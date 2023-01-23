https://sputnikarabic.ae/20230123/ما-هو-السلاح-الخارق-الذي-ينتظر-المدرعات-الأمريكية-في-أوكرانيا-1072633944.html

ما هو "السلاح الخارق" الذي ينتظر المدرعات الأمريكية في أوكرانيا؟

ما هو "السلاح الخارق" الذي ينتظر المدرعات الأمريكية في أوكرانيا؟

تمتلك روسيا أنواعا مختلفة من القذائف الصاروخية المضادة للدروع، التي تمكن جنديا واحدا من تحويل أي دبابة أو مركبة مدرعة إلى حطام. 23.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-23T20:57+0000

2023-01-23T20:57+0000

2023-01-23T20:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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أخبار أوكرانيا

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ويشمل ذلك قذائف "آر بي جي - 7" المحمولة على الكتف المصممة لتدمير الدبابات المعادية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويقول الموقع إن النسخة المطورة منه، التي تحمل اسم "آر بي جي 7 في - 2" تمثل سلاحا فعالا ضد جميع أنواع المركبات المدرعة الخفيفة والثقيلة على السواء.كما يمكن استخدام قذائفها لتدمير مواقع العدو المحصنة وقواته البشرية.وتم تصميم هذا النوع من القواذف لاستخدام أنواع مختلفة من القذائف وفقا لطبيعة المهام المختلفة التي تنفذها قوات المشاة.ما هي أبرز المواصفات الفنية للقاذف الصاروخي "آر بي جي - 7"؟ولفت الموقع إلى أن القاذف الروسي "آر بي جي - 7" يمثل سلاحا متعدد الأغراض يمكنه تدمير جميع الأهداف الواقعة في نطاق تغطيته سواء في البر أو الجو.وتزداد خطورة هذا السلاح في حروب المدن التي تتدخل فيها الدبابات، حيث يمكنه اختراق جميع أنواع الدروع بما في ذلك الدروع التفاعلية التي تحمي بعض الدبابات الحديثة.ويتميز "آر بي جي - 7" بتصميم متطور يجعل عملية استخدامها متاحة بعد أقل قدر من التدريب، وقد أثبت فاعليته في جميع الحروب الحديثة التي شارك فيها.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت في وقت سابق، أنها سترسل مدرعات "برادلي" إلى أوكرانيا ضمن حزمة مساعدات عسكرية.وكانت لهذه المدرعات تجارب فاشلة في حروب سابقة في الخليج خسرت فيها الولايات المتحدة نحو 150 مدرعة تم تدميرها، بينما تم إعطاب نحو ألف أخرى بأسلحة روسية منها "آر بي جي - 7".وتتلقى أوكرانيا مساعدات عسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، حيث تسعى تلك الدول إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، رغم تأكيدات موسكو المتكررة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

https://sputnikarabic.ae/20221019/آر-بي-جي-32-قاذف-قنابل-محمول-مضاد-للدبابات-1069229881.html

https://sputnikarabic.ae/20230109/آر-بي-جي-7-وبي-إم-بي-1-تدمران-برادلي-الأمريكية-في-الكويت-والعراق-1072084416.html

https://sputnikarabic.ae/20230123/آر-بي-جي---7-الروسي-يحولها-إلى-حطام-معلومات-عن-مدرعات-برادلي-الأمريكية-1072630910.html

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