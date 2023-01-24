https://sputnikarabic.ae/20230124/الخارجية-الإيرانية-لا-يحق-للبيت-الأبيض-الحديث-عن-حقوق-الإنسان-1072656180.html
الخارجية الإيرانية: لا يحق للبيت الأبيض الحديث عن حقوق الإنسان
الخارجية الإيرانية: لا يحق للبيت الأبيض الحديث عن حقوق الإنسان
صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بأن البيت الأبيض ليس بالموقع الذي يسمح له بالتصريح حول حقوق الإنسان. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T13:46+0000
2023-01-24T13:46+0000
2023-01-24T13:46+0000
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وقال عبد اللهيان في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء، إن "الشعب الإيراني الواعي يدرك حقيقة أنياب الذئاب المزينة جيدا"، داعيا قادة البيت الأبيض إلى الكف عن تصريحاتهم المخادعة.وأضاف "النفخ في نار الحرب الأوكرانية والحؤول دون السلام، هي من نتائج سياسات أمريكا التدخلية أيضا"، "كفّوا عن تصريحاتكم المخادعة، فالشعب الايراني يدرك حقيقة الأنياب المزينة للذئاب جيدا".وصوّت أعضاء البرلمان الأوروبي بالأغلبية لصالح تمرير قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.جاء ذلك على خلفية ما وصفه القرار بالـ"قمع وحشي" للاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق.
https://sputnikarabic.ae/20230118/القضاء-الإيراني-يعلن-الإفراج-عن-985-من-معتقلي-أحداث-الشغب-الأخيرة-1072430407.html
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العالم, إيران, حقوق الإنسان, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, حقوق الإنسان, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الإيرانية: لا يحق للبيت الأبيض الحديث عن حقوق الإنسان
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صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بأن البيت الأبيض ليس بالموقع الذي يسمح له بالتصريح حول حقوق الإنسان.
وقال عبد اللهيان في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء، إن "الشعب الإيراني الواعي يدرك حقيقة أنياب الذئاب المزينة جيدا"، داعيا قادة البيت الأبيض إلى الكف عن تصريحاتهم المخادعة.
وأشار الوزير الإيراني إلى ما وصفها بـ"المجازر" الناجمة عن سياسات أمريكا التدخلية، والتي راح ضحيتها نحو مليوني شخص في أفغانستان والعراق واليمن وفلسطين وسوريا.
وأضاف
"النفخ في نار الحرب الأوكرانية والحؤول دون السلام، هي من نتائج سياسات أمريكا التدخلية أيضا"، "كفّوا عن تصريحاتكم المخادعة، فالشعب الايراني يدرك حقيقة الأنياب المزينة للذئاب جيدا".
وصوّت أعضاء البرلمان الأوروبي بالأغلبية لصالح تمرير قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية
.
جاء ذلك على خلفية ما وصفه القرار بالـ"قمع وحشي" للاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق.