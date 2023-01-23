https://sputnikarabic.ae/20230123/مقاتلة-صينية-غريبة-بلا-ذيل-خلفي-تحدث-جدلا-صور-----1072621115.html

مقاتلة صينية غريبة "بلا ذيل خلفي" تحدث جدلا... صور

مقاتلة صينية غريبة "بلا ذيل خلفي" تحدث جدلا... صور

أثارت صور ومشاهد جديدة تم تداولها بشكل واسع لمقاتلة صينية بلا ذيل خلال طيرانها، الكثير من الجدل في وسائل الإعلام الغربية والمجلات المتخصصة بالسلاح والعتاد... 23.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-23T14:50+0000

2023-01-23T14:50+0000

2023-01-23T14:50+0000

رصد عسكري

العالم

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وتوقع خبراء في المجال العسكري أن اللقطات الجديدة تثبت أن الصين تعمل بشكل فعال على تصنيع مقاتلتها الجديدة من الجيل السادس (J-XX)، أو أنها قد انتهت من العمل عليها.وشاركت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات لصورة أخذت من مقطع فيديو لعرض تقديمي نفذ في معهد "611"، وهو جزء من شركة "تشنغدو" للطائرات التي طورت مقاتلة الجيل الخامس من طراز "J-20"والتي تخدم حاليًا في القوات الجوية الصينية.وبحسب المقال المنشور في مجلة "ميلتاري واتش"، فإنه على الرغم من أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الصورة التي شوهدت هي هيكل طائرة توضيحي تكنولوجي لخلف مقاتلة "J-20"أو صورة تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر، لكن الصورة الملتقطة في أكتوبر/تشرين الأول 2022، لهيكل مشابه يشير إلى أنه قد يكون هو ذاته الموجود في المشاهد الجديدة.يتميز تصميم المقاتلة الصينية الجديدة غير المعلن عنها بقدراتها العالية على التخفي بشكل كبير ومن دون وجود أي انعكاسات من أسطح المقاتلة، والذي يتوقع أن يكون سمة مميزة للطائرة من الجيل السادس لزيادة قدرات التخفي.وتكهنت المجلة بأن المقاتلة تتميز بقدرتها على إخفاء أسلحتها، الأمر الذي يكسبها قدرة كبيرة على المناورة القتالية بالإضافة إلى زيادة قدرات التخفي.

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