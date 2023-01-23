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https://sputnikarabic.ae/20230123/لأول-مرة-في-تاريخ-كرة-القدم-حكم-يشهر-البطاقة-البيضاء-1072606319.html
لأول مرة في تاريخ كرة القدم... حكم يشهر البطاقة البيضاء
لأول مرة في تاريخ كرة القدم... حكم يشهر البطاقة البيضاء
ظهرت البطاقة البيضاء لأول مرة على الإطلاق في ملاعب كرة القدم، خلال مباراة جمعت فريقي سبورتنغ لشبونة النسوي ضد بنفيكا بلشبونة في بطولة محلية، يوم السبت الماضي. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
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ووسط تصفيق المشجعين بحفاوة، أخرج الحكم البطاقة للكادرين الطبيين في كلا الفريقين بعد مساعدة شخص شعر بتوعك على مقاعد البدلاء.والبطاقة البيضاء هي أحدث تغيير جديد في قواعد كرة القدم، وهي جزء من مبادرة جديدة في البرتغال لتشجيع اللاعبين والطواقم الفنية والطبية على التصرف بطريقة رياضية والحصول على تقدير فوري لأفعالهم الإيجابية.
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نادي الفيديو, رياضة

لأول مرة في تاريخ كرة القدم... حكم يشهر البطاقة البيضاء

10:00 GMT 23.01.2023 (تم التحديث: 10:29 GMT 23.01.2023)
© Sputnik . Рамиль Ситдиков / الانتقال إلى بنك الصوربطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب لاعب كرواتيا أنتي ريبيتش
بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب لاعب كرواتيا أنتي ريبيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
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ظهرت البطاقة البيضاء لأول مرة على الإطلاق في ملاعب كرة القدم، خلال مباراة جمعت فريقي سبورتنغ لشبونة النسوي ضد بنفيكا بلشبونة في بطولة محلية، يوم السبت الماضي.
ووسط تصفيق المشجعين بحفاوة، أخرج الحكم البطاقة للكادرين الطبيين في كلا الفريقين بعد مساعدة شخص شعر بتوعك على مقاعد البدلاء.
والبطاقة البيضاء هي أحدث تغيير جديد في قواعد كرة القدم، وهي جزء من مبادرة جديدة في البرتغال لتشجيع اللاعبين والطواقم الفنية والطبية على التصرف بطريقة رياضية والحصول على تقدير فوري لأفعالهم الإيجابية.
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