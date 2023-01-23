https://sputnikarabic.ae/20230123/-ليبيا-باشاغا-يصدر-تعليماته-بالتعاون-مع-مصر-في-قطاع-الكهرباء--1072617144.html
ليبيا... باشاغا يصدر تعليماته بالتعاون مع مصر في قطاع الكهرباء
ليبيا... باشاغا يصدر تعليماته بالتعاون مع مصر في قطاع الكهرباء
أصدر فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، تعليماته بالتعاون مع مصر في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T13:31+0000
2023-01-23T13:31+0000
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جاء ذلك خلال لقاء جمعه في مدينة سرت شمالي ليبيا بوزير الكهرباء والطاقة المتجددة في حكومته عوض البدري، وفق بيان، نقلته "بوابة الوسط" الليبية.وخلال الاجتماع عرض البدري رسالة من وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، لعقد اجتماع تشاوري "لمناقشة التعاون المشترك بين الجانبين في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وإمكانية فتح آفاق جديدة للشركات الليبية والمصرية في هذا المجال للاستفادة من الخبرات وتعزيز التعاون في مجال توريد الطاقة والاستثمار بين البلدين".وأصدر باشاغا تعليماته "بالتعاون مع الجانب المصري والاستفادة من خبرته في مجال الطاقات المتجددة؛ لكي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية"، وفق البيان.وناقش الاجتماع "الصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء والشركات التابعة وإيجاد آلية لمعالجتها جذريًا، نظرًا للدور الكبير الذي تؤديه هذه الشركات ومساهمتها الفاعلة في التنمية وتوفير فرص العمل".واستعرض اللقاء الآلية التي يفترض أن تجرى بها عملية "توزيع مواد ومعدات الكهرباء الضرورية والطارئة، التي أذنت الحكومة بالتعاقد عليها لوزارة الكهرباء، خاصة في مجال شبكات التوزيع لتكون مخزون استراتيجي لتوزيعها على كافة المناطق الواقعة في نطاق الحكومة المكلفة من مجلس النواب".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20230122/باشاغا-يشيد-بمصر-والإمارات-والسعودية-ويدعو-العرب-إلى-دعم-وحدة-ليبيا-والمصالحة-بين-الليبيين-1072582323.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, مصر
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, مصر
ليبيا... باشاغا يصدر تعليماته بالتعاون مع مصر في قطاع الكهرباء
13:31 GMT 23.01.2023 (تم التحديث: 13:32 GMT 23.01.2023) تابعنا عبر
أصدر فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، تعليماته بالتعاون مع مصر في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه في مدينة سرت شمالي ليبيا بوزير الكهرباء والطاقة المتجددة في حكومته عوض البدري، وفق بيان، نقلته "بوابة الوسط
" الليبية.
وخلال الاجتماع عرض البدري رسالة من وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، لعقد اجتماع تشاوري "لمناقشة التعاون المشترك بين الجانبين في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وإمكانية فتح آفاق جديدة للشركات الليبية والمصرية في هذا المجال للاستفادة من الخبرات وتعزيز التعاون في مجال توريد الطاقة والاستثمار بين البلدين".
وأصدر باشاغا
تعليماته "بالتعاون مع الجانب المصري والاستفادة من خبرته في مجال الطاقات المتجددة؛ لكي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية"، وفق البيان.
وناقش الاجتماع "الصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء والشركات التابعة وإيجاد آلية لمعالجتها جذريًا، نظرًا للدور الكبير الذي تؤديه هذه الشركات ومساهمتها الفاعلة في التنمية وتوفير فرص العمل".
واستعرض اللقاء الآلية التي يفترض أن تجرى بها عملية "توزيع مواد ومعدات الكهرباء الضرورية والطارئة، التي أذنت الحكومة بالتعاقد عليها لوزارة الكهرباء، خاصة في مجال شبكات التوزيع لتكون مخزون استراتيجي لتوزيعها على كافة المناطق الواقعة في نطاق الحكومة المكلفة من مجلس النواب".
وتشهد ليبيا
أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.