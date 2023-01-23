https://sputnikarabic.ae/20230123/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-وزيرة-خارجية-جنوب-أفريقيا--1072607678.html
لافروف: روسيا وجنوب أفريقيا تعملان على إنشاء آليات تجارية لا تعتمد على المرافق الغربية
لافروف: روسيا وجنوب أفريقيا تعملان على إنشاء آليات تجارية لا تعتمد على المرافق الغربية
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T10:40+0000
2023-01-23T10:40+0000
2023-01-23T11:24+0000
روسيا
العالم
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أكد وزير الخارجية الروسي خلال المؤتمر أن روسيا وجنوب أفريقيا تعملان على إنشاء آليات تجارية لا تعتمد على المرافق الغربية.وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن التدريبات بين روسيا والصين وجنوب إفريقيا تتسم بالشفافة وتم توفير جميع المعلومات عنها، مضيفا أن روسيا قدمت إلى الشركاء الصينيين وجنوب إفريقيا المعلومات اللازمة بهذا الخصوص.وفي سياق آخر، أشار لافروف إلى أن الحرب بين الغرب وروسيا لم تعد هجينة، لكنها حقيقية تقريبا.وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الجنوب أفريقية: "عندما نتحدث عما يحدث هناك، في أوكرانيا، فإننا نتحدث عن حقيقة، أن هذه لم تعد حربًا هجينة، ولكنها حرب حقيقية تقريبًا، والتي كان الغرب يستعد لها لفترة طويلة ضد روسيا، في محاولة لتدمير كل شيء روسي من اللغة إلى الثقافة، ما كان في أوكرانيا منذ قرون، ويمنعون الناس من التحدث بلغتهم الأم".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
لافروف: روسيا وجنوب أفريقيا تعملان على إنشاء آليات تجارية لا تعتمد على المرافق الغربية
10:40 GMT 23.01.2023 (تم التحديث: 11:24 GMT 23.01.2023) تابعنا عبر
يتبع
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور.
أكد وزير الخارجية الروسي خلال المؤتمر أن روسيا وجنوب أفريقيا تعملان على إنشاء آليات تجارية لا تعتمد على المرافق الغربية.
وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن التدريبات بين روسيا والصين وجنوب إفريقيا تتسم بالشفافة وتم توفير جميع المعلومات عنها، مضيفا أن روسيا قدمت إلى الشركاء الصينيين وجنوب إفريقيا المعلومات اللازمة بهذا الخصوص.
وفي سياق آخر، أشار لافروف إلى أن الحرب بين الغرب وروسيا لم تعد هجينة، لكنها حقيقية تقريبا.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الجنوب أفريقية: "عندما نتحدث عما يحدث هناك، في أوكرانيا، فإننا نتحدث عن حقيقة، أن هذه لم تعد حربًا هجينة، ولكنها حرب حقيقية تقريبًا، والتي كان الغرب يستعد لها لفترة طويلة ضد روسيا، في محاولة لتدمير كل شيء روسي من اللغة إلى الثقافة، ما كان في أوكرانيا منذ قرون، ويمنعون الناس من التحدث بلغتهم الأم".