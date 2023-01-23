https://sputnikarabic.ae/20230123/هنغاريا-لا-تعتبر-إرسال-أسلحة-إلى-أوكرانيا-فكرة-جيدة-لكنها-لا-تعرقل-ذلك-1072620225.html
هنغاريا لا تعتبر إرسال أسلحة إلى أوكرانيا فكرة جيدة لكنها لا تعرقل ذلك
هنغاريا لا تعتبر إرسال أسلحة إلى أوكرانيا فكرة جيدة لكنها لا تعرقل ذلك
صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، بأن بلاده لا تعتبر إرسال أسلحة إلى أوكرانيا من قبل دول أخرى فكرة جيدة ، لكنها لا تعرقل ذلك. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T14:30+0000
2023-01-23T14:30+0000
2023-01-23T14:31+0000
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بودابست - سبوتنيك. وفي هذا الصدد قال سيارتو للصحفيين: "وجهة نظرنا مفهومة، وهي أن إقامة سلام أمر مطلوب في أسرع وقت ممكن... وأي قرار من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الحرب أو إطالة أمدها أو زيادة انتشارها يتعارض مع مصالحنا، ولذلك لا نعتبر فكرة التركيز على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا فكرة صحيحة وجيدة، لكننا في الوقت ذاته، لا نعرقل تنفيذ قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بهذا الأمر".وتم نقل كلمة سيارتو عبر موقع "فيسبوك" (شبكة التواصل الاجتماعي المحظورة في روسيا الاتحادية كونها متطرفة).كانت روسيا أرسلت، قبل ذلك، مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أيا من الشحنات التي تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. كما صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح". وأشار المتحدث الرسمي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، من جانبه، بأن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في إنجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20230123/هنغاريا-تعلن-رفضها-العقوبات-التي-تقيد-التعاون-مع-روسيا-في-مجال-الطاقة-النووية-1072615399.html
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العالم, هنغاريا, أخبار أوكرانيا
العالم, هنغاريا, أخبار أوكرانيا
هنغاريا لا تعتبر إرسال أسلحة إلى أوكرانيا فكرة جيدة لكنها لا تعرقل ذلك
14:30 GMT 23.01.2023 (تم التحديث: 14:31 GMT 23.01.2023) تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، بأن بلاده لا تعتبر إرسال أسلحة إلى أوكرانيا من قبل دول أخرى فكرة جيدة ، لكنها لا تعرقل ذلك.
بودابست - سبوتنيك. وفي هذا الصدد قال سيارتو للصحفيين: "وجهة نظرنا مفهومة، وهي أن إقامة سلام أمر مطلوب في أسرع وقت ممكن... وأي قرار من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الحرب أو إطالة أمدها أو زيادة انتشارها يتعارض مع مصالحنا، ولذلك لا نعتبر فكرة التركيز على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا
فكرة صحيحة وجيدة، لكننا في الوقت ذاته، لا نعرقل تنفيذ قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بهذا الأمر".
وتم نقل كلمة سيارتو عبر موقع "فيسبوك" (شبكة التواصل الاجتماعي المحظورة في روسيا الاتحادية كونها متطرفة).
كانت روسيا أرسلت، قبل ذلك، مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة
. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أيا من الشحنات التي تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. كما صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح". وأشار المتحدث الرسمي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، من جانبه، بأن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في إنجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.