، مضيفا أن "الكثير من هذه التصريحات قائمة على أسس واهية وشائعات لا أساس لها".وأكد العميد أشتياني، أن "التعاون العسكري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا بدأ منذ أمد بعيد ولا يتعلق باستخدام الطائرات من دون طيار الإيرانية في أزمة أوكرانيا".وأفادت وكالة "نور نيوز" المقربة من مجلس الأمن القومي الإيراني، في تقرير لها، الشهر الماضي، بأن "الخبراء الأوكرانيين لم يقدموا لنظرائهم الإيرانيين أي أدلة بشأن المزاعم التي ساقتها كييف عن استخدام طائرات مسيرة إيرانية في أزمة أوكرانيا من طرف روسيا".وقالت الوكالة، إنه "في ضوء المتابعة المكثفة والمستمرة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عقد اجتماع على مستوى الخبراء بين إيران وأوكرانيا مؤخرا، لكن الجانب الأوكراني كان خالي الوفاض تماما من أي وثيقة تثبت المزاعم التي أطلقها بشأن المسيّرات".وأوضح التقرير أنه "قبل أسابيع قليلة ورغم اتفاق البلدين على عقد اجتماع خبراء في بولندا، أعلن الجانب الأوكراني قبل ساعة من الاجتماع أنه لن يشارك في الاجتماع، ولكن مع المتابعة المكثفة للجمهورية الإسلامية، عُقد اجتماع خبراء مؤخرا بين البلدين".وأكدت الوكالة أن "الجانب الأوكراني لم يقدم أي وثائق يمكن الدفاع عنها لإثبات الادعاءات المطروحة، وتقرر بموافقة البلدين، أن يقوم الجانب الأوكراني بجمع وتقديم وثائقه لمراجعة الخبراء في الاجتماع المشترك المقبل".ورفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ما وصفها بالادعاءات غير الصحيحة بشأن مواقف إيران من النزاع في أوكرانيا، وذلك في ظل تداول وسائل إعلام غربية تقارير حول تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في العمليات الدائرة في أوكرانيا.وأعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أنه أرسل مقترحا لرئيسه فلاديمير زيلينسكي، يطالب فيه بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران؛ وذلك على خلفية مزاعم تزويدها روسيا بالطائرات المسيرة الهجومية.من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية.بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية.وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد القوات الأوكرانية.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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https://sputnikarabic.ae/20221220/إيران-تنفي-مجددا-ادعاءات-أمريكا-المتعلقة-بنقل-طائراتها-المسيرة-إلى-روسيا-لاستخدامها-في-أوكرانيا-1071387691.html

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