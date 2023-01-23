https://sputnikarabic.ae/20230123/مسؤول-كبير-في-وزارة-الدفاع-الأمريكية-من-المهم-عدم-إبطاء-وتيرة-ضخ-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1072635733.html

مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية: من المهم عدم إبطاء وتيرة ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا

مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية: من المهم عدم إبطاء وتيرة ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا

أكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية أنه من المهم بالنسبة لحلفاء كييف عدم إبطاء وتيرة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، لأن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب... 23.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-23T22:59+0000

2023-01-23T22:59+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال المسؤول في إفادة صحفية "تسعى روسيا الآن لإعادة تجميع صفوفها ودعم التسلح، الآن ليس الوقت المناسب للتباطؤ عندما يتعلق الأمر بدعم الدفاع عن أوكرانيا".ولفت المسؤول إلى أنه في ظل الظروف الحالية، "لن توقف الولايات المتحدة إمداد كييف بالأسلحة"، وسنواصل "تدريب وتسليح" الأوكرانيين في أسرع وقت ممكن، لأن الوضع في ساحة المعركة لا يزال متقلبا".وأضاف المسؤول: "إنهم (أوكرانيا) يخططون وينفذون عملياتهم. إنهم يقررون متى وكيف سينفذون عملياتهم المضادة".هذا وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير الماضي.كانت دول بريطانيا وإستونيا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا والدنمارك وجمهورية التشيك وهولندا وسلوفاكيا، تعهدت الأسبوع الماضي، بتقديم مساعدات عسكرية غير مسبوقة لأوكرانيا تتضمن دبابات ومدفعية ثقيلة ودفاعات جوية وذخيرة.كما قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون الأسبوع الماضي، إن البنتاغون يستغل مخزونًا ضخمًا غير معروف من الذخيرة الأمريكية في "إسرائيل" للمساعدة في تلبية حاجة أوكرانيا الماسة لقذائف المدفعية في الحرب مع روسيا.ويجتمع وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس، اليوم مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في ألمانيا لمواصلة بحث قضية توريد الدبابات إلى أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20230116/خبير-يكشف-عن-صعوبات-جديدة-ستواجهها-القوات-الأوكرانية-بعد-تقديم-أسلحة-أمريكية-حديثة-1072333442.html

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