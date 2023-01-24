أكبر حدثين عالميين في مجال الدفاع بالإمارات… معلومات عن "آيديكس" و"نافدكس" 2023
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تستعد الإمارات لإقامة معرضي الدفاع والأمن البحري "آيدكس 2023" و"نافدكس 2023"، الذين من المقرر انطلاقهما الشهر المقبل.
ويشمل ذلك الدورة الـ16 من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2023"، والدورة الـ7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
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وفيما يلي أبرز المعلومات عن المعرضين:
يقام المعرضان خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط المقبل، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.
تقدر مساحات العرض بـ 162 ألف مترا مربعا.
يمثل المعرضان أكبر حدثين عالميين في هذا المجال.
نسخة "آيدكس 2023" ستكون الأكبر منذ انطلاقه.
توافق الدورة المقبلة الذكرى الـ 30 لانطلاق "آيدكس".
تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية.
يضم المعرض جناح "تاريخ الدفاع" الذي يرصد أهم التقنيات الدفاعية المعتمدة خلال الـ 30 الماضية.
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "رئيس الدولة" حفظه الله، تنظم مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع معرضي (آيدكس ونافدكس 2023) في الفترة بين 20 حتى 24 فبراير المقبل في أبوظبي، pic.twitter.com/xZO2ecXEBV— ADNEC Group (@ADNECGroup) January 23, 2023
وأورد الموقع الرسمي لمعرض "آيدكس" معلومات عن حجم المشاركة المتوقعة خلال النسخة المقبلة تشمل:
عدد الزوار: 130 ألف زائر.
العارضون: نحو 1300 عارض.
الدول المشاركة: 67 دولة.
ولفت الموقع إلى أن نسبة الزيادة في حجم المشاركة خلال 30 عاما وصلت لـ 520 في المئة، بينما زادت مشاركة الشركات الدولية بنسبة 237 في المئة منذ انطلاق النسخة الأولى من المعرض.
وأوضح أنه خلال الفترة من 2007 حتى 2021 زاد حجم الصفقات بنسبة 945 في المئة، مشيرا إلى أنه في نسخة 2021 بلغت قيمة الصفقات التي تم إبرامها في المعرض 20.9 مليار درهم إماراتي (نحو 5.69 مليار دولار).
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ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر الدفاع العالمي "آي دي سي" في الـ 19 من فبراير/ شباط المقبل، أي قبل انطلاق "آيدكس" و"نافدكس" مباشرة.
ما هو تاريخ "آيدكس" و"نافدكس"؟
انطلقت النسخة الافتتاحية لـ"آيدكس" في 1993 بمشاركة 350 شركة عالمية، ووصل هذا العدد لـ 566 شركة في الدورة الثانية التي أقيمت عام 1995، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.
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ومنذ ذلك الحين كان يتم تنظيم معرض "آيدكس" كل عامين، لتشهد كل دورة عددا أكبر من المشاركين مقارنة بالدورة التي سبقتها ليتجاوز عدد العارضين منذ انطلاق المعرض 13 ألف عارض.
وشهد عام 2021 الدورة الـ 15 من المعرض التي شهدت عقد صفقات بقيمة تجاوز 5.6 مليار دولار.
وشهدت دورة 2009 إقامة عروض بحرية حية للمرة الأولى، بينما شهدت الدورة التالية انطلاق معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
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