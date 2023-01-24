https://sputnikarabic.ae/20230124/البرازيل-والأرجنتين-تدرسان-إمكانية-تبادل-الغاز-وإمدادات-الطاقة-1072636519.html
البرازيل والأرجنتين تدرسان إمكانية تبادل الغاز وإمدادات الطاقة
البرازيل والأرجنتين تدرسان إمكانية تبادل الغاز وإمدادات الطاقة
مكسيكو سيتي - سبوتنيك. وقال فرنانديز بعد اجتماع ثنائي: "ناقشنا إمكانية توريد الغاز من [حقل] فاكا مويرتا إلى البرازيل، فضلا عن تزويدنا بالطاقة الكهربائية". 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T03:27+0000
2023-01-24T03:27+0000
2023-01-24T03:27+0000
منتخب البرازيل
الأرجنتين
العالم
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مكسيكو سيتي - سبوتنيك. وقال فرنانديز بعد اجتماع ثنائي: "ناقشنا إمكانية توريد الغاز من [حقل] فاكا مويرتا إلى البرازيل، فضلا عن تزويدنا بالطاقة الكهربائية".وخلال الزيارة الخارجية الأولى للزعيم البرازيلي، الذي أصبح رئيسا في 1 يناير، وقع البلدان اتفاقيات بشأن التكامل الاقتصادي.ووفقا لرئيس الأرجنتين، كان هذا بداية مرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية "لعقود".بالإضافة إلى الاجتماعات الثنائية مع البلد المضيف، سيشارك لولا دا سيلفا في قمة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في 24 يناير.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
منتخب البرازيل, الأرجنتين, العالم
منتخب البرازيل, الأرجنتين, العالم
البرازيل والأرجنتين تدرسان إمكانية تبادل الغاز وإمدادات الطاقة
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مكسيكو سيتي - سبوتنيك
. وقال فرنانديز بعد اجتماع ثنائي: "ناقشنا إمكانية توريد الغاز من [حقل] فاكا مويرتا إلى البرازيل، فضلا عن تزويدنا بالطاقة الكهربائية".
وخلال الزيارة الخارجية الأولى للزعيم البرازيلي، الذي أصبح رئيسا في 1 يناير، وقع البلدان اتفاقيات بشأن التكامل الاقتصادي.
ووفقا لرئيس الأرجنتين، كان هذا بداية مرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية "لعقود".
بالإضافة إلى الاجتماعات الثنائية مع البلد المضيف، سيشارك لولا دا سيلفا في قمة دول أمريكا اللاتينية
ومنطقة البحر الكاريبي في 24 يناير.