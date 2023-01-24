عربي
https://sputnikarabic.ae/20230124/البرازيل-والأرجنتين-تدرسان-إمكانية-تبادل-الغاز-وإمدادات-الطاقة-1072636519.html
البرازيل والأرجنتين تدرسان إمكانية تبادل الغاز وإمدادات الطاقة
البرازيل والأرجنتين تدرسان إمكانية تبادل الغاز وإمدادات الطاقة
مكسيكو سيتي - سبوتنيك. وقال فرنانديز بعد اجتماع ثنائي: "ناقشنا إمكانية توريد الغاز من [حقل] فاكا مويرتا إلى البرازيل، فضلا عن تزويدنا بالطاقة الكهربائية". 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T03:27+0000
2023-01-24T03:27+0000
منتخب البرازيل
الأرجنتين
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1f/1069653516_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3fd2e57f9230b1a9fcbd2de896db3e52.jpg
مكسيكو سيتي - سبوتنيك. وقال فرنانديز بعد اجتماع ثنائي: "ناقشنا إمكانية توريد الغاز من [حقل] فاكا مويرتا إلى البرازيل، فضلا عن تزويدنا بالطاقة الكهربائية".وخلال الزيارة الخارجية الأولى للزعيم البرازيلي، الذي أصبح رئيسا في 1 يناير، وقع البلدان اتفاقيات بشأن التكامل الاقتصادي.ووفقا لرئيس الأرجنتين، كان هذا بداية مرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية "لعقود".بالإضافة إلى الاجتماعات الثنائية مع البلد المضيف، سيشارك لولا دا سيلفا في قمة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في 24 يناير.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1f/1069653516_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_97d3445a211f3ccb4e5cea76fd14a134.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منتخب البرازيل, الأرجنتين, العالم
منتخب البرازيل, الأرجنتين, العالم

البرازيل والأرجنتين تدرسان إمكانية تبادل الغاز وإمدادات الطاقة

03:27 GMT 24.01.2023
© AP Photo / Andre Pennerالرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية في البرازيل الاثنين 31 أكتوبر 2022
الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية في البرازيل الاثنين 31 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Andre Penner
تابعنا عبرTelegram
مكسيكو سيتي - سبوتنيك. وقال فرنانديز بعد اجتماع ثنائي: "ناقشنا إمكانية توريد الغاز من [حقل] فاكا مويرتا إلى البرازيل، فضلا عن تزويدنا بالطاقة الكهربائية".
وخلال الزيارة الخارجية الأولى للزعيم البرازيلي، الذي أصبح رئيسا في 1 يناير، وقع البلدان اتفاقيات بشأن التكامل الاقتصادي.
ووفقا لرئيس الأرجنتين، كان هذا بداية مرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية "لعقود".
بالإضافة إلى الاجتماعات الثنائية مع البلد المضيف، سيشارك لولا دا سيلفا في قمة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في 24 يناير.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:53 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يناير, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала