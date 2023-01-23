https://sputnikarabic.ae/20230123/مجلس-الوزراء-الروسي-يعتمد-اتفاقية-مع-مينسك-بشأن-إنشاء-مراكز-تدريب-عسكرية-مشتركة-1072629455.html
مجلس الوزراء الروسي يعتمد اتفاقية مع مينسك بشأن إنشاء مراكز تدريب عسكرية مشتركة
مجلس الوزراء الروسي يعتمد اتفاقية مع مينسك بشأن إنشاء مراكز تدريب عسكرية مشتركة
اعتمدت الحكومة الروسية وقدمت إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اقتراحًا لتوقيع اتفاقية مع مينسك بشأن إنشاء مراكز تدريب عسكرية مشتركة، وتم نشر... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T18:21+0000
2023-01-23T18:21+0000
2023-01-23T18:21+0000
روسيا
مجلس الوزراء الروسي
حكومة بيلاروسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في الوثيقة :"الموافقة على مشروع الاتفاق بين روسيا وجمهورية بيلاروسي المقدم من وزارة الدفاع الروسية ... بشأن إنشاء وتشغيل مراكز تعليمية- قتالية للتدريب المشترك للعسكريين من القوات المسلحة الروسية وجمهورية بيلاروس، تقديم اقتراح إلى الرئيس الروسي للتوقيع على الاتفاقية المذكورة" .وتمت الإشارة إلى أنه تم الاتفاق على المشروع مع السلطات التنفيذية الفيدرالية والمحكمة العليا الروسية ومكتب المدعي العام الروسي ومكتب التحقيق الروسي وتم إعداده مسبقا مع الجانب البيلاروسي.في وقت سابق، أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، أن القوات الروسية والبيلاروسية تدرسان مسألة إشراك جميع الإمكانات العسكرية للبلدين من أجل ضمان أمن دولة الاتحاد.وأجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، زيارة رسمية إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، بحث خلالها مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية والتحالف، مع التركيز على التفاعل والتكامل في إطار دولة الاتحاد، وكذلك المسائل الملحة المتعلقة بالأجندة الدولية والإقليمية.وأثارت زيارة بوتين إلى مينسك ادعاءات وتخوفات غربية بشأن إمكانية مشاركة بيلاروسيا في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، وصف تلك المزاعم بأنها "اختلاقات غبية تماما ولا أساس لها من الصحة".
https://sputnikarabic.ae/20230120/تدريبات-تكتيكية-مشتركة-للطيران-الروسي-والبيلاروسي--1072502584.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مجلس الوزراء الروسي, حكومة بيلاروسيا
روسيا, مجلس الوزراء الروسي, حكومة بيلاروسيا
مجلس الوزراء الروسي يعتمد اتفاقية مع مينسك بشأن إنشاء مراكز تدريب عسكرية مشتركة
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اعتمدت الحكومة الروسية وقدمت إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اقتراحًا لتوقيع اتفاقية مع مينسك بشأن إنشاء مراكز تدريب عسكرية مشتركة، وتم نشر المرسوم ذي الصلة على بوابة المعلومات القانونية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في الوثيقة :"الموافقة على مشروع الاتفاق بين روسيا وجمهورية بيلاروسي المقدم من وزارة الدفاع الروسية ... بشأن إنشاء وتشغيل مراكز تعليمية- قتالية للتدريب المشترك للعسكريين من القوات المسلحة الروسية وجمهورية بيلاروس، تقديم اقتراح إلى الرئيس الروسي للتوقيع على الاتفاقية المذكورة" .
وتمت الإشارة إلى أنه تم الاتفاق على المشروع مع السلطات التنفيذية الفيدرالية والمحكمة العليا الروسية ومكتب المدعي العام الروسي ومكتب التحقيق الروسي وتم إعداده مسبقا مع الجانب البيلاروسي.
في وقت سابق، أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، أن القوات الروسية والبيلاروسية
تدرسان مسألة إشراك جميع الإمكانات العسكرية للبلدين من أجل ضمان أمن دولة الاتحاد.
وأجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، زيارة رسمية إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، بحث خلالها مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية والتحالف
، مع التركيز على التفاعل والتكامل في إطار دولة الاتحاد، وكذلك المسائل الملحة المتعلقة بالأجندة الدولية والإقليمية.
وأثارت زيارة بوتين إلى مينسك ادعاءات وتخوفات غربية بشأن إمكانية مشاركة بيلاروسيا في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، وصف تلك المزاعم بأنها "اختلاقات غبية تماما ولا أساس لها من الصحة".