مقاتلة صينية غريبة "بلا ذيل خلفي" تحدث جدلا... صور
© AFP 2023 / JOHANNES EISELEشابة صينية تستعد لقيادة مقاتلة صينية لأداء عرض جوي في تشوهاى بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين عام 2014
© AFP 2023 / JOHANNES EISELE
أثارت صور ومشاهد جديدة تم تداولها بشكل واسع لمقاتلة صينية بلا ذيل خلال طيرانها، الكثير من الجدل في وسائل الإعلام الغربية والمجلات المتخصصة بالسلاح والعتاد العسكري.
وتوقع خبراء في المجال العسكري أن اللقطات الجديدة تثبت أن الصين تعمل بشكل فعال على تصنيع مقاتلتها الجديدة من الجيل السادس (J-XX)، أو أنها قد انتهت من العمل عليها.
وشاركت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات لصورة أخذت من مقطع فيديو لعرض تقديمي نفذ في معهد "611"، وهو جزء من شركة "تشنغدو" للطائرات التي طورت مقاتلة الجيل الخامس من طراز "J-20"والتي تخدم حاليًا في القوات الجوية الصينية.
Known since October 2021 on satellite images, this is suggested to be a (full) ? scale mockup or even a 6. generation technology demonstrator built by 611 Institute/CAC featuring a tailless diamond wing configuration.— @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) January 18, 2023
And today this ... Just a CG or indeed the rumoured testbed? pic.twitter.com/7TgbApYBDz
وبحسب المقال المنشور في مجلة "ميلتاري واتش"، فإنه على الرغم من أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الصورة التي شوهدت هي هيكل طائرة توضيحي تكنولوجي لخلف مقاتلة "J-20"أو صورة تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر، لكن الصورة الملتقطة في أكتوبر/تشرين الأول 2022، لهيكل مشابه يشير إلى أنه قد يكون هو ذاته الموجود في المشاهد الجديدة.
يتميز تصميم المقاتلة الصينية الجديدة غير المعلن عنها بقدراتها العالية على التخفي بشكل كبير ومن دون وجود أي انعكاسات من أسطح المقاتلة، والذي يتوقع أن يكون سمة مميزة للطائرة من الجيل السادس لزيادة قدرات التخفي.
Overall it fits nicely to what we know and expect, China's 6th generation fighter will be most likely be a tailless flying wing design like several other 6th gen fighter concepts under study in other countries too. pic.twitter.com/v7OaNAKoyU— @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) October 31, 2021
وتكهنت المجلة بأن المقاتلة تتميز بقدرتها على إخفاء أسلحتها، الأمر الذي يكسبها قدرة كبيرة على المناورة القتالية بالإضافة إلى زيادة قدرات التخفي.