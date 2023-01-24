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https://sputnikarabic.ae/20230124/الاتحاد-التونسي-للشغل-السلطة-لا-تسعى-للحلول-وإنما-تنتهج-سياسة-الخداع-وعدم-المسؤولية-1072660548.html
الاتحاد التونسي للشغل: السلطة لا تسعى للحلول وإنما تنتهج سياسة "الخداع" وعدم المسؤولية
الاتحاد التونسي للشغل: السلطة لا تسعى للحلول وإنما تنتهج سياسة "الخداع" وعدم المسؤولية
قال أمين عام الاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس التونسي، قيس سعيد، وحكومته لا تسعى لإيجاد حلول. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T14:44+0000
2023-01-24T14:44+0000
أخبار تونس اليوم
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وأشار في تصريحات لإذاعة "ديوان إف إم" التونسية إلى أن "السلطة لا تسعى لإيجاد الحلول، إنما تنتهج سياسة الخداع وعدم المسؤولية لزعزعة الاستقرار الاجتماعي".ولفت الطبوبي إلى أن إضراب قطاع النقل، المزمع إقامته في يومي 25 و26 من يناير/ كانون الثاني الجاري، "ليس غاية وإنما وسيلة للتفاوض والجلوس إلى طاولة الحوار"، حسب قوله.وتعاني تونس من أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حينما فرض سعيد إجراءات استثنائية تتضمن تجميد البرلمان، وأقال رئيس الحكومة، وعين حكومة أخرى جديدة.ورفضت غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات واعتبرتها "انقلابا على الدستور".
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي

الاتحاد التونسي للشغل: السلطة لا تسعى للحلول وإنما تنتهج سياسة "الخداع" وعدم المسؤولية

14:44 GMT 24.01.2023
© Sputnik . Mostafa Elkilanyنور الدين الطبوبي
نور الدين الطبوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
نور الدين الطبوبي
© Sputnik . Mostafa Elkilany
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قال أمين عام الاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس التونسي، قيس سعيد، وحكومته لا تسعى لإيجاد حلول.
وأشار في تصريحات لإذاعة "ديوان إف إم" التونسية إلى أن "السلطة لا تسعى لإيجاد الحلول، إنما تنتهج سياسة الخداع وعدم المسؤولية لزعزعة الاستقرار الاجتماعي".
ولفت الطبوبي إلى أن إضراب قطاع النقل، المزمع إقامته في يومي 25 و26 من يناير/ كانون الثاني الجاري، "ليس غاية وإنما وسيلة للتفاوض والجلوس إلى طاولة الحوار"، حسب قوله.
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وتعاني تونس من أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حينما فرض سعيد إجراءات استثنائية تتضمن تجميد البرلمان، وأقال رئيس الحكومة، وعين حكومة أخرى جديدة.
ورفضت غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات واعتبرتها "انقلابا على الدستور".
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