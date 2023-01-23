https://sputnikarabic.ae/20230123/نحو-نصف-الأمريكيين-يعتقدون-أن-بلادهم-في-حالة-ركود-غير-معلن-1072621923.html
نحو نصف الأمريكيين يعتقدون أن بلادهم في حالة ركود غير معلنة
نحو نصف الأمريكيين يعتقدون أن بلادهم في حالة ركود غير معلنة
يعتقد أكثر من اثنين من كل خمسة أمريكيين أن الولايات المتحدة دخلت في حالة ركود بالفعل، رغم عدم الإفصاح عن ذلك رسميا بعد، وفقا لاستطلاع أجرته شركة "مورنينغ... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T15:06+0000
2023-01-23T15:06+0000
2023-01-23T15:06+0000
اقتصاد
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وذكرت الشركة في تقريرها: "فيما يستوعب الاقتصاديون أحدث البيانات التي تظهر انخفاض مبيعات التجزئة، وتباطؤ التضخم، والإشارات حول هدوء الزخم في سوق العمل، وجد استطلاع جديد أن 46% من البالغين في أمريكا يعتقدون أن البلاد غارقة حاليا في ركود".وأضافت أن 25% يتوقعون حدوث الركود في وقت ما في عام 2024. الديموقراطيون، في المتوسط، كانوا أكثر تفاؤلا بشأن الحالة الاقتصادية للبلاد من الجمهوريين والناخبين المستقلين، وفقا للمسح.يعتقد 39% فقط من الديمقراطيين أن البلاد في حالة ركود بالفعل، ويتوقع 28% آخرون حدوث ذلك خلال العام المقبل. يعتقد 42% آخرون أن الأمة ليست في حالة ركود حاليا، و14% يقولون أنه لن يحدث خلال العام المقبل.من بين الجمهوريين والمستقلين، قال 57% و 46% على التوالي، إن البلاد في حالة ركود. 26% من الجمهوريين و22% من المستقلين يتوقعون ذلك خلال العام المقبل.أجري الاستطلاع في الفترة من 13 إلى 15 يناير/ كانون الثاني على عينة معبرة من 2206 بالغين في الولايات المتحدة، بهامش خطأ غير مرجح يزيد أو ينقص عن 2%.لم يعلن أي من مسؤولي الإدارة الأمريكية أو الرئيس جو بايدن، دخول البلاد في حالة ركود، ولم تشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي حتى الآن إلى ذلك، لكن يحذر المحللون على نحو متزايد من هذا الاحتمال.
https://sputnikarabic.ae/20230123/في-إشارة-على-ركود-الاقتصاد-20-من-الشركات-الأمريكية-تخطط-لتسريح-العمالة-1072614488.html
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اقتصاد, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
نحو نصف الأمريكيين يعتقدون أن بلادهم في حالة ركود غير معلنة
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يعتقد أكثر من اثنين من كل خمسة أمريكيين أن الولايات المتحدة دخلت في حالة ركود بالفعل، رغم عدم الإفصاح عن ذلك رسميا بعد، وفقا لاستطلاع أجرته شركة "مورنينغ كونسولت"، ونشرته اليوم الاثنين.
واشنطن - سبوتنيك
. وذكرت الشركة في تقريرها: "فيما يستوعب الاقتصاديون أحدث البيانات التي تظهر انخفاض مبيعات التجزئة، وتباطؤ التضخم، والإشارات حول هدوء الزخم في سوق العمل، وجد استطلاع جديد أن 46% من البالغين في أمريكا يعتقدون أن البلاد غارقة حاليا في ركود".
وأضافت أن 25% يتوقعون حدوث الركود في وقت ما في عام 2024. الديموقراطيون، في المتوسط، كانوا أكثر تفاؤلا بشأن الحالة الاقتصادية للبلاد من الجمهوريين والناخبين المستقلين، وفقا للمسح.
يعتقد 39% فقط من الديمقراطيين أن البلاد في حالة ركود بالفعل
، ويتوقع 28% آخرون حدوث ذلك خلال العام المقبل. يعتقد 42% آخرون أن الأمة ليست في حالة ركود حاليا، و14% يقولون أنه لن يحدث خلال العام المقبل.
من بين الجمهوريين والمستقلين، قال 57% و 46% على التوالي، إن البلاد في حالة ركود. 26% من الجمهوريين و22% من المستقلين يتوقعون ذلك خلال العام المقبل.
أجري الاستطلاع في الفترة من 13 إلى 15 يناير/ كانون الثاني على عينة معبرة من 2206 بالغين في الولايات المتحدة، بهامش خطأ غير مرجح يزيد أو ينقص عن 2%.
لم يعلن أي من مسؤولي الإدارة الأمريكية
أو الرئيس جو بايدن، دخول البلاد في حالة ركود، ولم تشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي حتى الآن إلى ذلك، لكن يحذر المحللون على نحو متزايد من هذا الاحتمال.