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https://sputnikarabic.ae/20230123/علماء-روس-يطورون-روبوتا-لتدليك-رواد-الفضاء-أثناء-عملهم-1072597207.html
علماء روس يطورون روبوتا لتدليك رواد الفضاء أثناء عملهم
علماء روس يطورون روبوتا لتدليك رواد الفضاء أثناء عملهم
اقترح فريق من العلماء الروس تطوير روبوت يتم تثبيته على جسم رواد الفضاء ليقوم بإجراء تدليك لهم دون تشتيت انتباههم عن القيام بأنشطتهم الرئيسية. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T07:52+0000
2023-01-23T08:02+0000
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وقام علماء من جامعة موسكو التقنية الحكومية بصنع نموذج، تم اختباره في معهد الهندسة الميكانيكية التابع للجامعة.وفقا للعلماء، هناك العديد من المشاكل في الفضاء، بسبب انعدام الوزن، ومن المستحيل إجراء تدليك فعال في المدار دون رائد فضاء ثان. في الوقت نفسه، يجب أن يصرف كل من أعضاء الطاقم عن العمل المجدول، وأن روبوتات التدليك الحالية مناسبة فقط لأجزاء معينة من الجسم.ولحل هذه المشاكل، اقترح العلماء نهجا جديدا، يتمثل جوهره في دمج الروبوت مع جسم رائد الفضاء في وحدة واحدة وضمان عملها بشكل مستقل أثناء التدليك. وبالتالي، سيكون رائد الفضاء قادرا على أداء العمل المخطط له وتلبية الاحتياجات الفيزيولوجية أثناء التدليك.
https://sputnikarabic.ae/20230118/روسيا-تطور-سفينة-لإنقاذ-رواد-الفضاء-في-حالات-الطوارئ-في-طريقها-إلى-القمر-1072408928.html
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علوم, الصحة
علوم, الصحة

علماء روس يطورون روبوتا لتدليك رواد الفضاء أثناء عملهم

07:52 GMT 23.01.2023 (تم التحديث: 08:02 GMT 23.01.2023)
© Photo / Twitter / NASA / Chris Cassidyرائد فضاء ناسا كريس كسيدي
رائد فضاء ناسا كريس كسيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© Photo / Twitter / NASA / Chris Cassidy
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اقترح فريق من العلماء الروس تطوير روبوت يتم تثبيته على جسم رواد الفضاء ليقوم بإجراء تدليك لهم دون تشتيت انتباههم عن القيام بأنشطتهم الرئيسية.
وقام علماء من جامعة موسكو التقنية الحكومية بصنع نموذج، تم اختباره في معهد الهندسة الميكانيكية التابع للجامعة.

وبحسب البيان الذي نشرته الجامعة، فإن الروبوت "أكتودريالني دوديكابود" (دوديكابود ثماني السطوح) سيقوم بتدليك الأيدي والأرجل لرواد الفضاء على متن المحطة الفضائية".

وفقا للعلماء، هناك العديد من المشاكل في الفضاء، بسبب انعدام الوزن، ومن المستحيل إجراء تدليك فعال في المدار دون رائد فضاء ثان. في الوقت نفسه، يجب أن يصرف كل من أعضاء الطاقم عن العمل المجدول، وأن روبوتات التدليك الحالية مناسبة فقط لأجزاء معينة من الجسم.
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ولحل هذه المشاكل، اقترح العلماء نهجا جديدا، يتمثل جوهره في دمج الروبوت مع جسم رائد الفضاء في وحدة واحدة وضمان عملها بشكل مستقل أثناء التدليك. وبالتالي، سيكون رائد الفضاء قادرا على أداء العمل المخطط له وتلبية الاحتياجات الفيزيولوجية أثناء التدليك.
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