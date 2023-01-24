https://sputnikarabic.ae/20230124/استقالة-نائب-وزير-الدفاع-الأوكراني-على-خلفية-فضيحة--1072641728.html
استقالة نائب وزير الدفاع الأوكراني
استقالة نائب وزير الدفاع الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، استقالة نائب وزير الدفاع الأوكراني المسؤول عن الخدمات اللوجستية على خلفية فضيحة مرتبطة بالمشتريات. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T08:38+0000
2023-01-24T08:38+0000
2023-01-24T08:46+0000
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وأكدت الدفاع الأوكرانية أن نائب وزير الدفاع الأوكراني فياتشيسلاف شابوفالوف، المسؤول عن الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية، استقال بعد فضيحة المشتريات.وجاء في البيان أن "فياتشيسلاف شابوفالوف... طلب طرده حتى لا يشكل تهديدا للإمدادات المستقرة للقوات المسلحة الأوكرانية نتيجة حملة اتهامات تتعلق بشراء خدمات غذائية".وأضاف البيان أن وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف وافق على طلب نائبه ووجه مقترحا إلى الحكومة بذلك.
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العالم
استقالة نائب وزير الدفاع الأوكراني
08:38 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 08:46 GMT 24.01.2023) تابعنا عبر
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أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، استقالة نائب وزير الدفاع الأوكراني المسؤول عن الخدمات اللوجستية على خلفية فضيحة مرتبطة بالمشتريات.
وأكدت الدفاع الأوكرانية أن نائب وزير الدفاع الأوكراني فياتشيسلاف شابوفالوف، المسؤول عن الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية، استقال بعد فضيحة المشتريات.
وجاء في البيان أن "فياتشيسلاف شابوفالوف... طلب طرده حتى لا يشكل تهديدا للإمدادات المستقرة للقوات المسلحة الأوكرانية نتيجة حملة اتهامات تتعلق بشراء خدمات غذائية".
وأضاف البيان أن وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف وافق على طلب نائبه ووجه مقترحا إلى الحكومة بذلك.