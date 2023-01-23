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https://sputnikarabic.ae/20230123/13-مليار-دولار-قيمة-صادرات-تركيا-لشمال-أفريقيا-في-2022-1072603010.html
13 مليار دولار قيمة صادرات تركيا لشمال أفريقيا في 2022
13 مليار دولار قيمة صادرات تركيا لشمال أفريقيا في 2022
ارتفعت الصادرات التركية إلى دول شمال أفريقيا بنسبة 5.1 بالمئة في 2022 مقارنة بعام 2021، لتبلغ 13 مليارا و148 مليون دولار. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T09:08+0000
2023-01-23T09:08+0000
أخبار تركيا اليوم
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وأظهرت معطيات مجلس المصدرين الأتراك، أن قطاعات الكيماويات والصلب والحبوب والبقول والبذور الزيتية جاءت في أبرز صادرات تركيا لدول شمال أفريقيا خلال العام الماضي، بحسب وكالة "الأناضول".ووفقا لهذه المعطيات فقد بلغت الصادرات التركية إلى المغرب مليارين و968 مليون دولار، وإلى الجزائر مليارا و914 مليون دولار.وبلغت قيمة صادرات تركيا إلى تونس، مليار و505 ملايين دولار، وإلى ليبيا مليارين و408 ملايين دولار، وإلى مصر 3 مليارات و928 مليون دولار، وإلى السودان 423 مليون دولار.يذكر أن إجمالي الصادرات التركية ارتفع بنسبة 12.9 بالمئة في 2022 مقارنة بعام 2022 وبلغ 254 مليارا و210 ملايين دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230114/تركيا-أكثر-من-21-مليار-دولار-صادرات-الملابس-الجاهزة-خلال-2022-1072273283.html
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أخبار تركيا اليوم, تصدير
أخبار تركيا اليوم, تصدير

13 مليار دولار قيمة صادرات تركيا لشمال أفريقيا في 2022

09:08 GMT 23.01.2023
© Sputnik . Burcu Okutanسفينة ريزوني المحملة بالذرة في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022
سفينة ريزوني المحملة بالذرة في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© Sputnik . Burcu Okutan
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ارتفعت الصادرات التركية إلى دول شمال أفريقيا بنسبة 5.1 بالمئة في 2022 مقارنة بعام 2021، لتبلغ 13 مليارا و148 مليون دولار.
وأظهرت معطيات مجلس المصدرين الأتراك، أن قطاعات الكيماويات والصلب والحبوب والبقول والبذور الزيتية جاءت في أبرز صادرات تركيا لدول شمال أفريقيا خلال العام الماضي، بحسب وكالة "الأناضول".
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
تركيا... أكثر من 21 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة خلال 2022
14 يناير, 15:19 GMT
ووفقا لهذه المعطيات فقد بلغت الصادرات التركية إلى المغرب مليارين و968 مليون دولار، وإلى الجزائر مليارا و914 مليون دولار.
وبلغت قيمة صادرات تركيا إلى تونس، مليار و505 ملايين دولار، وإلى ليبيا مليارين و408 ملايين دولار، وإلى مصر 3 مليارات و928 مليون دولار، وإلى السودان 423 مليون دولار.
يذكر أن إجمالي الصادرات التركية ارتفع بنسبة 12.9 بالمئة في 2022 مقارنة بعام 2022 وبلغ 254 مليارا و210 ملايين دولار.
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