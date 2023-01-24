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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230124/البيت-الأبيض-البنتاغون-لم-يستبعد-أبدا-إمكانية-إرسال-دبابات-إلى-أوكرانيا-1072674287.html
البيت الأبيض: البنتاغون لم يستبعد أبدا إمكانية إرسال دبابات إلى أوكرانيا
البيت الأبيض: البنتاغون لم يستبعد أبدا إمكانية إرسال دبابات إلى أوكرانيا
أكد البيت الأبيض أن البنتاغون لم يستبعد أبدا إمكانية إرسال دبابات لأوكرانيا، مضيفا أن هذه القضية لا تزال على جدول الأعمال. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T19:51+0000
2023-01-24T19:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
البيت الأبيض
شراء دبابات
أخبار أوكرانيا
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وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الثلاثاء، في تعليقها على تقارير إعلامية عن احتمال إمداد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"، قائلة: "إنهم (المسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية) لم يستبعدوا أبدا الدبابات... كانت هناك دائمًا صعوبات مع الدبابات، لكن لم يتم إزالتها أبدا (من الاعتبار)".ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر أن "إدارة بايدن تتجه إلى إرسال عدد كبير من دبابات أبرامز إم-1 إلى أوكرانيا، وقد يجري الإعلان عن تسليمها خلال الأسبوع الحالي".وأوضحت الصحيفة أن تلك الخطوة قد تكون جزءا من تفاهم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وألمانيا لتشجيع الأخيرة على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا أو السماح لدول أخرى مثل بولندا بتزويد كييف بدبابات من هذا الطراز.
https://sputnikarabic.ae/20230124/إعلام-إدارة-بايدن-تتجه-لتزويد-أوكرانيا-بدبابات-أبرامز-1072662574.html
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العالم, البيت الأبيض, شراء دبابات, أخبار أوكرانيا
العالم, البيت الأبيض, شراء دبابات, أخبار أوكرانيا

البيت الأبيض: البنتاغون لم يستبعد أبدا إمكانية إرسال دبابات إلى أوكرانيا

19:51 GMT 24.01.2023
© AP Photo / Ahn Young-joonدبابات "أبرامز"
دبابات أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
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أكد البيت الأبيض أن البنتاغون لم يستبعد أبدا إمكانية إرسال دبابات لأوكرانيا، مضيفا أن هذه القضية لا تزال على جدول الأعمال.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الثلاثاء، في تعليقها على تقارير إعلامية عن احتمال إمداد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"، قائلة: "إنهم (المسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية) لم يستبعدوا أبدا الدبابات... كانت هناك دائمًا صعوبات مع الدبابات، لكن لم يتم إزالتها أبدا (من الاعتبار)".
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر أن "إدارة بايدن تتجه إلى إرسال عدد كبير من دبابات أبرامز إم-1 إلى أوكرانيا، وقد يجري الإعلان عن تسليمها خلال الأسبوع الحالي".
دبابات أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: إدارة بايدن تتجه لتزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"
15:25 GMT
وأوضحت الصحيفة أن تلك الخطوة قد تكون جزءا من تفاهم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وألمانيا لتشجيع الأخيرة على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا أو السماح لدول أخرى مثل بولندا بتزويد كييف بدبابات من هذا الطراز.
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