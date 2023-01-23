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https://sputnikarabic.ae/20230123/والدته-وبخته-نائب-رئيس-وزراء-اليابان-يعتذر-عن-وضع-يديه-في-جيبه-خلال-مهمة-رسمية-1072614344.html
والدته وبخته... نائب رئيس وزراء اليابان يعتذر عن وضع يديه في جيبه خلال مهمة رسمية
والدته وبخته... نائب رئيس وزراء اليابان يعتذر عن وضع يديه في جيبه خلال مهمة رسمية
اعتذر سيغي كيهارا، نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني، عن تصرف قام به خلال رحلة رسمية إلى الولايات المتحدة. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T13:01+0000
2023-01-23T13:01+0000
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وكان المسؤول البارز، يتحدث إلى المراسلين أمام مقر الضيافة الرسمي في واشنطن، عندما وضع يديه في جيبي سرواله، قبل أن يدرك أنه أمام الكاميرات، ليلتفت ببصره إلى رئيس الوزراء الياباني الذي يقف على بعد مترين منه، ويعدِّل سرواله ويقبض يديه أمامه.وما كان هذا التصرف ليراه الناس، لولا أن إحدى الصحف اليابانية المحلية نشرت مقطع الفيديو على حسابها الرسمي بموقع تويتر، ما تسبب في عاصفة من الانتقادات له، بحسب "ذا غارديان" البريطانية.بعد هذا التوبيخ، خرج المسؤول البالغ من العمر 52 عاما، ليصرح للمواطنين بأن أمه وبخته، معتذرا عما فعله.وقال كيهارا إنه "من الناس الذين اعتادوا وضع أيديهم في جيوبهم أثناء المشي"، وإنه كان منشغلا بالتركيز في تعليقات رئيس الوزراء الياباني، حتى يتمكن من إطلاع وسائل الإعلام بدقة على نتائج اجتماعه بالرئيس الأمريكي جو بايدن.
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العالم, أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية

والدته وبخته... نائب رئيس وزراء اليابان يعتذر عن وضع يديه في جيبه خلال مهمة رسمية

13:01 GMT 23.01.2023
© YouTube.comعلم اليابان
علم اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© YouTube.com
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اعتذر سيغي كيهارا، نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني، عن تصرف قام به خلال رحلة رسمية إلى الولايات المتحدة.
وكان المسؤول البارز، يتحدث إلى المراسلين أمام مقر الضيافة الرسمي في واشنطن، عندما وضع يديه في جيبي سرواله، قبل أن يدرك أنه أمام الكاميرات، ليلتفت ببصره إلى رئيس الوزراء الياباني الذي يقف على بعد مترين منه، ويعدِّل سرواله ويقبض يديه أمامه.
وما كان هذا التصرف ليراه الناس، لولا أن إحدى الصحف اليابانية المحلية نشرت مقطع الفيديو على حسابها الرسمي بموقع تويتر، ما تسبب في عاصفة من الانتقادات له، بحسب "ذا غارديان" البريطانية.
التعليقات التي كتبها الناس على الفيديو، تضمنت "انتقاصا من والديه" وسوء تربيتهما له، وهو ما قرأته والدته، التي اتصلت به على الفور ووبَّخته وقالت له إنها "خجلت" منه لفعلته، وأوصته بـ"خياطة جيوبه" حتى لا يعود إلى ما فعله.
بعد هذا التوبيخ، خرج المسؤول البالغ من العمر 52 عاما، ليصرح للمواطنين بأن أمه وبخته، معتذرا عما فعله.
وقال كيهارا إنه "من الناس الذين اعتادوا وضع أيديهم في جيوبهم أثناء المشي"، وإنه كان منشغلا بالتركيز في تعليقات رئيس الوزراء الياباني، حتى يتمكن من إطلاع وسائل الإعلام بدقة على نتائج اجتماعه بالرئيس الأمريكي جو بايدن.
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