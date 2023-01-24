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إعلام: العثور على وثائق "سرية" في منزل نائب ترامب
إعلام: العثور على وثائق "سرية" في منزل نائب ترامب
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه عُثر على وثائق سرية في منزل نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، بولاية إنديانا الأمريكية. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T19:33+0000
2023-01-24T19:33+0000
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ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر لها، أن "محامي بنس، اكتشف وجود نحو 12 وثيقة مصنفة "سرية" في منزل الأخير بولاية إنديانا الأسبوع الماضي، وسلمها لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)".ويجري مكتب التحقيقات الفيدرالي ووحدة الأمن القومي بوزارة العدل الأمريكية مراجعة لمعرفة كيفية وصول الوثائق السرية إلى منزل بنس.يذكر أنه في أغسطس/ آب الماضي، عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على 11 مجموعة من الوثائق بعضها "سري للغاية"، أثناء تفتيشه مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بولاية فلوريدا.وجمع مكتب التحقيقات الفيدرالي من مقر إقامة ترامب 4 مجموعات من الوثائق المصنفة "سرية للغاية"، و3 مجموعات من المستندات "السرية" و3 مجموعات "خاصة".وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، جرت استعادة 10 وثائق سرية مؤرخة بين عامي 2013 و2016 من مكتب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.وأعلن البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني الجاري أن وزارة العدل الأمريكية تراجع وثائق يحتمل أن تكون سرية عثر عليها في مركز أبحاث ملحق بمكتب بايدن، تعود لفترة عمله نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.وأمس الاثنين، أعلن بوب باور، محامي بايدن، أن موظفي وزارة العدل الأمريكية أجروا تفتيشاً في منزل جو بايدن في ويلمينغتون بولاية ديلاوير، وعثروا على 6 وثائق سرية جديدة.وأشار المحامي إلى أن التفتيش جرى لأكثر من 12 ساعة وشمل جميع أنحاء المنزل. وحضر التفتيش محامو الرئيس الأمريكي وممثلون عن البيت الأبيض.
https://sputnikarabic.ae/20230123/بولتون-وثائق-بايدن-السرية-هدية-مذهلة-إلى-ترامب-1072626864.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام: العثور على وثائق "سرية" في منزل نائب ترامب

19:33 GMT 24.01.2023
© AP Photo / John Locherنائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس يسجل رسميا كمرشح للمنصب رئيس الولايات المتحدة
نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس يسجل رسميا كمرشح للمنصب رئيس الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / John Locher
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه عُثر على وثائق سرية في منزل نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، بولاية إنديانا الأمريكية.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر لها، أن "محامي بنس، اكتشف وجود نحو 12 وثيقة مصنفة "سرية" في منزل الأخير بولاية إنديانا الأسبوع الماضي، وسلمها لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)".

ويجري مكتب التحقيقات الفيدرالي ووحدة الأمن القومي بوزارة العدل الأمريكية مراجعة لمعرفة كيفية وصول الوثائق السرية إلى منزل بنس.

يذكر أنه في أغسطس/ آب الماضي، عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على 11 مجموعة من الوثائق بعضها "سري للغاية"، أثناء تفتيشه مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بولاية فلوريدا.

وجمع مكتب التحقيقات الفيدرالي من مقر إقامة ترامب 4 مجموعات من الوثائق المصنفة "سرية للغاية"، و3 مجموعات من المستندات "السرية" و3 مجموعات "خاصة".
الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
بولتون: وثائق بايدن السرية "هدية مذهلة" إلى ترامب
أمس, 16:43 GMT
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، جرت استعادة 10 وثائق سرية مؤرخة بين عامي 2013 و2016 من مكتب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.
وأعلن البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني الجاري أن وزارة العدل الأمريكية تراجع وثائق يحتمل أن تكون سرية عثر عليها في مركز أبحاث ملحق بمكتب بايدن، تعود لفترة عمله نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.

وأمس الاثنين، أعلن بوب باور، محامي بايدن، أن موظفي وزارة العدل الأمريكية أجروا تفتيشاً في منزل جو بايدن في ويلمينغتون بولاية ديلاوير، وعثروا على 6 وثائق سرية جديدة.

وأشار المحامي إلى أن التفتيش جرى لأكثر من 12 ساعة وشمل جميع أنحاء المنزل. وحضر التفتيش محامو الرئيس الأمريكي وممثلون عن البيت الأبيض.
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