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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230124/إعلام-واشنطن-اعترفت-صراحة-بأن-أوكرانيا-تخسر-1072666105.html
إعلام: واشنطن اعترفت صراحة بأن أوكرانيا تخسر
إعلام: واشنطن اعترفت صراحة بأن أوكرانيا تخسر
صرح مذيع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، تاكر كارلسون، بأن مطالبة السناتور الجمهوري ليندسي غراهام بأن يرسل البيت الأبيض دبابات أمريكية إلى أوكرانيا يبدو وكأنه... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T16:10+0000
2023-01-24T16:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
مساعدات عسكرية أمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال كارلسون "بالطبع يمكن لألمانيا أن تفعل ذلك، ويمكن لأوروبا أن تدفع ثمنها. أوكرانيا موجودة في أوروبا. لكن ليندسي غراهام يقف إلى جانب أكثر عضوين يساريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ويطالب الأمريكيين بدفع ثمن ذلك. لقد كانوا يكذبون عليكم لمدة عام. وقالوا إن أوكرانيا تفوز. الآن يعترفون بأن أوكرانيا تخسر ويجب عليكم مضاعفة دعمكم".ويرى الصحفي الأمريكي أن مثل هذه السياسة غير المسؤولة لواشنطن تظهر بوضوح مدى عدم اكتراث أعضاء الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ بمشكلات المواطنين العاديين.ووصل السيناتور ليندسي غراهام إلى كييف يوم الجمعة الماضي برفقة السناتور ريتشارد بلومنتال وشيلدون واياهاوس. ودعا من هناك الإدارة الأمريكية إلى إمداد كييف بعربات عسكرية من أجل "فتح البوابات"، ما دفع ألمانيا إلى إعطاء الضوء الأخضر لنقل معداتها العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230120/البنتاغون-حزمة-المساعدات-الجديدة-لأوكرانيا-تشمل-أنظمة-الدفاع-الجوي-ناسامس-1072523836.html
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العالم, مساعدات عسكرية أمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, مساعدات عسكرية أمريكية, أخبار أوكرانيا

إعلام: واشنطن اعترفت صراحة بأن أوكرانيا تخسر

16:10 GMT 24.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورمركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
مركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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صرح مذيع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، تاكر كارلسون، بأن مطالبة السناتور الجمهوري ليندسي غراهام بأن يرسل البيت الأبيض دبابات أمريكية إلى أوكرانيا يبدو وكأنه اعتراف علني من الكونغرس الأمريكي بأن كييف تخسر في الصراع مع موسكو.
وقال كارلسون "بالطبع يمكن لألمانيا أن تفعل ذلك، ويمكن لأوروبا أن تدفع ثمنها. أوكرانيا موجودة في أوروبا. لكن ليندسي غراهام يقف إلى جانب أكثر عضوين يساريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ويطالب الأمريكيين بدفع ثمن ذلك. لقد كانوا يكذبون عليكم لمدة عام. وقالوا إن أوكرانيا تفوز. الآن يعترفون بأن أوكرانيا تخسر ويجب عليكم مضاعفة دعمكم".
ويرى الصحفي الأمريكي أن مثل هذه السياسة غير المسؤولة لواشنطن تظهر بوضوح مدى عدم اكتراث أعضاء الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ بمشكلات المواطنين العاديين.
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ووصل السيناتور ليندسي غراهام إلى كييف يوم الجمعة الماضي برفقة السناتور ريتشارد بلومنتال وشيلدون واياهاوس. ودعا من هناك الإدارة الأمريكية إلى إمداد كييف بعربات عسكرية من أجل "فتح البوابات"، ما دفع ألمانيا إلى إعطاء الضوء الأخضر لنقل معداتها العسكرية.
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