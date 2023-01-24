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https://sputnikarabic.ae/20230124/إعلام-البرهان-ينسحب-من-الوساطة-بين-الجهات-المدنية-التي-تسعى-لتوقيع-اتفاق-إطاري-في-السودان-1072637403.html
إعلام: البرهان ينسحب من الوساطة بين الجهات المدنية التي تسعى لتوقيع اتفاق إطاري في السودان
إعلام: البرهان ينسحب من الوساطة بين الجهات المدنية التي تسعى لتوقيع اتفاق إطاري في السودان
أعلنت وسائل إعلام سودانية، اليوم الثلاثاء، عن "انسحاب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان من الوساطة بين الأطراف المدنية التي تسعى لتوقيع اتفاق... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T06:33+0000
2023-01-24T06:49+0000
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ونقل موقع "سودان تربيون"، عن مصادر قولها إن "رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرر التخلي عن الوساطة التي كان يقودها لتقريب الشقة بين الحرية والتغيير والكتلة الديمقراطية"، مشيرا إلى أن قرار البرهان جاء بعد فشله في جمع الطرفين على مائدة واحدة رغم عدة محاولات بذلها خلال الاسابيع الماضية.وأوضحت المصادر أن ائتلاف الحرية والتغيير يرفض الاعتراف بالكتلة الديمقراطية ويقول إنها مصنوعة.وتواصل لجنة التنسيق المشتركة بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية، اجتماعاتها لمناقشة القضايا الأربع المتبقية في المرحلة النهائية للعملية السياسية.وحسب وكالة الأنباء السودانية، قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية مهندس خالد عمر يوسف، إن الاجتماع الأخير استمع إلى تصورات الأنشطة الخاصة بالسلام وشرق السودان.وأضاف أنه تمت إجازة الخطة العامة بأن تتولى الآلية الثلاثية الدعوة وتيسير أعمال الفعاليتين، لضمان أوسع مشاركة ممكنة لأصحاب المصلحة ومن قوى ثورة ديسمبر.وأوضح يوسف أن هدف الفعاليتين هو تعزيز عملية تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان بإزالة العوائق السياسية والعملية التي تقف أمامه.كما تهدف أيضا إلى وضع الأسس الصحيحة لمعالجة قضايا شرق السودان بما يحقق استقرار الإقليم وشمول الحل وإنصاف مواطنيه وإزالة كافة أشكال التهميش عنه.يذكر أن كل أطراف الاتفاق الاطاري مصممة على بلوغ اتفاق سياسي نهائي بمشاركة كل الأطراف المتفق عليها في أقرب فرصة ممكنة.
https://sputnikarabic.ae/20230110/بعد-انطلاق-المرحلة-النهائية-لـ-الاتفاق-الإطاري-هل-اقترب-السودان-من-حل-أزمته-السياسية؟-1072135266.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي

إعلام: البرهان ينسحب من الوساطة بين الجهات المدنية التي تسعى لتوقيع اتفاق إطاري في السودان

06:33 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 06:49 GMT 24.01.2023)
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYتوقيع "الاتفاق الإطاري" بين مجلس السيادة الانتقالي السوداني والمعارضة السودانية، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022
توقيع الاتفاق الإطاري بين مجلس السيادة الانتقالي السوداني والمعارضة السودانية، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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أعلنت وسائل إعلام سودانية، اليوم الثلاثاء، عن "انسحاب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان من الوساطة بين الأطراف المدنية التي تسعى لتوقيع اتفاق إطاري".
ونقل موقع "سودان تربيون"، عن مصادر قولها إن "رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرر التخلي عن الوساطة التي كان يقودها لتقريب الشقة بين الحرية والتغيير والكتلة الديمقراطية"، مشيرا إلى أن قرار البرهان جاء بعد فشله في جمع الطرفين على مائدة واحدة رغم عدة محاولات بذلها خلال الاسابيع الماضية.
وأوضحت المصادر أن ائتلاف الحرية والتغيير يرفض الاعتراف بالكتلة الديمقراطية ويقول إنها مصنوعة.
رئيس المجلس السيدي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
بعد انطلاق المرحلة النهائية لـ "الاتفاق الإطاري".. هل اقترب السودان من حل أزمته السياسية؟
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وتواصل لجنة التنسيق المشتركة بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية، اجتماعاتها لمناقشة القضايا الأربع المتبقية في المرحلة النهائية للعملية السياسية.
وحسب وكالة الأنباء السودانية، قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية مهندس خالد عمر يوسف، إن الاجتماع الأخير استمع إلى تصورات الأنشطة الخاصة بالسلام وشرق السودان.
وأضاف أنه تمت إجازة الخطة العامة بأن تتولى الآلية الثلاثية الدعوة وتيسير أعمال الفعاليتين، لضمان أوسع مشاركة ممكنة لأصحاب المصلحة ومن قوى ثورة ديسمبر.
وأوضح يوسف أن هدف الفعاليتين هو تعزيز عملية تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان بإزالة العوائق السياسية والعملية التي تقف أمامه.
كما تهدف أيضا إلى وضع الأسس الصحيحة لمعالجة قضايا شرق السودان بما يحقق استقرار الإقليم وشمول الحل وإنصاف مواطنيه وإزالة كافة أشكال التهميش عنه.
يذكر أن كل أطراف الاتفاق الاطاري مصممة على بلوغ اتفاق سياسي نهائي بمشاركة كل الأطراف المتفق عليها في أقرب فرصة ممكنة.
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