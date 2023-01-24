https://sputnikarabic.ae/20230124/إعلام-إدارة-بايدن-تتجه-لتزويد-أوكرانيا-بدبابات-أبرامز-1072662574.html
إعلام: إدارة بايدن تتجه لتزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"
إعلام: إدارة بايدن تتجه لتزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"
تتجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إرسال دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا، حيث قد يجري الإعلان رسميا عن ذلك خلال أيام. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T15:25+0000
2023-01-24T15:25+0000
2023-01-24T15:26+0000
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ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر أن "إدارة بايدن تتجه إلى إرسال عدد كبير من دبابات أبرامز إم-1 إلى أوكرانيا، وقد يجري الإعلان عن تسليمها خلال الأسبوع الحالي".في وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة يمكن أن تنقل حوالي 100 ناقلة جند مدرعة من طراز "سترايكر" إلى أوكرانيا. في الوقت نفسه، من غير المحتمل أن يتم تضمين دبابات "أبرامز إم-1" في حزمة المساعدات.وكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، قد عبر عن ثقته في أن الحلفاء سيتوصلون قريباً إلى اتفاق بشأن توريد الدبابات، بما في ذلك "ليوبارد" الألمانية، إلى أوكرانيا.وأكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن بإمكان دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تمتلك دبابات "ليوبارد" أن تزود أوكرانيا بها، ولن تعترض ألمانيا على ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20230123/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, مساعدات عسكرية أمريكية
العالم, أخبار أوكرانيا, مساعدات عسكرية أمريكية
إعلام: إدارة بايدن تتجه لتزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"
15:25 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 15:26 GMT 24.01.2023) تابعنا عبر
تتجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إرسال دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا، حيث قد يجري الإعلان رسميا عن ذلك خلال أيام.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر أن "إدارة بايدن تتجه إلى إرسال عدد كبير من دبابات أبرامز إم-1 إلى أوكرانيا، وقد يجري الإعلان عن تسليمها خلال الأسبوع الحالي".
وأوضحت الصحيفة أن تلك الخطوة قد تكون جزءا من تفاهم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وألمانيا لتشجيع الأخيرة على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا أو السماح لدول أخرى مثل بولندا بتزويد كييف بدبابات من هذا الطراز.
في وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة يمكن أن تنقل حوالي 100 ناقلة جند مدرعة من طراز "سترايكر" إلى أوكرانيا. في الوقت نفسه، من غير المحتمل أن يتم تضمين دبابات "أبرامز إم-1" في حزمة المساعدات.
وكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، قد عبر عن ثقته في أن الحلفاء سيتوصلون قريباً إلى اتفاق بشأن توريد الدبابات، بما في ذلك "ليوبارد" الألمانية، إلى أوكرانيا.
وأكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن بإمكان دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تمتلك دبابات "ليوبارد" أن تزود أوكرانيا بها، ولن تعترض ألمانيا على ذلك.