عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230123/علماء-يحددون-علاقة-قلة-النوم-بـالشياطين-والأشباح-والكائنات-الفضائية-1072608255.html
علماء يحددون علاقة قلة النوم بـ"الشياطين والأشباح والكائنات الفضائية"
علماء يحددون علاقة قلة النوم بـ"الشياطين والأشباح والكائنات الفضائية"
أظهرت دراسة جديدة أن اعتقاد الناس في الظواهر الخارقة للطبيعة، ربما يكون نابعا من قلة النوم. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T10:43+0000
2023-01-23T10:51+0000
مجتمع
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102035/52/1020355299_0:0:1732:975_1920x0_80_0_0_a59baecc4f12c4b381cc494e8dc83c92.jpg
وبحسب الدراسة التي أجريت على نحو 9 آلاف مشارك، فقلة النوم مثلما تلحق أضرارا مختلفة بالجسم، فإنها كذلك تجعل الإنسان أكثر عرضة للإيمان بالظواهر الخارقة للطبيعة، وتحديدا الاعتقاد في الحياة بعد الموت والأشباح والشياطين والأطباق الطائرة.وشلل النوم هو عرض آخر من أعراض اضطراب النوم المخيفة، إذ أنك تشعر بأنك مستيقظ، لكنك لا تستطيع أن تحرك جسدك. ويعتقد شاربليس أن كلتا الحالتين تفسر أحداثا خارقة عديدة.أما متلازمة الرأس المنفجر، فيصفها البعض بأنها مثل قنبلة تنفجر بالقرب من رؤوسهم أثناء النوم، وقد يتعرض لها البعض مرة في العمر، بينما يتعرض لها آخرون عدة مرات في الليلة الواحدة.ولم يسمح الباحثون بمشاركة من يعانون اضطرابات وأمراض عقلية في الدراسة.ولاحظ مؤلفو الدراسة أنه مستوى الاعتقاد في الظواهر الخارقة، يزيد عند أولئك الذين ينامون أقل، حتى عند التحكم في متغيرات العمر والجنس. ويضيف المؤلفون أن "أحد تفسيرات هذه المعتقدات، هو أن الشخص قد يفسر ما يراه من صور أو يسمعه من أصوات خلال نومه المضطرب، على أنه دليل على وجود كائنات فضائية أو كائنات أخرى خارقة للطبيعة"، مؤكدين أنه يلزم إجراء المزيد من البحث.ويتوقع العلماء أن يساهم عملهم في علاج اضطرابات النوم إذا واصلوا الدراسة.
https://sputnikarabic.ae/20230114/باحثون-النوم-غير-الكافي-يهدد-بالسمنة-بسبب-هرمون-الجوع-1072258516.html
https://sputnikarabic.ae/20221102/دراسة-تكشف-العلاقة-بين-قلة-النوم-ومرض-غلوكوما-1069741993.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102035/52/1020355299_0:0:1580:1185_1920x0_80_0_0_2b7bd2cb284920371bc8eac323712084.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة
الصحة

علماء يحددون علاقة قلة النوم بـ"الشياطين والأشباح والكائنات الفضائية"

10:43 GMT 23.01.2023 (تم التحديث: 10:51 GMT 23.01.2023)
© almrsal.comالنوم والوقت
النوم والوقت - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© almrsal.com
تابعنا عبرTelegram
أظهرت دراسة جديدة أن اعتقاد الناس في الظواهر الخارقة للطبيعة، ربما يكون نابعا من قلة النوم.
وبحسب الدراسة التي أجريت على نحو 9 آلاف مشارك، فقلة النوم مثلما تلحق أضرارا مختلفة بالجسم، فإنها كذلك تجعل الإنسان أكثر عرضة للإيمان بالظواهر الخارقة للطبيعة، وتحديدا الاعتقاد في الحياة بعد الموت والأشباح والشياطين والأطباق الطائرة.
وفي الدراسة، حاول العلماء تحديد الصلة بين النوم على نحو غير منتظم، واعتقادهم بتلك الظواهر الخارقة، حيث فحصوا العلاقة بين التأثيرات مثل شلل النوم ومتلازمة الرأس المنفجر من ناحية، والممارسات الروحية وتجارب الأحداث الخارقة من ناحية أخرى، فوجدوا أن الأشخاص الذين يعانون من مثل هذه الاضطرابات، غالبًا ما يؤمنون بالظواهر الغيبية.
فوائد النوم أثناء العمل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
مجتمع
باحثون: النوم غير الكافي يهدد بالسمنة بسبب "هرمون الجوع"‏
14 يناير, 10:14 GMT
وشلل النوم هو عرض آخر من أعراض اضطراب النوم المخيفة، إذ أنك تشعر بأنك مستيقظ، لكنك لا تستطيع أن تحرك جسدك. ويعتقد شاربليس أن كلتا الحالتين تفسر أحداثا خارقة عديدة.
أما متلازمة الرأس المنفجر، فيصفها البعض بأنها مثل قنبلة تنفجر بالقرب من رؤوسهم أثناء النوم، وقد يتعرض لها البعض مرة في العمر، بينما يتعرض لها آخرون عدة مرات في الليلة الواحدة.
ولم يسمح الباحثون بمشاركة من يعانون اضطرابات وأمراض عقلية في الدراسة.
ولاحظ مؤلفو الدراسة أنه مستوى الاعتقاد في الظواهر الخارقة، يزيد عند أولئك الذين ينامون أقل، حتى عند التحكم في متغيرات العمر والجنس.
كان من بين المشاركين أشخاص يؤمنون إيمانًا راسخًا بالظواهر الخارقة، على النحو التالي: 12.7% يؤمنون بالحياة بعد الموت، 8.1% يؤمنون بوجود الأشباح، 5.6% يعتقدون أن بعض الأشخاص يمكنه الاتصال بالمتوفى، 4.7% يؤمنون بوجود الشياطين، 3.4% يعتقدون أن كائنات فضائية زارت الأرض أو تواصلت مع البشر".
اضطرابات النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
مجتمع
دراسة تكشف العلاقة بين قلة النوم ومرض "غلوكوما"
2 نوفمبر 2022, 09:48 GMT
ويضيف المؤلفون أن "أحد تفسيرات هذه المعتقدات، هو أن الشخص قد يفسر ما يراه من صور أو يسمعه من أصوات خلال نومه المضطرب، على أنه دليل على وجود كائنات فضائية أو كائنات أخرى خارقة للطبيعة"، مؤكدين أنه يلزم إجراء المزيد من البحث.
ويتوقع العلماء أن يساهم عملهم في علاج اضطرابات النوم إذا واصلوا الدراسة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:27 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يناير, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала