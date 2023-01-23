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https://sputnikarabic.ae/20230123/فتاتان-تساعدان-المسلمات-الراغبات-في-العمل-دون-الاضطرار-لخلع-الحجاب-في-فرنسا-1072613130.html
فتاتان تساعدان المسلمات الراغبات في العمل دون الاضطرار لخلع الحجاب في فرنسا
فتاتان تساعدان المسلمات الراغبات في العمل دون الاضطرار لخلع الحجاب في فرنسا
تضامنا مع النساء المحجبات للعثور على وظائف في فرنسا، أطلقت فرنسيتان مسلمتان موقعا إلكترونيا لمساعدتهم. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
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فبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، فقد قامت ياسمين درواز وهانيا الشيخ بإطلاق الموقع الذي حمل اسم JobHijab، وأشارت ياسمين، إلى أن المسلمات اللاتي يتقدمن للوظائف ويرغبن بالاحتفاظ بحجابهن في الوقت ذاته يصعب عليهن التعرف على الشركات التي لا تمانع ذلك.وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الموقع نجح بتوفير وظائف لـ100 سيدة مسلمة منذ إطلاقه في الصيف، في وقت وصل فيه متابعوا حساب الشركة على منصات التواصل الاجتماعي في "تيك توك" و "إنستغرام" و "تويتر" لأكثر من30 ألف متابع.وحول قطاعات العمل التي تقبل الموظفات المحجبات، أشارت الفتاتان إلى قطاعات التسويق والأعمال في المجال الرقمي، بالإضافة للوظائف التي لا تتطلب التفاعل المباشر مع العملاء.
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فتاتان تساعدان المسلمات الراغبات في العمل دون الاضطرار لخلع الحجاب في فرنسا

12:41 GMT 23.01.2023
© Sputnik . Максим Богодвид / الانتقال إلى بنك الصورعارضة أزياء تشارك في مسابقة لتصميم ملابس إسلامية - حجاب
عارضة أزياء تشارك في مسابقة لتصميم ملابس إسلامية - حجاب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© Sputnik . Максим Богодвид
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تضامنا مع النساء المحجبات للعثور على وظائف في فرنسا، أطلقت فرنسيتان مسلمتان موقعا إلكترونيا لمساعدتهم.
فبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، فقد قامت ياسمين درواز وهانيا الشيخ بإطلاق الموقع الذي حمل اسم JobHijab، وأشارت ياسمين، إلى أن المسلمات اللاتي يتقدمن للوظائف ويرغبن بالاحتفاظ بحجابهن في الوقت ذاته يصعب عليهن التعرف على الشركات التي لا تمانع ذلك.

حيث لا يعرض الموقع سوى الوظائف المفتوحة للموظفين الذين يرتدون رموزا دينية، يتم الحصول على هذه الوظائف بشكل شفهي أو من قسم الموارد البشرية في الشركات.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الموقع نجح بتوفير وظائف لـ100 سيدة مسلمة منذ إطلاقه في الصيف، في وقت وصل فيه متابعوا حساب الشركة على منصات التواصل الاجتماعي في "تيك توك" و "إنستغرام" و "تويتر" لأكثر من30 ألف متابع.
وحول قطاعات العمل التي تقبل الموظفات المحجبات، أشارت الفتاتان إلى قطاعات التسويق والأعمال في المجال الرقمي، بالإضافة للوظائف التي لا تتطلب التفاعل المباشر مع العملاء.
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