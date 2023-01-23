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https://sputnikarabic.ae/20230123/لافروف-لم-تعد-حرب-روسيا-مع-الغرب-هجينة-بل-أصبحت-حقيقية-تقريبا-1072608807.html
لافروف: لم تعد حرب روسيا مع الغرب هجينة بل أصبحت حقيقية تقريبا
لافروف: لم تعد حرب روسيا مع الغرب هجينة بل أصبحت حقيقية تقريبا
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، في حديثه عما يحدث في أوكرانيا، يمكننا القول إن الحرب بين الغرب وروسيا لم تعد هجينة، لكنها شبه حقيقية. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T11:17+0000
2023-01-23T11:18+0000
روسيا
جنوب أفريقيا
العالم
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وأضاف لافروف عقب محادثات مع وزير خارجية جنوب أفريقيا، قائلا: "عندما نتحدث عما يحدث هناك، في أوكرانيا، فإننا نتحدث عن حقيقة أن هذه لم تعد حربا هجينة، ولكنها حرب حقيقية تقريبا، والتي كان الغرب يستعد لها لفترة طويلة ضد روسيا، في محاولة لتدمير كل شيء روسي من لغة إلى ثقافة، كان ذلك في أوكرانيا منذ قرون، ومنع الناس من التحدث بلغتهم الأم".هذا ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، إلى جنوب أفريقيا في زيارة رسمية، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك.كان سفير جنوب أفريقيا لدى روسيا، مزوفوكيلي جيف ماكيتوكا، قال أمس الأحد لوكالة "سبوتنيك"، إن بلاده بصفتها الرئيس الحالي لتحالف "بريكس" ستدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور القمة في أغسطس/ آب المقبل وتتوقع حضوره.
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روسيا, جنوب أفريقيا, العالم
روسيا, جنوب أفريقيا, العالم

لافروف: لم تعد حرب روسيا مع الغرب هجينة بل أصبحت حقيقية تقريبا

11:17 GMT 23.01.2023 (تم التحديث: 11:18 GMT 23.01.2023)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد في موسكو
 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، في حديثه عما يحدث في أوكرانيا، يمكننا القول إن الحرب بين الغرب وروسيا لم تعد هجينة، لكنها شبه حقيقية.
وأضاف لافروف عقب محادثات مع وزير خارجية جنوب أفريقيا، قائلا: "عندما نتحدث عما يحدث هناك، في أوكرانيا، فإننا نتحدث عن حقيقة أن هذه لم تعد حربا هجينة، ولكنها حرب حقيقية تقريبا، والتي كان الغرب يستعد لها لفترة طويلة ضد روسيا، في محاولة لتدمير كل شيء روسي من لغة إلى ثقافة، كان ذلك في أوكرانيا منذ قرون، ومنع الناس من التحدث بلغتهم الأم".
هذا ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، إلى جنوب أفريقيا في زيارة رسمية، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك.
كان سفير جنوب أفريقيا لدى روسيا، مزوفوكيلي جيف ماكيتوكا، قال أمس الأحد لوكالة "سبوتنيك"، إن بلاده بصفتها الرئيس الحالي لتحالف "بريكس" ستدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور القمة في أغسطس/ آب المقبل وتتوقع حضوره.
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