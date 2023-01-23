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https://sputnikarabic.ae/20230123/وزير-الخارجية-الروسي-سيرغي-لافروف-يصل-إلى-جنوب-أفريقيا-في-زيارة-رسمية-1072592897.html
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل إلى جنوب أفريقيا في زيارة رسمية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل إلى جنوب أفريقيا في زيارة رسمية
وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إلى جنوب إفريقيا في زيارة رسمية، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T04:17+0000
2023-01-23T04:17+0000
سيرغي لافروف
جنوب أفريقيا
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.هبطت طائرة الوزير في قاعدة واتركلوف الجوية بضواحي بريتوريا، صباح اليوم الاثنين.ومن المقرر أن يجري لافروف محادثات مع وزير خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور وكذلك رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.وتعد آخر مرة التقى فيها وزير الخارجية الروسي مع باندور، في سبتمبر من العام الماضي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة.كان سفير جنوب إفريقيا لدى روسيا، مزوفوكيلي جيف ماكيتوكا، قال أمس الأحد لوكالة "سبوتنيك"، إن بلاده بصفتها الرئيس الحالي لتحالف "بريكس" ستدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور القمة في أغسطس/آب المقبل وتتوقع حضوره.
https://sputnikarabic.ae/20230122/سفير-جنوب-إفريقيا-يقول-إن-بلاده-تتوقع-حضور-بوتين-قمة-البريكس-2023-1072561607.html
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سيرغي لافروف, جنوب أفريقيا
سيرغي لافروف, جنوب أفريقيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل إلى جنوب أفريقيا في زيارة رسمية

04:17 GMT 23.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورلافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إلى جنوب إفريقيا في زيارة رسمية، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك.
.
هبطت طائرة الوزير في قاعدة واتركلوف الجوية بضواحي بريتوريا، صباح اليوم الاثنين.
ومن المقرر أن يجري لافروف محادثات مع وزير خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور وكذلك رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.
وتعد آخر مرة التقى فيها وزير الخارجية الروسي مع باندور، في سبتمبر من العام الماضي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
رؤوساء دول مجموعة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
سفير جنوب أفريقيا يقول إن بلاده تتوقع حضور بوتين قمة البريكس 2023
أمس, 04:35 GMT
كان سفير جنوب إفريقيا لدى روسيا، مزوفوكيلي جيف ماكيتوكا، قال أمس الأحد لوكالة "سبوتنيك"، إن بلاده بصفتها الرئيس الحالي لتحالف "بريكس" ستدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور القمة في أغسطس/آب المقبل وتتوقع حضوره.
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