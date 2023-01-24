عربي
https://sputnikarabic.ae/20230124/أنصار-الله-تتهم-التحالف-العربي-بتنفيذ-240-خرقا-في-الحديدة-1072677284.html
"أنصار الله" تتهم التحالف العربي بتنفيذ 240 خرقا في الحديدة
"أنصار الله" تتهم التحالف العربي بتنفيذ 240 خرقا في الحديدة
اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، بخرق اتفاق السويد الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والجماعة أواخر... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T21:26+0000
2023-01-24T21:26+0000
الحرب على اليمن
أنصار الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103540/26/1035402692_0:98:3080:1831_1920x0_80_0_0_205c87c0d835bf84eff45dead3eea97d.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وقال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، إن قوات الجماعة رصدت "240 خرقاً لقوى العدوان (يقصد التحالف العربي) في الحديدة بينها 10 غارات للطيران التجسسي على حَيْس والجرَّاحي والجبلية (جنوب شرقي وجنوب الحديدة)".وأضاف أن "من بين الخروقات 100 خرق بقصف مدفعي و113 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة".وفي وقت سابق من اليوم، حمّلت "أنصار الله"، التحالف العربي مسؤولية مقتل ثلاثة أطفال وإصابة رابع إثر قصف جوي نفذته طائرة من دون طيار على قرية الشرجة في مديرية الجرَّاحي جنوب شرقي الحديدة.وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، خلال جولة مفاوضات سلام استضافتها العاصمة السويدية ستوكهولم، أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2018، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصَليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، إلا أن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات بين الجانبين حول تفاصيله.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة نحو 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230124/منظمة-دولية-27-مليون-طفل-خارج-التعليم-في-اليمن-1072670170.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103540/26/1035402692_254:0:2826:1929_1920x0_80_0_0_a52fc623a412cc085cab283512bc5dbd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, أنصار الله
الحرب على اليمن, أنصار الله

"أنصار الله" تتهم التحالف العربي بتنفيذ 240 خرقا في الحديدة

21:26 GMT 24.01.2023
© AP Photo / Hani Mohammedالجيش اليمني اليمن
الجيش اليمني اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Hani Mohammed
تابعنا عبرTelegram
اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، بخرق اتفاق السويد الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والجماعة أواخر العام 2018، والمتضمن وقفاً لإطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غرب اليمن.
القاهرة- سبوتنيك. وقال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، إن قوات الجماعة رصدت "240 خرقاً لقوى العدوان (يقصد التحالف العربي) في الحديدة بينها 10 غارات للطيران التجسسي على حَيْس والجرَّاحي والجبلية (جنوب شرقي وجنوب الحديدة)".
دمار اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
منظمة دولية: 2.7 مليون طفل خارج التعليم في اليمن
18:00 GMT
وأضاف أن "من بين الخروقات 100 خرق بقصف مدفعي و113 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة".
وفي وقت سابق من اليوم، حمّلت "أنصار الله"، التحالف العربي مسؤولية مقتل ثلاثة أطفال وإصابة رابع إثر قصف جوي نفذته طائرة من دون طيار على قرية الشرجة في مديرية الجرَّاحي جنوب شرقي الحديدة.
وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، خلال جولة مفاوضات سلام استضافتها العاصمة السويدية ستوكهولم، أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2018، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصَليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، إلا أن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات بين الجانبين حول تفاصيله.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة نحو 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:22 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يناير, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала