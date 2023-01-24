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استقالة نائب وزير الدفاع الأوكراني
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230124/استقالة-نائب-وزير-الدفاع-الأوكراني-على-خلفية-فضيحة--1072641728.html
استقالة نائب وزير الدفاع الأوكراني
استقالة نائب وزير الدفاع الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، استقالة نائب وزير الدفاع الأوكراني المسؤول عن الخدمات اللوجستية على خلفية فضيحة مرتبطة بالمشتريات. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T08:38+0000
2023-01-24T08:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأكدت الدفاع الأوكرانية أن نائب وزير الدفاع الأوكراني فياتشيسلاف شابوفالوف، المسؤول عن الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية، استقال بعد فضيحة المشتريات.وجاء في البيان أن "فياتشيسلاف شابوفالوف... طلب طرده حتى لا يشكل تهديدا للإمدادات المستقرة للقوات المسلحة الأوكرانية نتيجة حملة اتهامات تتعلق بشراء خدمات غذائية".وأضاف البيان أن وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف وافق على طلب نائبه ووجه مقترحا إلى الحكومة بذلك.
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استقالة نائب وزير الدفاع الأوكراني

08:38 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 08:46 GMT 24.01.2023)
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Official
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، استقالة نائب وزير الدفاع الأوكراني المسؤول عن الخدمات اللوجستية على خلفية فضيحة مرتبطة بالمشتريات.
وأكدت الدفاع الأوكرانية أن نائب وزير الدفاع الأوكراني فياتشيسلاف شابوفالوف، المسؤول عن الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية، استقال بعد فضيحة المشتريات.
وجاء في البيان أن "فياتشيسلاف شابوفالوف... طلب طرده حتى لا يشكل تهديدا للإمدادات المستقرة للقوات المسلحة الأوكرانية نتيجة حملة اتهامات تتعلق بشراء خدمات غذائية".
وأضاف البيان أن وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف وافق على طلب نائبه ووجه مقترحا إلى الحكومة بذلك.
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