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https://sputnikarabic.ae/20230123/ما-هي-الدولة-التي-تمتلك-أضخم-قوة-دبابات-في-العالم-1072625547.html
ما هي الدولة التي تمتلك أضخم قوة دبابات في العالم؟
ما هي الدولة التي تمتلك أضخم قوة دبابات في العالم؟
تمثل الدبابات رأس الحربة في المعارك البرية وتتسابق الدول الكبرى لامتلاك أعداد كبيرة منها وتزويدها بأحدث التقنيات العسكرية. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T16:20+0000
2023-01-23T16:20+0000
رصد عسكري
روسيا
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وتمتلك روسيا أضخم قوة دبابات في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.ويصل عدد الدبابات في الجيش الروسي إلى 12 ألفا و566 دبابة، بحسب الموقع الذي أوضح أن هذا العدد يتجاوز ضعفي ما يملكه الجيش الأمريكي منها.وإضافة إلى تفوق الجيش الروسي في عدد الدبابات، فإن نوعية الدبابات الروسية تمثل ميزة إضافية خاصة أن غالبيتها خاض تجارب ناجحة في حروب كبرى حول العالم خلال العقود الماضية.وتطور روسيا الدبابات الموجودة في الخدمة التي حققت نجاحا كبيرا في الحروب بتزويدها بتقنيات متطورة وتسليح يجعلها أكثر قدرة على مواجهة أنواع مختلفة من التهديدات البرية والجوية مثل دبابات "تي - 90" المطورة.وإضافة إلى ذلك تطور روسيا أنواع جديدة من دبابات القتال الرئيسية مثل دبابات أرماتا "تي - 14" التي تمتلك قدرات خارقة.وتتفوق الدبابات الروسية على الدبابات الغربية في أهم 3 مزايا لدبابات القتال الرئيسية وهي القوة النيرانية الهائلة وخفة الوزن التي تسمح لها بمستويات مناورة عالية، إضافة إلى التدريع الذي يوفر لها حماية من القذائف الخارقة للدروع.وإضافة إلى التدريع التقليدي للدبابات الروسية، تزود روسيا دباباتها الحديثة بدروع تفاعلية تمكنها من تبديد قوة القذيفة الخارقة للدروع قبل وصولها إلى الدرع الرئيسي للدبابة.
https://sputnikarabic.ae/20220911/بعد-حصول-الجيش-الروسي-على-دفعة-جديدة-من-النسخة-المطورة-معلومات-عن-الدبابة-الروسية-تي---90-1067593448.html
https://sputnikarabic.ae/20220621/مقارنة-بين-دبابة-تي--90-الروسية-و4-دبابات-غربية-1063939284.html
https://sputnikarabic.ae/20221026/ما-هو-الدرع-التفاعلي-الذي-يحمي-الدبابات-من-الصواريخ-الخارقة-للدروع-1069510460.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

ما هي الدولة التي تمتلك أضخم قوة دبابات في العالم؟

16:20 GMT 23.01.2023
© Sputnik . Michail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصوردبابة "تي-90"
دبابة تي-90 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© Sputnik . Michail Voskresenskiy
/
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تمثل الدبابات رأس الحربة في المعارك البرية وتتسابق الدول الكبرى لامتلاك أعداد كبيرة منها وتزويدها بأحدث التقنيات العسكرية.
وتمتلك روسيا أضخم قوة دبابات في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
دبابة تي-90إم إس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
بعد حصول الجيش الروسي على دفعة جديدة من النسخة المطورة... معلومات عن الدبابة الروسية "تي - 90"
11 سبتمبر 2022, 14:08 GMT
ويصل عدد الدبابات في الجيش الروسي إلى 12 ألفا و566 دبابة، بحسب الموقع الذي أوضح أن هذا العدد يتجاوز ضعفي ما يملكه الجيش الأمريكي منها.
وإضافة إلى تفوق الجيش الروسي في عدد الدبابات، فإن نوعية الدبابات الروسية تمثل ميزة إضافية خاصة أن غالبيتها خاض تجارب ناجحة في حروب كبرى حول العالم خلال العقود الماضية.
دبابة تي - 90 أثناء التدريبات الخاصة بوحدات البندقية الآلية والدبابات والمدفعية التابعة للواء البنادق الآلية في جيش الأسلحة المشترك الثامن في منطقة فولغوغراد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
مقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
21 يونيو 2022, 14:44 GMT
وتطور روسيا الدبابات الموجودة في الخدمة التي حققت نجاحا كبيرا في الحروب بتزويدها بتقنيات متطورة وتسليح يجعلها أكثر قدرة على مواجهة أنواع مختلفة من التهديدات البرية والجوية مثل دبابات "تي - 90" المطورة.
وإضافة إلى ذلك تطور روسيا أنواع جديدة من دبابات القتال الرئيسية مثل دبابات أرماتا "تي - 14" التي تمتلك قدرات خارقة.
الدبابة أرماتا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
ما هو الدرع التفاعلي الذي يحمي الدبابات من القذائف الصاروخية؟
26 أكتوبر 2022, 16:07 GMT
وتتفوق الدبابات الروسية على الدبابات الغربية في أهم 3 مزايا لدبابات القتال الرئيسية وهي القوة النيرانية الهائلة وخفة الوزن التي تسمح لها بمستويات مناورة عالية، إضافة إلى التدريع الذي يوفر لها حماية من القذائف الخارقة للدروع.
وإضافة إلى التدريع التقليدي للدبابات الروسية، تزود روسيا دباباتها الحديثة بدروع تفاعلية تمكنها من تبديد قوة القذيفة الخارقة للدروع قبل وصولها إلى الدرع الرئيسي للدبابة.
© Sputnikمقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
مقارنة بين دبابة تي -90 الروسية و4 دبابات غربية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
مقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
© Sputnik
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