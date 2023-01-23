https://sputnikarabic.ae/20230123/نواب-إسرائيليون-يطالبون-بإخلاء-تجمع-الخان-الأحمر-البدوي-بالقدس-1072619490.html

نواب إسرائيليون يطالبون بإخلاء تجمع "الخان الأحمر" البدوي في القدس

نواب إسرائيليون يطالبون بإخلاء تجمع "الخان الأحمر" البدوي في القدس

طالب نواب بالكنيست الإسرائيلي من حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإخلاء تجمع "الخان الأحمر" البدوي شرقي القدس، وسط تأكيد سكانه الفلسطينيين على... 23.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-23T14:03+0000

2023-01-23T14:03+0000

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "وصل أعضاء كنيست ونشطاء من الليكود صباح اليوم (الاثنين) إلى الخان وتوجهوا إلى الحكومة بطلب لإخلائها".ونقلت عن عضو الكنيست داني دانون من الليكود قوله "هذه أول نقطة اختبار لهذه الحكومة".وأوضحت الصحيفة أن "التوقيت ليس من قبيل الصدفة، حيث من المتوقع أن تقدم الدولة الأسبوع المقبل ردها إلى المحكمة العليا بشأن إخلاء البؤرة الاستيطانية كجزء من التماس قدمته حركة ريغافيم (الاستيطانية)".وقضت المحكمة بأن تواجد الفلسطينيين في المكان "غير قانوني"، لكن الحكومة الإسرائيلية السابقة كانت قد أرجأت إخلاء التجمع في عدة مناسبات مختلفة، خاصة بسبب ضغوط دولية.وتقول إسرائيل إن الأراضي المقام عليها التجمع البدوي "أراضي دولة" تم البناء عليها دون ترخيص، وهو ما ينفيه السكان الذين يسكنون هناك منذ عشرات السنين.ويمثل إخلاء التجمع البدوي المحاط بالمستوطنات الإسرائيلية أهمية كبيرة للمشروع الاستيطاني حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدف إسرائيل تنفيذ مشروع "E1" في إطارها، بهدف ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس الشرقية، وهي العملية التي يقول الفلسطينيون إنها تهدف إلى تهويد المدينة، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، ما يقضي عمليا على خيار "حل الدولتين".وبالتوازي مع اقتحام أعضاء الكنيست من الليكود لتجمع الخان الأحمر، نظم عشرات الفلسطينيين اليوم في وقفة تضامنية داخل التجمع تضامنا مع سكانه وضد محاولات هدمه وترحيلهم.

https://sputnikarabic.ae/20221111/مسؤول-إسرائيلي-وزير-محتمل-في-حكومة-نتنياهو-قد-يسبب-تصعيدا-خطيرا-ويفكك-السلطة-الفلسطينية-1070044770.html

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