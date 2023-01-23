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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230123/ما-هو-السلاح-الخارق-الذي-ينتظر-المدرعات-الأمريكية-في-أوكرانيا-1072633944.html
ما هو "السلاح الخارق" الذي ينتظر المدرعات الأمريكية في أوكرانيا؟
ما هو "السلاح الخارق" الذي ينتظر المدرعات الأمريكية في أوكرانيا؟
تمتلك روسيا أنواعا مختلفة من القذائف الصاروخية المضادة للدروع، التي تمكن جنديا واحدا من تحويل أي دبابة أو مركبة مدرعة إلى حطام. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T20:57+0000
2023-01-23T20:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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ويشمل ذلك قذائف "آر بي جي - 7" المحمولة على الكتف المصممة لتدمير الدبابات المعادية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويقول الموقع إن النسخة المطورة منه، التي تحمل اسم "آر بي جي 7 في - 2" تمثل سلاحا فعالا ضد جميع أنواع المركبات المدرعة الخفيفة والثقيلة على السواء.كما يمكن استخدام قذائفها لتدمير مواقع العدو المحصنة وقواته البشرية.وتم تصميم هذا النوع من القواذف لاستخدام أنواع مختلفة من القذائف وفقا لطبيعة المهام المختلفة التي تنفذها قوات المشاة.ما هي أبرز المواصفات الفنية للقاذف الصاروخي "آر بي جي - 7"؟ولفت الموقع إلى أن القاذف الروسي "آر بي جي - 7" يمثل سلاحا متعدد الأغراض يمكنه تدمير جميع الأهداف الواقعة في نطاق تغطيته سواء في البر أو الجو.وتزداد خطورة هذا السلاح في حروب المدن التي تتدخل فيها الدبابات، حيث يمكنه اختراق جميع أنواع الدروع بما في ذلك الدروع التفاعلية التي تحمي بعض الدبابات الحديثة.ويتميز "آر بي جي - 7" بتصميم متطور يجعل عملية استخدامها متاحة بعد أقل قدر من التدريب، وقد أثبت فاعليته في جميع الحروب الحديثة التي شارك فيها.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت في وقت سابق، أنها سترسل مدرعات "برادلي" إلى أوكرانيا ضمن حزمة مساعدات عسكرية.وكانت لهذه المدرعات تجارب فاشلة في حروب سابقة في الخليج خسرت فيها الولايات المتحدة نحو 150 مدرعة تم تدميرها، بينما تم إعطاب نحو ألف أخرى بأسلحة روسية منها "آر بي جي - 7".وتتلقى أوكرانيا مساعدات عسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، حيث تسعى تلك الدول إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، رغم تأكيدات موسكو المتكررة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sputnikarabic.ae/20221019/آر-بي-جي-32-قاذف-قنابل-محمول-مضاد-للدبابات-1069229881.html
https://sputnikarabic.ae/20230109/آر-بي-جي-7-وبي-إم-بي-1-تدمران-برادلي-الأمريكية-في-الكويت-والعراق-1072084416.html
https://sputnikarabic.ae/20230123/آر-بي-جي---7-الروسي-يحولها-إلى-حطام-معلومات-عن-مدرعات-برادلي-الأمريكية-1072630910.html
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رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

ما هو "السلاح الخارق" الذي ينتظر المدرعات الأمريكية في أوكرانيا؟

20:57 GMT 23.01.2023
© Sputnik . VETALEY ANIKOV / الانتقال إلى بنك الصورقاذف صاروخي روسي مضاد للدروع "آر بي جي - 7"
قاذف صاروخي روسي مضاد للدروع آر بي جي - 7 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© Sputnik . VETALEY ANIKOV
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تمتلك روسيا أنواعا مختلفة من القذائف الصاروخية المضادة للدروع، التي تمكن جنديا واحدا من تحويل أي دبابة أو مركبة مدرعة إلى حطام.
ويشمل ذلك قذائف "آر بي جي - 7" المحمولة على الكتف المصممة لتدمير الدبابات المعادية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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19 أكتوبر 2022, 13:22 GMT
ويقول الموقع إن النسخة المطورة منه، التي تحمل اسم "آر بي جي 7 في - 2" تمثل سلاحا فعالا ضد جميع أنواع المركبات المدرعة الخفيفة والثقيلة على السواء.
كما يمكن استخدام قذائفها لتدمير مواقع العدو المحصنة وقواته البشرية.
وتم تصميم هذا النوع من القواذف لاستخدام أنواع مختلفة من القذائف وفقا لطبيعة المهام المختلفة التي تنفذها قوات المشاة.
© Sputnik . KONSTANTEN MEXALICHEVSKEY / الانتقال إلى بنك الصورقاذف صاروخي روسي مضاد للدروع "آر بي جي - 7"
قاذف صاروخي روسي مضاد للدروع آر بي جي - 7 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
قاذف صاروخي روسي مضاد للدروع "آر بي جي - 7"
© Sputnik . KONSTANTEN MEXALICHEVSKEY
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ما هي أبرز المواصفات الفنية للقاذف الصاروخي "آر بي جي - 7"؟

عيار القذيفة: 40 ملم.
مدى التصويب: 700 متر.
الوزن: 6.6 كغم تقريبا.
بيئة العمل: يعمل في جميع الأجواء.
ولفت الموقع إلى أن القاذف الروسي "آر بي جي - 7" يمثل سلاحا متعدد الأغراض يمكنه تدمير جميع الأهداف الواقعة في نطاق تغطيته سواء في البر أو الجو.
مركبة برادلي القتالية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
"آر بي جي-7" و"بي إم بي-1" تدمران "برادلي" الأمريكية في الكويت والعراق
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وتزداد خطورة هذا السلاح في حروب المدن التي تتدخل فيها الدبابات، حيث يمكنه اختراق جميع أنواع الدروع بما في ذلك الدروع التفاعلية التي تحمي بعض الدبابات الحديثة.
ويتميز "آر بي جي - 7" بتصميم متطور يجعل عملية استخدامها متاحة بعد أقل قدر من التدريب، وقد أثبت فاعليته في جميع الحروب الحديثة التي شارك فيها.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورقاذف صاروخي روسي مضاد للدروع "آر بي جي - 7"
قاذف صاروخي روسي مضاد للدروع آر بي جي - 7 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
قاذف صاروخي روسي مضاد للدروع "آر بي جي - 7"
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت في وقت سابق، أنها سترسل مدرعات "برادلي" إلى أوكرانيا ضمن حزمة مساعدات عسكرية.
وكانت لهذه المدرعات تجارب فاشلة في حروب سابقة في الخليج خسرت فيها الولايات المتحدة نحو 150 مدرعة تم تدميرها، بينما تم إعطاب نحو ألف أخرى بأسلحة روسية منها "آر بي جي - 7".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
"آر بي جي - 7" الروسي يحولها إلى حطام… معلومات عن مدرعات "برادلي" الأمريكية
19:43 GMT
وتتلقى أوكرانيا مساعدات عسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، حيث تسعى تلك الدول إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، رغم تأكيدات موسكو المتكررة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
© Sputnik"آر بي جي - 27"... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
آر بي جي - 27... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
"آر بي جي - 27"... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
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