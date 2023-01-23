https://sputnikarabic.ae/20230123/نانسي-بيلوسي-تختنق-بالدموع-عن-زوجها-بعد-تعرضه-لهجوم-بمطرقة-لم-يعد-إلى-طبيعته-1072609074.html

نانسي بيلوسي تختنق بالدموع عن زوجها بعد تعرضه لهجوم بمطرقة: لم يعد إلى طبيعته

نانسي بيلوسي تختنق بالدموع عن زوجها بعد تعرضه لهجوم بمطرقة: لم يعد إلى طبيعته

اختنقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، بالدموع أثناء حديثها عن تطورات الحالة الصحية لزوجها بول، بعد أن تعرض لهجوم بمطرقة داخل منزلهما في... 23.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-23T11:23+0000

2023-01-23T11:23+0000

2023-01-23T11:23+0000

نانسي بيلوسي

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070873606_0:103:3073:1831_1920x0_80_0_0_92a3a74fc9eac6b1337fa81e953512b0.jpg

وجاءت تصريحات بيلوسي (82 عاما)، عن حالة زوجها، خلال ظهورها في برنامج "من يتحدث إلى كريس والاس؟"، المذاع على شبكة "سي إن إن" الأمريكية.وقالت عن زوجها: "إنه بخير، سوف يستغرق بعض الوقت حتى يعود إلى طبيعته".وعندما تعرضت نانسي بيلوسي لضغوط من مقدم البرنامج، لمشاركة تفاصيل حول تعافي بول "الطويل المدى"، اعترفت أن شفاءه قد يستغرق شهورا.وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان بول بيلوسي (82 عاما) يجلس بمفرده في منزل العائلة في سان فرانسيسكو، عندما اقتحم المعتدي، ديفيد ديباب، البالغ من العمر 42 عاما، المنزل وسأل عن نانسي بيلوسي.وقال ممثلو الادعاء إن ديباب قام بعد ذلك بضرب بول بيلوسي بمطرقة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه، وذكرت تقارير أن المهاجم المزعوم قال للمحققين إنه خطط لـ"احتجاز نانسي بيلوسي كرهينة"، واستجوابها، و"كسر ركبتيها" إذا شعر أنها تكذب عليه.وأصيب بول بيلوسي بكسر في الجمجمة، وإصابات خطيرة في ذراعه اليمنى ويديه، الأمر الذي تطلب خضوعه لجراحة.وفي لقائها التلفزيوني، قالت نانسي بيلوسي متاثرة بشكل واضح، إنها تشعر "بالحزن الشديد" لما حدث، "لأن ديفيد ديباب كان يبحث عنها، وأن زوجها، الذي لم يكن سياسيا، دفع الثمن في الواقع".وشوهدت نانسي وبول بيلوسي معا لأول مرة منذ الهجوم، عندما حضرا مركز كينيدي للتكريم في 4 ديسمبر/ كانون الأول، وكان بيلوسي يرتدي بدلة سوداء، وقبعة سوداء واسعة الحواف، وقفازا في يده اليسرى السليمة.

https://sputnikarabic.ae/20230107/-نانسي-بيلوسي-تعلن-عن-منصب-جديد-في-الكونغرس-بعد-خروجها-من-رئاسة-مجلس-النواب-1072022082.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

نانسي بيلوسي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم