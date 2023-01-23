عربي
https://sputnikarabic.ae/20230123/مقاتلة-صينية-غريبة-بلا-ذيل-خلفي-تحدث-جدلا-صور-----1072621115.html
مقاتلة صينية غريبة "بلا ذيل خلفي" تحدث جدلا... صور
مقاتلة صينية غريبة "بلا ذيل خلفي" تحدث جدلا... صور
أثارت صور ومشاهد جديدة تم تداولها بشكل واسع لمقاتلة صينية بلا ذيل خلال طيرانها، الكثير من الجدل في وسائل الإعلام الغربية والمجلات المتخصصة بالسلاح والعتاد... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T14:50+0000
2023-01-23T14:50+0000
رصد عسكري
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/17/1072620747_0:17:2439:1389_1920x0_80_0_0_023723ff263291bcdcb8a13c56bb82c8.jpg
وتوقع خبراء في المجال العسكري أن اللقطات الجديدة تثبت أن الصين تعمل بشكل فعال على تصنيع مقاتلتها الجديدة من الجيل السادس (J-XX)، أو أنها قد انتهت من العمل عليها.وشاركت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات لصورة أخذت من مقطع فيديو لعرض تقديمي نفذ في معهد "611"، وهو جزء من شركة "تشنغدو" للطائرات التي طورت مقاتلة الجيل الخامس من طراز "J-20"والتي تخدم حاليًا في القوات الجوية الصينية.وبحسب المقال المنشور في مجلة "ميلتاري واتش"، فإنه على الرغم من أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الصورة التي شوهدت هي هيكل طائرة توضيحي تكنولوجي لخلف مقاتلة "J-20"أو صورة تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر، لكن الصورة الملتقطة في أكتوبر/تشرين الأول 2022، لهيكل مشابه يشير إلى أنه قد يكون هو ذاته الموجود في المشاهد الجديدة.يتميز تصميم المقاتلة الصينية الجديدة غير المعلن عنها بقدراتها العالية على التخفي بشكل كبير ومن دون وجود أي انعكاسات من أسطح المقاتلة، والذي يتوقع أن يكون سمة مميزة للطائرة من الجيل السادس لزيادة قدرات التخفي.وتكهنت المجلة بأن المقاتلة تتميز بقدرتها على إخفاء أسلحتها، الأمر الذي يكسبها قدرة كبيرة على المناورة القتالية بالإضافة إلى زيادة قدرات التخفي.
https://sputnikarabic.ae/20230123/أستراليا-تخطط-لإنفاق-مليار-دولار-على-الألغام-البحرية-لمواجهة-النفوذ-الصيني-1072619745.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/17/1072620747_225:0:2397:1629_1920x0_80_0_0_5b24d9fde0e0670a5b7e6307c7b970f0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, العالم
رصد عسكري, العالم

مقاتلة صينية غريبة "بلا ذيل خلفي" تحدث جدلا... صور

14:50 GMT 23.01.2023
© AFP 2023 / JOHANNES EISELEشابة صينية تستعد لقيادة مقاتلة صينية لأداء عرض جوي في تشوهاى بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين عام 2014
شابة صينية تستعد لقيادة مقاتلة صينية لأداء عرض جوي في تشوهاى بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين عام 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© AFP 2023 / JOHANNES EISELE
تابعنا عبرTelegram
أثارت صور ومشاهد جديدة تم تداولها بشكل واسع لمقاتلة صينية بلا ذيل خلال طيرانها، الكثير من الجدل في وسائل الإعلام الغربية والمجلات المتخصصة بالسلاح والعتاد العسكري.
وتوقع خبراء في المجال العسكري أن اللقطات الجديدة تثبت أن الصين تعمل بشكل فعال على تصنيع مقاتلتها الجديدة من الجيل السادس (J-XX)، أو أنها قد انتهت من العمل عليها.
وشاركت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات لصورة أخذت من مقطع فيديو لعرض تقديمي نفذ في معهد "611"، وهو جزء من شركة "تشنغدو" للطائرات التي طورت مقاتلة الجيل الخامس من طراز "J-20"والتي تخدم حاليًا في القوات الجوية الصينية.
وبحسب المقال المنشور في مجلة "ميلتاري واتش"، فإنه على الرغم من أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الصورة التي شوهدت هي هيكل طائرة توضيحي تكنولوجي لخلف مقاتلة "J-20"أو صورة تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر، لكن الصورة الملتقطة في أكتوبر/تشرين الأول 2022، لهيكل مشابه يشير إلى أنه قد يكون هو ذاته الموجود في المشاهد الجديدة.
ألغام بحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
أستراليا تخطط لإنفاق مليار دولار على الألغام البحرية لمواجهة "النفوذ الصيني"
14:03 GMT
يتميز تصميم المقاتلة الصينية الجديدة غير المعلن عنها بقدراتها العالية على التخفي بشكل كبير ومن دون وجود أي انعكاسات من أسطح المقاتلة، والذي يتوقع أن يكون سمة مميزة للطائرة من الجيل السادس لزيادة قدرات التخفي.
وتكهنت المجلة بأن المقاتلة تتميز بقدرتها على إخفاء أسلحتها، الأمر الذي يكسبها قدرة كبيرة على المناورة القتالية بالإضافة إلى زيادة قدرات التخفي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:17 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يناير, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала