https://sputnikarabic.ae/20230124/أنصار-الله-تتهم-التحالف-العربي-بتنفيذ-240-خرقا-في-الحديدة-1072677284.html

"أنصار الله" تتهم التحالف العربي بتنفيذ 240 خرقا في الحديدة

"أنصار الله" تتهم التحالف العربي بتنفيذ 240 خرقا في الحديدة

اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، بخرق اتفاق السويد الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والجماعة أواخر... 24.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-24T21:26+0000

2023-01-24T21:26+0000

2023-01-24T21:26+0000

الحرب على اليمن

أنصار الله

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القاهرة- سبوتنيك. وقال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، إن قوات الجماعة رصدت "240 خرقاً لقوى العدوان (يقصد التحالف العربي) في الحديدة بينها 10 غارات للطيران التجسسي على حَيْس والجرَّاحي والجبلية (جنوب شرقي وجنوب الحديدة)".وأضاف أن "من بين الخروقات 100 خرق بقصف مدفعي و113 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة".وفي وقت سابق من اليوم، حمّلت "أنصار الله"، التحالف العربي مسؤولية مقتل ثلاثة أطفال وإصابة رابع إثر قصف جوي نفذته طائرة من دون طيار على قرية الشرجة في مديرية الجرَّاحي جنوب شرقي الحديدة.وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، خلال جولة مفاوضات سلام استضافتها العاصمة السويدية ستوكهولم، أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2018، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصَليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، إلا أن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات بين الجانبين حول تفاصيله.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة نحو 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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الحرب على اليمن, أنصار الله