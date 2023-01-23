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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230123/غيراسيموف-روسيا-تواجه-كل-الغرب-تقريبا-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1072632591.html
غيراسيموف: روسيا تواجه كل الغرب تقريبا في العملية العسكرية الخاصة
غيراسيموف: روسيا تواجه كل الغرب تقريبا في العملية العسكرية الخاصة
قال رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف، إن روسيا تواجه كل الغرب تقريبا في العملية العسكرية الخاصة. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T19:52+0000
2023-01-23T19:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غرايميسوف
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وأضاف غيراسيموف خلال مقابلة مع صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" الروسية: "لم تعرف روسيا الحديثة مثل هذا المستوى والشدة من الأعمال العدائية، بلدنا وقواته المسلحة اليوم يواجهان الغرب الجماعي تقريبا".وأوضح غيراسيموف أنه من أجل استقرار الوضع وحماية المناطق الجديدة وتنفيذ عمليات هجومية، كان على هيئة الأركان العامة القيام بتعبئة جزئية، لم تحدث مثل هذه الأحداث منذ الحرب الوطنية العظمى.وأشار غيراسيموف إلى أن "هيئة الأركان العامة تتخذ الآن كافة الإجراءات لتحقيق أهداف العملية الخاصة التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك لضمان الأمن العسكري للبلاد، على أساس التهديدات العسكرية القائمة".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، تعيين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، قائدا لمجموعة القوات المشتركة الروسية في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وجاء في بيان الوزارة:"في 11 يناير/ كانون الثاني 2023، أجرى وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، تعيينات جديدة لقيادة العملية العسكرية الخاصة، وتم تعيين رئيس الأركان العامة، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، قائدا لمجموعة القوات المشتركة".كما أشارت الوزارة إلى أن "نوابه (غيراسيموف) هم القائد العام للقوات الجوية، جنرال الجيش سيرغي سوروفكين، والقائد العام للقوات البرية، جنرال الجيش أوليغ ساليوكوف، ونائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الفريق أول أليكسي كيم".وأضاف البيان: "يرتبط رفع مستوى قيادة العملية العسكرية الخاصة بتوسيع نطاق المهام، التي يتم حلها في سياق التنفيذ، وضرورة تنظيم تفاعل أوثق بين فروع القوات المسلحة، وكذلك تحسين نوعية الدعم وفعالية إدارة مجموعة القوات".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20230112/خبير-عسكري-يوضح-الغرض-من-تعيين-غيراسيموف-قائدا-للقوات-المشتركة-الروسية-1072195688.html
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روسيا, رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غرايميسوف
روسيا, رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غرايميسوف

غيراسيموف: روسيا تواجه كل الغرب تقريبا في العملية العسكرية الخاصة

19:52 GMT 23.01.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyiرئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف
رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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قال رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف، إن روسيا تواجه كل الغرب تقريبا في العملية العسكرية الخاصة.
وأضاف غيراسيموف خلال مقابلة مع صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" الروسية: "لم تعرف روسيا الحديثة مثل هذا المستوى والشدة من الأعمال العدائية، بلدنا وقواته المسلحة اليوم يواجهان الغرب الجماعي تقريبا".
وأوضح غيراسيموف أنه من أجل استقرار الوضع وحماية المناطق الجديدة وتنفيذ عمليات هجومية، كان على هيئة الأركان العامة القيام بتعبئة جزئية، لم تحدث مثل هذه الأحداث منذ الحرب الوطنية العظمى.
وأشار غيراسيموف إلى أن "هيئة الأركان العامة تتخذ الآن كافة الإجراءات لتحقيق أهداف العملية الخاصة التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك لضمان الأمن العسكري للبلاد، على أساس التهديدات العسكرية القائمة".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، تعيين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، قائدا لمجموعة القوات المشتركة الروسية في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وجاء في بيان الوزارة:"في 11 يناير/ كانون الثاني 2023، أجرى وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، تعيينات جديدة لقيادة العملية العسكرية الخاصة، وتم تعيين رئيس الأركان العامة، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، قائدا لمجموعة القوات المشتركة".
كما أشارت الوزارة إلى أن "نوابه (غيراسيموف) هم القائد العام للقوات الجوية، جنرال الجيش سيرغي سوروفكين، والقائد العام للقوات البرية، جنرال الجيش أوليغ ساليوكوف، ونائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الفريق أول أليكسي كيم".
وأضاف البيان: "يرتبط رفع مستوى قيادة العملية العسكرية الخاصة بتوسيع نطاق المهام، التي يتم حلها في سياق التنفيذ، وضرورة تنظيم تفاعل أوثق بين فروع القوات المسلحة، وكذلك تحسين نوعية الدعم وفعالية إدارة مجموعة القوات".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
فاليري غيراسيموف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري يوضح الغرض من تعيين غيراسيموف قائدا للقوات المشتركة الروسية
12 يناير, 12:18 GMT
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
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