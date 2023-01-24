https://sputnikarabic.ae/20230124/أنصار-الله-تتهم-التحالف-العربي-بقصف-جوي-أدى-إلى-مقتل-3-أطفال-غربي-اليمن-1072651909.html
أنصار الله تتهم التحالف العربي بقصف جوي أدى إلى مقتل 3 أطفال غربي اليمن
أنصار الله تتهم التحالف العربي بقصف جوي أدى إلى مقتل 3 أطفال غربي اليمن
اتهمت جماعة أنصار الله اليمنية، التحالف العربي بقيادة السعودية بقتل 3 أطفال وإصابة رابع، إثر قصف جوي على محافظة الحديدة غربي اليمن. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T12:48+0000
2023-01-24T12:48+0000
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القاهرة– سبوتنيك. ونقل تلفزيون "المسيرة" عن الناطق باسم جماعة أنصار الله، اليوم الثلاثاء، قوله إن "ثلاثة أطفال قتلوا وجرح آخر نتيجة قصف طيران العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي] التجسسي قرية الشرجة في مديرية الجراحي [جنوب شرقي الحديدة]".ولم يصدر أي تعليق من التحالف العربي بشأن اتهام الجماعة بالقصف الجوي.ويوم الجمعة الماضي، قالت جماعة أنصار الله، إن التحالف شن هجومين بطائرة مُسيرة على مديرية حَيْس جنوب شرقي الحديدة، وذلك ضمن 53 خرقاً للتهدئة المعلنة من الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وضواحيها في كانون الأول/ديسمبر 2018.وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، أواخر كانون الأول/ديسمبر 2018، خلال جولة مفاوضات استضافتها العاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصَليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، إلا أن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات بين الجانبين حول تفاصيله.وتسيطر جماعة أنصار الله منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230122/أنصار-الله-تتهم-الجيش-السعودي-بقتل-مدنيين-شمال-غربي-اليمن-1072577854.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أنصار الله تتهم التحالف العربي بقصف جوي أدى إلى مقتل 3 أطفال غربي اليمن
12:48 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 12:49 GMT 24.01.2023) تابعنا عبر
اتهمت جماعة أنصار الله اليمنية، التحالف العربي بقيادة السعودية بقتل 3 أطفال وإصابة رابع، إثر قصف جوي على محافظة الحديدة غربي اليمن.
القاهرة– سبوتنيك. ونقل تلفزيون "المسيرة" عن الناطق باسم جماعة أنصار الله، اليوم الثلاثاء، قوله إن "ثلاثة أطفال قتلوا وجرح آخر نتيجة قصف طيران
العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي] التجسسي قرية الشرجة في مديرية الجراحي [جنوب شرقي الحديدة]".
ولم يصدر أي تعليق من التحالف العربي بشأن اتهام الجماعة بالقصف الجوي.
ويوم الجمعة الماضي، قالت جماعة أنصار الله، إن التحالف شن هجومين
بطائرة مُسيرة على مديرية حَيْس جنوب شرقي الحديدة، وذلك ضمن 53 خرقاً للتهدئة المعلنة من الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وضواحيها في كانون الأول/ديسمبر 2018.
وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، أواخر كانون الأول/ديسمبر 2018، خلال جولة مفاوضات استضافتها العاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصَليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، إلا أن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات بين الجانبين حول تفاصيله.
وتسيطر جماعة أنصار الله منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.