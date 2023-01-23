https://sputnikarabic.ae/20230123/نواب-إسرائيليون-يطالبون-بإخلاء-تجمع-الخان-الأحمر-البدوي-بالقدس-1072619490.html
نواب إسرائيليون يطالبون بإخلاء تجمع "الخان الأحمر" البدوي في القدس
نواب إسرائيليون يطالبون بإخلاء تجمع "الخان الأحمر" البدوي في القدس
طالب نواب بالكنيست الإسرائيلي من حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإخلاء تجمع "الخان الأحمر" البدوي شرقي القدس، وسط تأكيد سكانه الفلسطينيين على... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T14:03+0000
2023-01-23T14:03+0000
2023-01-23T14:03+0000
آخر أخبار القدس الأن
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103562/09/1035620965_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_60507183910d5da87f796aa1c66f2369.jpg
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "وصل أعضاء كنيست ونشطاء من الليكود صباح اليوم (الاثنين) إلى الخان وتوجهوا إلى الحكومة بطلب لإخلائها".ونقلت عن عضو الكنيست داني دانون من الليكود قوله "هذه أول نقطة اختبار لهذه الحكومة".وأوضحت الصحيفة أن "التوقيت ليس من قبيل الصدفة، حيث من المتوقع أن تقدم الدولة الأسبوع المقبل ردها إلى المحكمة العليا بشأن إخلاء البؤرة الاستيطانية كجزء من التماس قدمته حركة ريغافيم (الاستيطانية)".وقضت المحكمة بأن تواجد الفلسطينيين في المكان "غير قانوني"، لكن الحكومة الإسرائيلية السابقة كانت قد أرجأت إخلاء التجمع في عدة مناسبات مختلفة، خاصة بسبب ضغوط دولية.وتقول إسرائيل إن الأراضي المقام عليها التجمع البدوي "أراضي دولة" تم البناء عليها دون ترخيص، وهو ما ينفيه السكان الذين يسكنون هناك منذ عشرات السنين.ويمثل إخلاء التجمع البدوي المحاط بالمستوطنات الإسرائيلية أهمية كبيرة للمشروع الاستيطاني حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدف إسرائيل تنفيذ مشروع "E1" في إطارها، بهدف ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس الشرقية، وهي العملية التي يقول الفلسطينيون إنها تهدف إلى تهويد المدينة، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، ما يقضي عمليا على خيار "حل الدولتين".وبالتوازي مع اقتحام أعضاء الكنيست من الليكود لتجمع الخان الأحمر، نظم عشرات الفلسطينيين اليوم في وقفة تضامنية داخل التجمع تضامنا مع سكانه وضد محاولات هدمه وترحيلهم.
https://sputnikarabic.ae/20221111/مسؤول-إسرائيلي-وزير-محتمل-في-حكومة-نتنياهو-قد-يسبب-تصعيدا-خطيرا-ويفكك-السلطة-الفلسطينية-1070044770.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103562/09/1035620965_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_80e8dacaee77aa269cfc1a8d90c8e65d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
نواب إسرائيليون يطالبون بإخلاء تجمع "الخان الأحمر" البدوي في القدس
تابعنا عبر
طالب نواب بالكنيست الإسرائيلي من حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإخلاء تجمع "الخان الأحمر" البدوي شرقي القدس، وسط تأكيد سكانه الفلسطينيين على الاستعداد للموت دون ذلك.
وقالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية: "وصل أعضاء كنيست ونشطاء من الليكود صباح اليوم (الاثنين) إلى الخان وتوجهوا إلى الحكومة بطلب لإخلائها".
ونقلت عن عضو الكنيست داني دانون من الليكود قوله "هذه أول نقطة اختبار لهذه الحكومة".
وأوضحت الصحيفة أن "التوقيت ليس من قبيل الصدفة، حيث من المتوقع أن تقدم الدولة الأسبوع المقبل ردها إلى المحكمة العليا بشأن إخلاء البؤرة الاستيطانية كجزء من التماس قدمته حركة ريغافيم (الاستيطانية)".
وقضت المحكمة بأن تواجد الفلسطينيين في المكان "غير قانوني"، لكن الحكومة الإسرائيلية السابقة كانت قد أرجأت إخلاء التجمع في عدة مناسبات مختلفة، خاصة بسبب ضغوط دولية.
11 نوفمبر 2022, 08:20 GMT
وتقول إسرائيل
إن الأراضي المقام عليها التجمع البدوي "أراضي دولة" تم البناء عليها دون ترخيص، وهو ما ينفيه السكان الذين يسكنون هناك منذ عشرات السنين.
ويمثل إخلاء التجمع البدوي المحاط بالمستوطنات الإسرائيلية أهمية كبيرة للمشروع الاستيطاني حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدف إسرائيل تنفيذ مشروع "E1" في إطارها، بهدف ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس الشرقية، وهي العملية التي يقول الفلسطينيون إنها تهدف إلى تهويد المدينة، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، ما يقضي عمليا على خيار "حل الدولتين".
وبالتوازي مع اقتحام أعضاء الكنيست من الليكود لتجمع الخان الأحمر، نظم عشرات الفلسطينيين اليوم في وقفة تضامنية داخل التجمع تضامنا مع سكانه وضد محاولات هدمه وترحيلهم.