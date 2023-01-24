https://sputnikarabic.ae/20230124/اعتقال-مشتبه-به-بعث-برسالة-تهديد-للرئيس-البرتغالي-1072671071.html
اعتقال مشتبه به بعث برسالة تهديد للرئيس البرتغالي
اعتقال مشتبه به بعث برسالة تهديد للرئيس البرتغالي
اعتقلت الشرطة البرتغالية، اليوم الثلاثاء، رجلا للاشتباه في تهديده الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا بإرسال رصاصة إليه ومطالبته بمليون يورو. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T18:19+0000
2023-01-24T18:19+0000
2023-01-24T18:19+0000
البرتغال
الشرطة
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قالت الشرطة القضائية إن المشتبه به تم تحديد هويته بعد تحقيق في التهديد، الذي وقع في 26 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بحسب "فرانس برس".بعد تفتيش منزل المشتبه به، قالت الشرطة إنها عثرت بحوزته على سلاح غير مرخص. ووجهت إليه تهمة الإكراه ومحاولة الابتزاز.قال الرئيس البالغ من العمر 74 عاما والذي لم يأخذ الموضوع على محمل الجد إن المشتبه به "من المحتمل أنه يريد المال".وأبلغ وسائل الإعلام: "لم يكن تهديدا سياسيا".وقال إن كاتب الرسالة طالب بـ "مليون يورو... وهو مبلغ لم أتملكه على أي حال"، مضيفا أن الخطاب تضمن رقم هاتف وبيانات حسابا بنكيا.وأعيد انتخاب دي سوزا وهو كاثوليكي محافظ في يناير/ كانون الثاني 2021 بأغلبية ساحقة في انتخابات شهدت إقبالا واسعا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
البرتغال, الشرطة
اعتقال مشتبه به بعث برسالة تهديد للرئيس البرتغالي
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اعتقلت الشرطة البرتغالية، اليوم الثلاثاء، رجلا للاشتباه في تهديده الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا بإرسال رصاصة إليه ومطالبته بمليون يورو.
قالت الشرطة القضائية إن المشتبه به تم تحديد هويته بعد تحقيق في التهديد، الذي وقع في 26 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بحسب "فرانس برس".
15 أكتوبر 2022, 02:22 GMT
بعد تفتيش منزل المشتبه به، قالت الشرطة إنها عثرت بحوزته على سلاح غير مرخص. ووجهت إليه تهمة الإكراه ومحاولة الابتزاز.
قال الرئيس البالغ من العمر 74 عاما والذي لم يأخذ الموضوع على محمل الجد إن المشتبه به "من المحتمل أنه يريد المال".
وأبلغ وسائل الإعلام: "لم يكن تهديدا سياسيا".
وقال إن كاتب الرسالة طالب بـ "مليون يورو... وهو مبلغ لم أتملكه على أي حال"، مضيفا أن الخطاب تضمن رقم هاتف وبيانات حسابا بنكيا.
وأعيد انتخاب دي سوزا وهو كاثوليكي محافظ في يناير/ كانون الثاني 2021 بأغلبية ساحقة في انتخابات شهدت إقبالا واسعا.