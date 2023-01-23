https://sputnikarabic.ae/20230123/علماء-روس-يطورون-روبوتا-لتدليك-رواد-الفضاء-أثناء-عملهم-1072597207.html

علماء روس يطورون روبوتا لتدليك رواد الفضاء أثناء عملهم

علماء روس يطورون روبوتا لتدليك رواد الفضاء أثناء عملهم

اقترح فريق من العلماء الروس تطوير روبوت يتم تثبيته على جسم رواد الفضاء ليقوم بإجراء تدليك لهم دون تشتيت انتباههم عن القيام بأنشطتهم الرئيسية. 23.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-23T07:52+0000

2023-01-23T07:52+0000

2023-01-23T08:02+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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وقام علماء من جامعة موسكو التقنية الحكومية بصنع نموذج، تم اختباره في معهد الهندسة الميكانيكية التابع للجامعة.وفقا للعلماء، هناك العديد من المشاكل في الفضاء، بسبب انعدام الوزن، ومن المستحيل إجراء تدليك فعال في المدار دون رائد فضاء ثان. في الوقت نفسه، يجب أن يصرف كل من أعضاء الطاقم عن العمل المجدول، وأن روبوتات التدليك الحالية مناسبة فقط لأجزاء معينة من الجسم.ولحل هذه المشاكل، اقترح العلماء نهجا جديدا، يتمثل جوهره في دمج الروبوت مع جسم رائد الفضاء في وحدة واحدة وضمان عملها بشكل مستقل أثناء التدليك. وبالتالي، سيكون رائد الفضاء قادرا على أداء العمل المخطط له وتلبية الاحتياجات الفيزيولوجية أثناء التدليك.

https://sputnikarabic.ae/20230118/روسيا-تطور-سفينة-لإنقاذ-رواد-الفضاء-في-حالات-الطوارئ-في-طريقها-إلى-القمر-1072408928.html

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