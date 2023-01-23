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https://sputnikarabic.ae/20230123/مقتل-طالبين-وإصابة-معلم-في-إطلاق-نار-في-مدرسة-بولاية-آيوا-الأمريكية-1072635641.html
مقتل طالبين وإصابة معلم في إطلاق نار في مدرسة بولاية آيوا الأمريكية
مقتل طالبين وإصابة معلم في إطلاق نار في مدرسة بولاية آيوا الأمريكية
قتل طالبين اثنين وأصيب معلم في إطلاق نار في مدرسة دي موين تشارتر بولاية آيوا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلنت الشرطة. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T22:21+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال متحدث باسم الشرطة خلال مؤتمر صحفي، "عثرت الشرطة هنا على ثلاثة أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية، طالبين في حالة حرجة للغاية ... توفيا الآن في المستشفى".
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الولايات المتحدة الأمريكية, العال
الولايات المتحدة الأمريكية, العال

مقتل طالبين وإصابة معلم في إطلاق نار في مدرسة بولاية آيوا الأمريكية

22:21 GMT 23.01.2023
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWNالشرطة الأمريكية في موقع إطلاق نار بمدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 22 يناير/ كانون الثاني 2023
الشرطة الأمريكية في موقع إطلاق نار بمدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 22 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWN
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قتل طالبين اثنين وأصيب معلم في إطلاق نار في مدرسة دي موين تشارتر بولاية آيوا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلنت الشرطة.
موسكو - سبوتنيك. وقال متحدث باسم الشرطة خلال مؤتمر صحفي، "عثرت الشرطة هنا على ثلاثة أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية، طالبين في حالة حرجة للغاية ... توفيا الآن في المستشفى".
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