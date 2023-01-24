https://sputnikarabic.ae/20230124/استقالات-جديدة-في-أوكرانيا-وزيلينسكي-يعد-بقرارات-غير-متوقعة-في-بلاده--1072637574.html
استقالات جديدة في أوكرانيا وزيلينسكي يعد بقرارات غير متوقعة في بلاده
استقالات جديدة في أوكرانيا وزيلينسكي يعد بقرارات غير متوقعة في بلاده
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الإثنين، عن تغييرات جوهرية في المناصب الحكومية والإدارية في البلاد. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T06:34+0000
2023-01-24T06:34+0000
2023-01-24T06:45+0000
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ونشر زيلينسكي على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام" منشوراً قال فيه إن قرارات جديدة سيتم اتخاذها على مستوى الموظفين والمناصب الإدارية والحكومية في الدول.وفي سياق متصل، أعلنت صحيفة "البرافدا" الأوكرانية نقلا عن مصادر خاصة أن نائب الرئيس الأوكراني، كيريلو تيموشينكو، كتب خطاب استقالة.وأكد الرئيس الأوكراني قبول استقالة تيموشينكو بعد نشره رداً على خطاب استقالة الأخير، "طرد تيموشينكو كيريلو فلادلينوفيتش من منصب نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا وفقًا للطلب المقدم".وبحسب مصادر الصحيفة، فإن وزير الخارجية الأوكراني ورئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، أليكسي كوليبا، قد يحل محله.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
استقالات جديدة في أوكرانيا وزيلينسكي يعد بقرارات غير متوقعة في بلاده
06:34 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 06:45 GMT 24.01.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الإثنين، عن تغييرات جوهرية في المناصب الحكومية والإدارية في البلاد.
ونشر زيلينسكي على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام" منشوراً قال فيه إن قرارات جديدة سيتم اتخاذها على مستوى الموظفين والمناصب الإدارية والحكومية في الدول.
وفي سياق متصل، أعلنت صحيفة "البرافدا" الأوكرانية نقلا عن مصادر خاصة أن نائب الرئيس الأوكراني، كيريلو تيموشينكو، كتب خطاب استقالة.
وأكد الرئيس الأوكراني قبول استقالة تيموشينكو بعد نشره رداً على خطاب استقالة الأخير، "طرد تيموشينكو كيريلو فلادلينوفيتش من منصب نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا وفقًا للطلب المقدم".
وبحسب مصادر الصحيفة، فإن وزير الخارجية الأوكراني ورئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، أليكسي كوليبا، قد يحل محله.