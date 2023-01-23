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لوبان تعارض توريد الدبابات الثقيلة الفرنسية لأوكرانيا
لوبان تعارض توريد الدبابات الثقيلة الفرنسية لأوكرانيا
أعلنت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المعارض في البرلمان الفرنسي، مارين لوبان، أنها تعارض توريد دبابات ثقيلة لأوكرانيا. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
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وقالت لوبان لقناة "BFMTV" الفرنسية: "أرفض توريد الدبابات الثقيلة إلى أوكرانيا ولقد تحدثت عن ذلك وأعتقد أنه قد يؤدي إلى تفاقم الصراع وألا نقوم بتدويل الصراع من خلال توفير الأسلحة الثقيلة إنه خطر كبير وخطر على الحل السلمي التفاوضي".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أنه لا يستبعد أي خيارات فيما يتعلق بإمدادات أسلحة أخرى لأوكرانيا، بما في ذلك دبابات لوكليرك.وذكرت وزارة الدفاع الفرنسية أن باريس ستنقل المركبات المدرعة أو الدبابات ذات العجلات AMX-10RC إلى أوكرانيا في غضون شهرين.
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لوبان تعارض توريد الدبابات الثقيلة الفرنسية لأوكرانيا

12:27 GMT 23.01.2023
© YouTube/la voix du peupleمارين لوبان
مارين لوبان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© YouTube/la voix du peuple
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أعلنت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المعارض في البرلمان الفرنسي، مارين لوبان، أنها تعارض توريد دبابات ثقيلة لأوكرانيا.
وقالت لوبان لقناة "BFMTV" الفرنسية: "أرفض توريد الدبابات الثقيلة إلى أوكرانيا ولقد تحدثت عن ذلك وأعتقد أنه قد يؤدي إلى تفاقم الصراع وألا نقوم بتدويل الصراع من خلال توفير الأسلحة الثقيلة إنه خطر كبير وخطر على الحل السلمي التفاوضي".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أنه لا يستبعد أي خيارات فيما يتعلق بإمدادات أسلحة أخرى لأوكرانيا، بما في ذلك دبابات لوكليرك.
وذكرت وزارة الدفاع الفرنسية أن باريس ستنقل المركبات المدرعة أو الدبابات ذات العجلات AMX-10RC إلى أوكرانيا في غضون شهرين.
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