https://sputnikarabic.ae/20230124/الخارجية-التركية-تستدعي-سفير-هولندا-في-أنقرة-احتجاجا-على-حرق-المصحف-في-لاهاي-1072649109.html

الخارجية التركية تستدعي سفير هولندا في أنقرة احتجاجا على حرق المصحف في لاهاي

الخارجية التركية تستدعي سفير هولندا في أنقرة احتجاجا على حرق المصحف في لاهاي

أعلنت وزارة الخارجية التركية استدعاء سفير هولندا في أنقرة جويب ويجناندس، احتجاجا على الاعتداء الذي طال المصحف في لاهاي. 24.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-24T11:31+0000

2023-01-24T11:31+0000

2023-01-24T11:49+0000

العالم

أخبار العالم الآن

حكومة هولندا

لاهاي

أخبار تركيا اليوم

مصحف

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101581/30/1015813090_0:0:3667:2063_1920x0_80_0_0_035ac97e7b8e7f747946a0bd278b70c2.jpg

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن قرارها جاء "تنديدا باعتداء شخص في لاهاي الهولندية بتاريخ 22 يناير/ كانون الثاني الجاري على القرآن الكريم"،بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول".وأضافت الخارجية "ندين بأشد العبارات الاعتداء الدنيء من شخص معاد للإسلام في لاهاي الهولندية، والذي استهدف كتابنا المقدس القرآن الكريم".وحذر البيان من أن "مثل هذه الممارسات تهدد السلم والعيش المشترك، وتعزز العنصرية، ومعاداة المسلمين والأجانب في هولندا".وأكدت الخارجية أن "هذا التصرف لا يستهدف المسلمين فقط، بل جميع المبادئ الإنسانية الأساسية، والحريات والقيم الروحية".وطالب البيان "السلطات الهولندية بالكشف عن الجهات التي تقف وراء هذا التصرف، واتخاذ تدابير ملموسة لعرقلة تكراره".وحرق أمس الإثنين، زعيم جماعة بيجيدا المتطرفة في هولندا إدوين واجنسفيلد، نسخة القرآن الكريم بعد تمزيقها وتدنيسها، في لاهاي، العاصمة الإدارية للبلاد.وسبق واعتقلت الشرطة الهولندية إدوين واجنسفيلد، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أثناء إقدامه على حرق نسخة من القرآن، أمام حشد حضره مجموعة من أنصار جماعته في روتردام.

https://sputnikarabic.ae/20230123/أردوغان-يعلق-على-حرق-المصحف-في-السويد-ويصفه-بـالفعل-القبيح-1072627023.html

لاهاي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, حكومة هولندا, لاهاي, أخبار تركيا اليوم, مصحف