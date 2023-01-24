https://sputnikarabic.ae/20230124/التشيك-تدعو-الاتحاد-الأوروبي-لتشديد-العقوبات-ضد-قطاع-التكنولوجيا-في-روسيا-1072660766.html
التشيك تدعو الاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات ضد قطاع التكنولوجيا في روسيا
التشيك تدعو الاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات ضد قطاع التكنولوجيا في روسيا
صرح وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، بأنه يتعين على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات إضافية على قطاع التكنولوجيا في روسيا الاتحادية للحد من قدرة موسكو على إنتاج... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T14:49+0000
2023-01-24T14:49+0000
2023-01-24T14:49+0000
العالم
التشيك
عقوبات أمريكية ضد روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال ليبافسكي في مقابلة مع وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء، "يجب أن نبحث عن طرق جديدة ومبتكرة لجعل عقوباتنا أقوى ... كيفية الحد من قدرة (روسيا) على إنتاج الأسلحة والصواريخ المستخدمة لمهاجمة البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا".وأشار وزير الخارجية التشيكي إلى أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات من أجل وقف تصرفات أولئك، الذين يتحايلون عليها حاليا، وكذلك استهداف "وكالات الدعاية الروسية"، وفق تعبيره.بالإضافة إلى ذلك، عبّر وزير الخارجية التشيكي عن أمله في أن تسمح ألمانيا على الأقل لدول أخرى بتصدير دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا.وكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، قد عبر عن ثقته في أن الحلفاء سيتوصلون قريباً إلى اتفاق بشأن توريد الدبابات، بما في ذلك "ليوبارد" الألمانية، إلى أوكرانيا.وأكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن بإمكان دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تمتلك دبابات "ليوبارد" أن تزود أوكرانيا بها، ولن تعترض ألمانيا على ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20230123/أمين-حلف-الناتو-يبحث-مع-وزير-الدفاع-الألماني-الجديد-توريد-الدبابات-إلى-أوكرانيا-1072635904.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, التشيك, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, التشيك, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
التشيك تدعو الاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات ضد قطاع التكنولوجيا في روسيا
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صرح وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، بأنه يتعين على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات إضافية على قطاع التكنولوجيا في روسيا الاتحادية للحد من قدرة موسكو على إنتاج أسلحة وصواريخ.
وقال ليبافسكي في مقابلة مع وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء، "يجب أن نبحث عن طرق جديدة ومبتكرة لجعل عقوباتنا أقوى ... كيفية الحد من قدرة (روسيا) على إنتاج الأسلحة والصواريخ المستخدمة لمهاجمة البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا".
وأشار وزير الخارجية التشيكي إلى أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات من أجل وقف تصرفات أولئك، الذين يتحايلون عليها حاليا، وكذلك استهداف "وكالات الدعاية الروسية"، وفق تعبيره.
وأضاف "لإنهاء الصراع، نحتاج إلى تسليح أوكرانيا. حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها".
بالإضافة إلى ذلك، عبّر وزير الخارجية التشيكي عن أمله في أن تسمح ألمانيا على الأقل لدول أخرى بتصدير دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا.
وكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، قد عبر عن ثقته في أن الحلفاء سيتوصلون قريباً إلى اتفاق بشأن توريد الدبابات، بما في ذلك "ليوبارد" الألمانية، إلى أوكرانيا.
وأكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن بإمكان دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تمتلك دبابات "ليوبارد" أن تزود أوكرانيا بها، ولن تعترض ألمانيا على ذلك.