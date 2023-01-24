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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230124/إعلام-إدارة-بايدن-تتجه-لتزويد-أوكرانيا-بدبابات-أبرامز-1072662574.html
إعلام: إدارة بايدن تتجه لتزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"
إعلام: إدارة بايدن تتجه لتزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"
تتجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إرسال دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا، حيث قد يجري الإعلان رسميا عن ذلك خلال أيام. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T15:25+0000
2023-01-24T15:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
مساعدات عسكرية أمريكية
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ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر أن "إدارة بايدن تتجه إلى إرسال عدد كبير من دبابات أبرامز إم-1 إلى أوكرانيا، وقد يجري الإعلان عن تسليمها خلال الأسبوع الحالي".في وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة يمكن أن تنقل حوالي 100 ناقلة جند مدرعة من طراز "سترايكر" إلى أوكرانيا. في الوقت نفسه، من غير المحتمل أن يتم تضمين دبابات "أبرامز إم-1" في حزمة المساعدات.وكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، قد عبر عن ثقته في أن الحلفاء سيتوصلون قريباً إلى اتفاق بشأن توريد الدبابات، بما في ذلك "ليوبارد" الألمانية، إلى أوكرانيا.وأكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن بإمكان دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تمتلك دبابات "ليوبارد" أن تزود أوكرانيا بها، ولن تعترض ألمانيا على ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20230123/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, مساعدات عسكرية أمريكية
العالم, أخبار أوكرانيا, مساعدات عسكرية أمريكية

إعلام: إدارة بايدن تتجه لتزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"

15:25 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 15:26 GMT 24.01.2023)
© AP Photo / Ahn Young-joonدبابات "أبرامز"
دبابات أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
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تتجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إرسال دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا، حيث قد يجري الإعلان رسميا عن ذلك خلال أيام.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر أن "إدارة بايدن تتجه إلى إرسال عدد كبير من دبابات أبرامز إم-1 إلى أوكرانيا، وقد يجري الإعلان عن تسليمها خلال الأسبوع الحالي".
وأوضحت الصحيفة أن تلك الخطوة قد تكون جزءا من تفاهم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وألمانيا لتشجيع الأخيرة على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا أو السماح لدول أخرى مثل بولندا بتزويد كييف بدبابات من هذا الطراز.
في وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة يمكن أن تنقل حوالي 100 ناقلة جند مدرعة من طراز "سترايكر" إلى أوكرانيا. في الوقت نفسه، من غير المحتمل أن يتم تضمين دبابات "أبرامز إم-1" في حزمة المساعدات.
وكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، قد عبر عن ثقته في أن الحلفاء سيتوصلون قريباً إلى اتفاق بشأن توريد الدبابات، بما في ذلك "ليوبارد" الألمانية، إلى أوكرانيا.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 15:01 GMT
وأكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن بإمكان دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تمتلك دبابات "ليوبارد" أن تزود أوكرانيا بها، ولن تعترض ألمانيا على ذلك.
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