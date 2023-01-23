https://sputnikarabic.ae/20230123/لاتفيا-تعتزم-خفض-مستوى-العلاقات-الدبلوماسية-مع-روسيا-ابتداء-من-24-فبراير-1072617457.html
لاتفيا تعتزم خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا ابتداء من 24 فبراير
لاتفيا تعتزم خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا ابتداء من 24 فبراير
أعلن وزير خارجية لاتفيا، إيدغارز ريغيفيتشس، اليوم الاثنين، أن بلاده تعتزم خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا ابتداء من 24 فبراير/ شباط. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T13:32+0000
2023-01-23T13:32+0000
2023-01-23T13:32+0000
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لاتفيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ريغيفيتشس في تغريدة على موقع "تويتر": "بسبب العدوان الروسي الوحشي المستمر على أوكرانيا وتضامنًا مع إستونيا، ستخفض لاتفيا مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا اعتبارًا من 24 فبراير، مما يتطلب من روسيا التصرف وفقا لذلك"، على حد قوله.يذكر أن المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وصفت في وقت سابق تقرير خارجية لاتفيا بإعلان "هزيمة روسيا" بالغباء اللاإنساني.وكانت خارجية لاتفيا قد وصفت في تقريرها "هزيمة روسيا" بأنها من أولويات السياسة الخارجية للبلاد.في أغسطس/ آب 2022، أعلن برلمان لاتفيا "روسيا دولة تدعم الإرهاب". وبعد قرار السلطات اللاتفية بالاعتراف بروسيا "كدولة راعية للإرهاب"، دعت إلى وقف إصدار التأشيرات للروس، لتدعو الخارجية الروسية البرلمانيين اللاتفيين لوقف الاستفزازات، والاهتمام ببلدهم ومواطنيهم.
https://sputnikarabic.ae/20230111/زاخاروفا-تصف-تقرير-خارجية-لاتفيا-بـالغبي-1072143683.html
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العالم, لاتفيا, روسيا
لاتفيا تعتزم خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا ابتداء من 24 فبراير
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أعلن وزير خارجية لاتفيا، إيدغارز ريغيفيتشس، اليوم الاثنين، أن بلاده تعتزم خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا ابتداء من 24 فبراير/ شباط.
موسكو - سبوتنيك. وقال ريغيفيتشس في تغريدة على موقع "تويتر": "بسبب العدوان الروسي الوحشي المستمر على أوكرانيا وتضامنًا مع إستونيا، ستخفض لاتفيا مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا اعتبارًا من 24 فبراير، مما يتطلب من روسيا التصرف وفقا لذلك"، على حد قوله.
يذكر أن المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسي
ة ماريا زاخاروفا، وصفت في وقت سابق تقرير خارجية لاتفيا بإعلان "هزيمة روسيا" بالغباء اللاإنساني.
وكانت خارجية لاتفيا قد وصفت في تقريرها "هزيمة روسيا" بأنها من أولويات السياسة الخارجية للبلاد.
في أغسطس/ آب 2022، أعلن برلمان لاتفيا "روسيا دولة تدعم الإرهاب". وبعد قرار السلطات اللاتفية بالاعتراف بروسيا "كدولة راعية للإرهاب"، دعت إلى وقف إصدار
التأشيرات للروس، لتدعو الخارجية الروسية البرلمانيين اللاتفيين لوقف الاستفزازات، والاهتمام ببلدهم ومواطنيهم.