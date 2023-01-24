https://sputnikarabic.ae/20230124/أنصار-الله-تحمل-التحالف-العربي-مسؤولية-انهيار-المنظومة-التعليمية-في-اليمن-1072665812.html

"أنصار الله" تحمل التحالف العربي مسؤولية انهيار المنظومة التعليمية في اليمن

"أنصار الله" تحمل التحالف العربي مسؤولية انهيار المنظومة التعليمية في اليمن

حمّلت جماعة "أنصار الله" اليمنية، التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، مسؤولية انهيار نظام التعليم في اليمن نتيجة عملياته العسكرية والقيود... 24.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-24T16:04+0000

2023-01-24T16:04+0000

2023-01-24T16:04+0000

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القاهرة – سبوتنيك. وقالت منظمة "انتصاف لحقوق المرأة والطفل" التابعة لجماعة أنصار الله، حسب ما نقل تلفزيون "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، الذي يصادف 24 يناير/ كانون الثاني من كل عام، إن "أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يعانون من انهيار نظام التعليم في اليمن بفعل العدوان [في إشارة إلى عمليات التحالف العربي] والحصار".وأضافت أن "مليونين و400 ألف طفل خارج المدارس من أصل 10 ملايين و600 ألف في سن الدراسة".وذكرت أن "نحو 3500 مدرسة مدمرة ومتضررة بفعل العدوان، مع إغلاق 27% من المدارس في جميع أنحاء اليمن". على حد تعبيرها.وأشارت إلى أنوحذرت منظمة "انتصاف لحقوق المرأة والطفل" التابعة لجماعة أنصار الله، من "أن 4 ملايين طفل إضافي معرضون لخطر فقدان التعليم، جراء عدم تسلم أكثر من 171 ألف معلم ومعلمة رواتبهم بشكل منتظم منذ 2016".وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 2900 مدرسة تعرضت للتدمير أو أصيبت بأضرار جزئية أو استخدمت لأغراض غير تعليمية، منذ اندلاع الصراع في اليمن.وفي أيلول/ سبتمبر 2021، اتهم فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، في تقرير، أطراف النزاع باستخدام المدارس لأغراض عسكرية ما يجعلها أهدافا معرضة للهجوم.وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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