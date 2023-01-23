https://sputnikarabic.ae/20230123/مقتل-طالبين-وإصابة-معلم-في-إطلاق-نار-في-مدرسة-بولاية-آيوا-الأمريكية-1072634784.html
مقتل طالبين وإصابة معلم في إطلاق نار بولاية "آيوا" الأمريكية
مقتل طالبين وإصابة معلم في إطلاق نار بولاية "آيوا" الأمريكية
لقي طالبان مصرعهما وأصيب معلم في إطلاق نار في مدرسة "دي موين تشارتر" بولاية "آيوا" الأمريكية، بحسب ما أعلنت الشرطة. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T21:42+0000
2023-01-23T21:42+0000
2023-01-23T21:53+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وقال متحدث باسم الشرطة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "عثرت الشرطة هنا على ثلاثة أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية".وتابع: "كان طالبان من الضحايا في حالة حرجة للغاية وتوفيا في المستشفى".وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية حوادث مشابهة من حين إلى آخر، وتشير إحصائيات لمنظمة "إيفيري تاون" الأمريكية، أن عام 2022 شهد نحو 176 حادثة إطلاق نار في المدارس أدى إلى مقتل 57 شخصا بينما وصل عدد المصابين إلى 148 شخصا.كما تشير إحصائيات المنظمة خلال الفترة من 2013 حتى نهاية 2022 إلى تسجيل أكثر من 1024 حادث إطلاق نار في المدار الأمريكية، مشيرة إلى أنها أدت إلى مقتل 338 وإصابة 724 فردا آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230110/حق-امتلاك-الأسلحة-في-أمريكا-السلاح-في-أيدي-التلاميذ-1072121207.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل طالبين وإصابة معلم في إطلاق نار بولاية "آيوا" الأمريكية
21:42 GMT 23.01.2023 (تم التحديث: 21:53 GMT 23.01.2023) تابعنا عبر
لقي طالبان مصرعهما وأصيب معلم في إطلاق نار في مدرسة "دي موين تشارتر" بولاية "آيوا" الأمريكية، بحسب ما أعلنت الشرطة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال متحدث باسم الشرطة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "عثرت الشرطة هنا على ثلاثة أشخاص أصيبوا بأعيرة
نارية".
وتابع: "كان طالبان من الضحايا
في حالة حرجة للغاية وتوفيا في المستشفى".
وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية حوادث مشابهة من حين إلى آخر، وتشير إحصائيات لمنظمة "إيفيري تاون" الأمريكية، أن عام 2022 شهد نحو 176 حادثة إطلاق نار في المدارس
أدى إلى مقتل 57 شخصا بينما وصل عدد المصابين إلى 148 شخصا.
كما تشير إحصائيات المنظمة خلال الفترة من 2013 حتى نهاية 2022 إلى تسجيل أكثر من 1024 حادث إطلاق نار في المدار الأمريكية، مشيرة إلى أنها أدت إلى مقتل 338 وإصابة 724 فردا آخرين.