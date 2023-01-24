https://sputnikarabic.ae/20230124/إعلام-الرئيس-الإسرائيلي-يعتزم-إلقاء-خطاب-أمام-الاتحاد-الأوروبي-عن-ذكرى-المحرقة-1072667065.html
إعلام: الرئيس الإسرائيلي يعتزم إلقاء خطاب أمام الاتحاد الأوروبي عن ذكرى "المحرقة"
إعلام: الرئيس الإسرائيلي يعتزم إلقاء خطاب أمام الاتحاد الأوروبي عن ذكرى "المحرقة"
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، سيلقي خطابا أمام البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T16:38+0000
2023-01-24T16:38+0000
2023-01-24T16:38+0000
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وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن هرتسوع يزور بلجيكا وفرنسا هذه الأيام، حيث من المقرر أن يلقي الخطاب الرئيسي أمام البرلمان الأوروبي، يوم الخميس المقبل، وذلك بمناسبة ما يطلق عليه "اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة".وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن هرتسوغ سوف يلتقي بملك بلجيكا ورئيس البرلمان الأوروبي وقادة ومسؤولين عن الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الأمين العام لحلف الأطلسي "الناتو" ومسؤولين آخرين عن الجالية اليهودية.وأوضحت أن هرتسوغ سيلقي خطابا مهما أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، يوم الخميس، وذلك بمناسبة "اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة".ومن جانبه، أشار الرئيس الإسرائيلي إلى أن زيارته إلى فرنسا وبلجيكا مهمة واستثنائية، خاصة وأنه سيزور مؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن علاقة بلاده ودول الاتحاد الأوروبي قوية، ولها تأثير كبير على مناحي الحياة الإسرائيلية، من الاقتصاد إلى الأمن وغيرها من المجالات الأخرى المهمة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, إسرائيل, البرلمان الأوروبي, أخبار بلجيكا اليوم, أخبار فرنسا
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, إسرائيل, البرلمان الأوروبي, أخبار بلجيكا اليوم, أخبار فرنسا
إعلام: الرئيس الإسرائيلي يعتزم إلقاء خطاب أمام الاتحاد الأوروبي عن ذكرى "المحرقة"
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، سيلقي خطابا أمام البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن هرتسوع يزور بلجيكا وفرنسا هذه الأيام، حيث من المقرر أن يلقي الخطاب الرئيسي أمام البرلمان الأوروبي، يوم الخميس المقبل، وذلك بمناسبة ما يطلق عليه "اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة".
وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن هرتسوغ سوف يلتقي بملك بلجيكا ورئيس البرلمان الأوروبي وقادة ومسؤولين عن الاتحاد الأوروبي
، فضلا عن الأمين العام لحلف الأطلسي "الناتو" ومسؤولين آخرين عن الجالية اليهودية.
وأوضحت أن هرتسوغ سيلقي خطابا مهما أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، يوم الخميس، وذلك بمناسبة "اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة".
ومن جانبه، أشار الرئيس الإسرائيلي
إلى أن زيارته إلى فرنسا وبلجيكا مهمة واستثنائية، خاصة وأنه سيزور مؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن علاقة بلاده ودول الاتحاد الأوروبي قوية، ولها تأثير كبير على مناحي الحياة الإسرائيلية، من الاقتصاد إلى الأمن وغيرها من المجالات الأخرى المهمة.