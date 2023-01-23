https://sputnikarabic.ae/20230123/لأول-مرة-في-تاريخ-كرة-القدم-حكم-يشهر-البطاقة-البيضاء-1072606319.html
لأول مرة في تاريخ كرة القدم... حكم يشهر البطاقة البيضاء
لأول مرة في تاريخ كرة القدم... حكم يشهر البطاقة البيضاء
ظهرت البطاقة البيضاء لأول مرة على الإطلاق في ملاعب كرة القدم، خلال مباراة جمعت فريقي سبورتنغ لشبونة النسوي ضد بنفيكا بلشبونة في بطولة محلية، يوم السبت الماضي. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T10:00+0000
2023-01-23T10:00+0000
2023-01-23T10:29+0000
نادي الفيديو
مجتمع
رياضة
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ووسط تصفيق المشجعين بحفاوة، أخرج الحكم البطاقة للكادرين الطبيين في كلا الفريقين بعد مساعدة شخص شعر بتوعك على مقاعد البدلاء.والبطاقة البيضاء هي أحدث تغيير جديد في قواعد كرة القدم، وهي جزء من مبادرة جديدة في البرتغال لتشجيع اللاعبين والطواقم الفنية والطبية على التصرف بطريقة رياضية والحصول على تقدير فوري لأفعالهم الإيجابية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, رياضة
لأول مرة في تاريخ كرة القدم... حكم يشهر البطاقة البيضاء
10:00 GMT 23.01.2023 (تم التحديث: 10:29 GMT 23.01.2023) تابعنا عبر
ظهرت البطاقة البيضاء لأول مرة على الإطلاق في ملاعب كرة القدم، خلال مباراة جمعت فريقي سبورتنغ لشبونة النسوي ضد بنفيكا بلشبونة في بطولة محلية، يوم السبت الماضي.
ووسط تصفيق المشجعين بحفاوة، أخرج الحكم البطاقة للكادرين الطبيين في كلا الفريقين بعد مساعدة شخص شعر بتوعك على مقاعد البدلاء.
والبطاقة البيضاء هي أحدث تغيير جديد في قواعد كرة القدم، وهي جزء من مبادرة جديدة في البرتغال لتشجيع اللاعبين والطواقم الفنية والطبية على التصرف بطريقة رياضية والحصول على تقدير فوري لأفعالهم الإيجابية.