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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230124/استقالات-جديدة-في-أوكرانيا-وزيلينسكي-يعد-بقرارات-غير-متوقعة-في-بلاده--1072637574.html
استقالات جديدة في أوكرانيا وزيلينسكي يعد بقرارات غير متوقعة في بلاده
استقالات جديدة في أوكرانيا وزيلينسكي يعد بقرارات غير متوقعة في بلاده
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الإثنين، عن تغييرات جوهرية في المناصب الحكومية والإدارية في البلاد. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T06:34+0000
2023-01-24T06:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونشر زيلينسكي على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام" منشوراً قال فيه إن قرارات جديدة سيتم اتخاذها على مستوى الموظفين والمناصب الإدارية والحكومية في الدول.وفي سياق متصل، أعلنت صحيفة "البرافدا" الأوكرانية نقلا عن مصادر خاصة أن نائب الرئيس الأوكراني، كيريلو تيموشينكو، كتب خطاب استقالة.وأكد الرئيس الأوكراني قبول استقالة تيموشينكو بعد نشره رداً على خطاب استقالة الأخير، "طرد تيموشينكو كيريلو فلادلينوفيتش من منصب نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا وفقًا للطلب المقدم".وبحسب مصادر الصحيفة، فإن وزير الخارجية الأوكراني ورئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، أليكسي كوليبا، قد يحل محله.
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العالم
العالم

استقالات جديدة في أوكرانيا وزيلينسكي يعد بقرارات غير متوقعة في بلاده

06:34 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 06:45 GMT 24.01.2023)
© Photo / Ukrainian Presidential press serviceالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press service
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الإثنين، عن تغييرات جوهرية في المناصب الحكومية والإدارية في البلاد.
ونشر زيلينسكي على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام" منشوراً قال فيه إن قرارات جديدة سيتم اتخاذها على مستوى الموظفين والمناصب الإدارية والحكومية في الدول.
وفي سياق متصل، أعلنت صحيفة "البرافدا" الأوكرانية نقلا عن مصادر خاصة أن نائب الرئيس الأوكراني، كيريلو تيموشينكو، كتب خطاب استقالة.
وأكد الرئيس الأوكراني قبول استقالة تيموشينكو بعد نشره رداً على خطاب استقالة الأخير، "طرد تيموشينكو كيريلو فلادلينوفيتش من منصب نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا وفقًا للطلب المقدم".
وبحسب مصادر الصحيفة، فإن وزير الخارجية الأوكراني ورئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، أليكسي كوليبا، قد يحل محله.
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