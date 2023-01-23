https://sputnikarabic.ae/20230123/لوبان-تعارض-توريد-الدبابات-الثقيلة-الفرنسية-لأوكرانيا-1072612164.html
لوبان تعارض توريد الدبابات الثقيلة الفرنسية لأوكرانيا
لوبان تعارض توريد الدبابات الثقيلة الفرنسية لأوكرانيا
أعلنت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المعارض في البرلمان الفرنسي، مارين لوبان، أنها تعارض توريد دبابات ثقيلة لأوكرانيا. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T12:27+0000
2023-01-23T12:27+0000
2023-01-23T12:27+0000
العالم
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وقالت لوبان لقناة "BFMTV" الفرنسية: "أرفض توريد الدبابات الثقيلة إلى أوكرانيا ولقد تحدثت عن ذلك وأعتقد أنه قد يؤدي إلى تفاقم الصراع وألا نقوم بتدويل الصراع من خلال توفير الأسلحة الثقيلة إنه خطر كبير وخطر على الحل السلمي التفاوضي".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أنه لا يستبعد أي خيارات فيما يتعلق بإمدادات أسلحة أخرى لأوكرانيا، بما في ذلك دبابات لوكليرك.وذكرت وزارة الدفاع الفرنسية أن باريس ستنقل المركبات المدرعة أو الدبابات ذات العجلات AMX-10RC إلى أوكرانيا في غضون شهرين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
لوبان تعارض توريد الدبابات الثقيلة الفرنسية لأوكرانيا
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أعلنت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المعارض في البرلمان الفرنسي، مارين لوبان، أنها تعارض توريد دبابات ثقيلة لأوكرانيا.
وقالت
لوبان لقناة "BFMTV" الفرنسية: "أرفض توريد الدبابات الثقيلة إلى أوكرانيا ولقد تحدثت عن ذلك وأعتقد أنه قد يؤدي إلى تفاقم الصراع وألا نقوم بتدويل الصراع من خلال توفير الأسلحة الثقيلة إنه خطر كبير وخطر على الحل السلمي التفاوضي".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أنه لا يستبعد أي خيارات فيما يتعلق بإمدادات أسلحة أخرى لأوكرانيا، بما في ذلك دبابات لوكليرك.
وذكرت وزارة الدفاع الفرنسية أن باريس ستنقل المركبات المدرعة أو الدبابات ذات العجلات AMX-10RC إلى أوكرانيا في غضون شهرين.