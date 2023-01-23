https://sputnikarabic.ae/20230123/مقتل-طالبين-وإصابة-معلم-في-إطلاق-نار-في-مدرسة-بولاية-آيوا-الأمريكية-1072635641.html
مقتل طالبين وإصابة معلم في إطلاق نار في مدرسة بولاية آيوا الأمريكية
مقتل طالبين وإصابة معلم في إطلاق نار في مدرسة بولاية آيوا الأمريكية
قتل طالبين اثنين وأصيب معلم في إطلاق نار في مدرسة دي موين تشارتر بولاية آيوا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلنت الشرطة. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T22:21+0000
2023-01-23T22:21+0000
2023-01-23T22:21+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وقال متحدث باسم الشرطة خلال مؤتمر صحفي، "عثرت الشرطة هنا على ثلاثة أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية، طالبين في حالة حرجة للغاية ... توفيا الآن في المستشفى".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العال
الولايات المتحدة الأمريكية, العال
مقتل طالبين وإصابة معلم في إطلاق نار في مدرسة بولاية آيوا الأمريكية
تابعنا عبر
قتل طالبين اثنين وأصيب معلم في إطلاق نار في مدرسة دي موين تشارتر بولاية آيوا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلنت الشرطة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال متحدث باسم الشرطة خلال مؤتمر صحفي، "عثرت الشرطة هنا على ثلاثة أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية، طالبين في حالة حرجة للغاية ... توفيا الآن في المستشفى".