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https://sputnikarabic.ae/20230124/إعلام-الرئيس-الأمريكي-يعلن-الأربعاء-تزويد-أوكرانيا-بدبابات-أبرامز-1072678185.html
إعلام: الرئيس الأمريكي يعلن الأربعاء تزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"
إعلام: الرئيس الأمريكي يعلن الأربعاء تزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"
قال مسؤول بالإدارة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، إن البيت البيض حسم قراره بتزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"، وإن الإعلان الرسمي قد يأتي غدا الأربعاء. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T21:59+0000
2023-01-24T21:59+0000
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أخبار ألمانيا
رصد عسكري
جو بايدن
البنتاغون الأمريكي
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الدوحة- سبوتنيك. وأوضح المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة" أنه بعد اتخاذ هذا القرار لن يتم توفير الدبابات من مخزون البنتاغون، بل سيتم التعاقد بشأنها.ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق اليوم، أن الإدارة الأمريكية تميل إلى تزويد أوكرانيا بدبابات "إم 1 أبرامز" الأمريكية، وأن الإعلان عن التوريدات قد يتم هذا الأسبوع، لكن المسؤولين الأمريكيين لم يتخذوا بعد قرارهم.وأوضحت الصحيفة أن تلك الخطوة قد تكون جزءا من تفاهم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وألمانيا لتشجيع الأخيرة على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا أو السماح لدول أخرى مثل بولندا بتزويد كييف بدبابات من هذا الطراز.من جانبها قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الثلاثاء، في تعليقها على التقارير: "إنهم (المسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية) لم يستبعدوا أبدا الدبابات.. كانت هناك دائما صعوبات مع الدبابات، لكن لم يتم إزالتها أبدا (من الاعتبار)".على جانب آخر، قررت الحكومة الألمانية تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد إيه 62"، والتي تدخل في عتاد سلاح القوات الألمانية الحالي، وفق صحيفة "شبيغل" الألمانية.
https://sputnikarabic.ae/20230124/ما-الذي-تخاطر-به-أوروبا-حال-توسيع-نطاق-العقوبات-على-النفط-الروسي؟-1072666692.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, رصد عسكري, جو بايدن, البنتاغون الأمريكي
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, رصد عسكري, جو بايدن, البنتاغون الأمريكي

إعلام: الرئيس الأمريكي يعلن الأربعاء تزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"

21:59 GMT 24.01.2023
© Photo / The U.S. ArmyM1A2 Abrams
M1A2 Abrams - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© Photo / The U.S. Army
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قال مسؤول بالإدارة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، إن البيت البيض حسم قراره بتزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"، وإن الإعلان الرسمي قد يأتي غدا الأربعاء.
الدوحة- سبوتنيك. وأوضح المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة" أنه بعد اتخاذ هذا القرار لن يتم توفير الدبابات من مخزون البنتاغون، بل سيتم التعاقد بشأنها.
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق اليوم، أن الإدارة الأمريكية تميل إلى تزويد أوكرانيا بدبابات "إم 1 أبرامز" الأمريكية، وأن الإعلان عن التوريدات قد يتم هذا الأسبوع، لكن المسؤولين الأمريكيين لم يتخذوا بعد قرارهم.
مستودع الوقود - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
ما الذي تخاطر به أوروبا حال توسيع نطاق العقوبات على النفط الروسي؟
16:19 GMT
وأوضحت الصحيفة أن تلك الخطوة قد تكون جزءا من تفاهم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وألمانيا لتشجيع الأخيرة على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا أو السماح لدول أخرى مثل بولندا بتزويد كييف بدبابات من هذا الطراز.
من جانبها قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الثلاثاء، في تعليقها على التقارير: "إنهم (المسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية) لم يستبعدوا أبدا الدبابات.. كانت هناك دائما صعوبات مع الدبابات، لكن لم يتم إزالتها أبدا (من الاعتبار)".
على جانب آخر، قررت الحكومة الألمانية تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد إيه 62"، والتي تدخل في عتاد سلاح القوات الألمانية الحالي، وفق صحيفة "شبيغل" الألمانية.
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