https://sputnikarabic.ae/20230123/وزير-الخارجية-الروسي-سيرغي-لافروف-يصل-إلى-جنوب-أفريقيا-في-زيارة-رسمية-1072592897.html
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل إلى جنوب أفريقيا في زيارة رسمية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل إلى جنوب أفريقيا في زيارة رسمية
وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إلى جنوب إفريقيا في زيارة رسمية، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T04:17+0000
2023-01-23T04:17+0000
2023-01-23T04:17+0000
سيرغي لافروف
جنوب أفريقيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072427501_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4060cafb9064aac07a916b37172247ed.jpg
.هبطت طائرة الوزير في قاعدة واتركلوف الجوية بضواحي بريتوريا، صباح اليوم الاثنين.ومن المقرر أن يجري لافروف محادثات مع وزير خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور وكذلك رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.وتعد آخر مرة التقى فيها وزير الخارجية الروسي مع باندور، في سبتمبر من العام الماضي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة.كان سفير جنوب إفريقيا لدى روسيا، مزوفوكيلي جيف ماكيتوكا، قال أمس الأحد لوكالة "سبوتنيك"، إن بلاده بصفتها الرئيس الحالي لتحالف "بريكس" ستدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور القمة في أغسطس/آب المقبل وتتوقع حضوره.
https://sputnikarabic.ae/20230122/سفير-جنوب-إفريقيا-يقول-إن-بلاده-تتوقع-حضور-بوتين-قمة-البريكس-2023-1072561607.html
جنوب أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072427501_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8eb4fd9bb448c08ac9ad1c3d3e083136.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سيرغي لافروف, جنوب أفريقيا
سيرغي لافروف, جنوب أفريقيا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل إلى جنوب أفريقيا في زيارة رسمية
تابعنا عبر
وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إلى جنوب إفريقيا في زيارة رسمية، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك.
هبطت طائرة الوزير في قاعدة واتركلوف الجوية بضواحي بريتوريا، صباح اليوم الاثنين.
ومن المقرر أن يجري لافروف محادثات مع وزير خارجية جنوب إفريقيا
ناليدي باندور وكذلك رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.
وتعد آخر مرة التقى فيها وزير الخارجية الروسي مع باندور، في سبتمبر من العام الماضي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كان سفير جنوب إفريقيا لدى روسيا، مزوفوكيلي جيف ماكيتوكا، قال أمس الأحد لوكالة "سبوتنيك"، إن بلاده بصفتها الرئيس الحالي لتحالف "بريكس" ستدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور القمة في أغسطس/آب المقبل وتتوقع حضوره.