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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230124/البرلمان-السويسري-يوافق-على-إعادة-تصدير-الأسلحة-المنتجة-في-البلاد-إلى-أوكرانيا-1072676056.html
البرلمان السويسري يوافق على إعادة تصدير الأسلحة المنتجة في البلاد إلى أوكرانيا
البرلمان السويسري يوافق على إعادة تصدير الأسلحة المنتجة في البلاد إلى أوكرانيا
وافقت لجنة البرلمان السويسري على تعديلات على التشريع الذي سيسمح بإعادة تصدير الأسلحة السويسرية الصنع عبر بلدان ثالثة إلى أوكرانيا. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T20:47+0000
2023-01-24T20:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
مساعدات عسكرية أمريكية
سويسرا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان السويسري، اليوم الثلاثاء "وافقت لجنة السياسة الأمنية بالمجلس الوطني، بأغلبية 14 صوتا مقابل 11، على الاقتراح والمبادرة البرلمانية بشأن إعادة تصدير المعدات العسكرية. ويمكن إلغاء طلبات عدم إعادة التصدير في حالات انتهاك الحظر. بشأن استخدام القوة بموجب القانون الدولي".كما أشارت البيان إلى أن الصراع الروسي الأوكراني يندرج تحت هذا المعيار.وقررت الحكومة الألمانية تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد من طراز "2A6"، والتي تدخل في عتاد سلاح القوات الألمانية الحالي، وفق صحيفة "شبيغل" الألمانية.وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادر، "القرار اتخذ: ألمانيا ستزود أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2".وأضافت أن الحديث يدور عن سلسلة كاملة من الدبابات من طراز ليوبارد "2A6"، والتي تندرج ضمن معدات الجيش الألماني الحالية.وكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، قد عبر عن ثقته في أن الحلفاء سيتوصلون قريباً إلى اتفاق بشأن توريد الدبابات، بما في ذلك "ليوبارد" الألمانية، إلى أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230124/شبيغل-المستشار-الألماني-يقرر-إرسال-دبابات-ليوبارد-2-إلى-أوكرانيا-1072670392.html
https://sputnikarabic.ae/20230123/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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العالم, مساعدات عسكرية أمريكية, سويسرا, أخبار أوكرانيا
العالم, مساعدات عسكرية أمريكية, سويسرا, أخبار أوكرانيا

البرلمان السويسري يوافق على إعادة تصدير الأسلحة المنتجة في البلاد إلى أوكرانيا

20:47 GMT 24.01.2023
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورمناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، أوكرانيا
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© Sputnik . Stringer
/
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وافقت لجنة البرلمان السويسري على تعديلات على التشريع الذي سيسمح بإعادة تصدير الأسلحة السويسرية الصنع عبر بلدان ثالثة إلى أوكرانيا.
وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان السويسري، اليوم الثلاثاء "وافقت لجنة السياسة الأمنية بالمجلس الوطني، بأغلبية 14 صوتا مقابل 11، على الاقتراح والمبادرة البرلمانية بشأن إعادة تصدير المعدات العسكرية. ويمكن إلغاء طلبات عدم إعادة التصدير في حالات انتهاك الحظر. بشأن استخدام القوة بموجب القانون الدولي".
كما أشارت البيان إلى أن الصراع الروسي الأوكراني يندرج تحت هذا المعيار.
وقررت الحكومة الألمانية تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد من طراز "2A6"، والتي تدخل في عتاد سلاح القوات الألمانية الحالي، وفق صحيفة "شبيغل" الألمانية.
وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادر، "القرار اتخذ: ألمانيا ستزود أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2".
دبابة ليوبارد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"شبيغل": المستشار الألماني يقرر إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا
18:09 GMT
وأضافت أن الحديث يدور عن سلسلة كاملة من الدبابات من طراز ليوبارد "2A6"، والتي تندرج ضمن معدات الجيش الألماني الحالية.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 15:01 GMT
وكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، قد عبر عن ثقته في أن الحلفاء سيتوصلون قريباً إلى اتفاق بشأن توريد الدبابات، بما في ذلك "ليوبارد" الألمانية، إلى أوكرانيا.
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