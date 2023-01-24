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https://sputnikarabic.ae/20230124/الخارجية-التركية-تستدعي-سفير-هولندا-في-أنقرة-احتجاجا-على-حرق-المصحف-في-لاهاي-1072649109.html
الخارجية التركية تستدعي سفير هولندا في أنقرة احتجاجا على حرق المصحف في لاهاي
الخارجية التركية تستدعي سفير هولندا في أنقرة احتجاجا على حرق المصحف في لاهاي
أعلنت وزارة الخارجية التركية استدعاء سفير هولندا في أنقرة جويب ويجناندس، احتجاجا على الاعتداء الذي طال المصحف في لاهاي. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T11:31+0000
2023-01-24T11:49+0000
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وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن قرارها جاء "تنديدا باعتداء شخص في لاهاي الهولندية بتاريخ 22 يناير/ كانون الثاني الجاري على القرآن الكريم"،بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول".وأضافت الخارجية "ندين بأشد العبارات الاعتداء الدنيء من شخص معاد للإسلام في لاهاي الهولندية، والذي استهدف كتابنا المقدس القرآن الكريم".وحذر البيان من أن "مثل هذه الممارسات تهدد السلم والعيش المشترك، وتعزز العنصرية، ومعاداة المسلمين والأجانب في هولندا".وأكدت الخارجية أن "هذا التصرف لا يستهدف المسلمين فقط، بل جميع المبادئ الإنسانية الأساسية، والحريات والقيم الروحية".وطالب البيان "السلطات الهولندية بالكشف عن الجهات التي تقف وراء هذا التصرف، واتخاذ تدابير ملموسة لعرقلة تكراره".وحرق أمس الإثنين، زعيم جماعة بيجيدا المتطرفة في هولندا إدوين واجنسفيلد، نسخة القرآن الكريم بعد تمزيقها وتدنيسها، في لاهاي، العاصمة الإدارية للبلاد.وسبق واعتقلت الشرطة الهولندية إدوين واجنسفيلد، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أثناء إقدامه على حرق نسخة من القرآن، أمام حشد حضره مجموعة من أنصار جماعته في روتردام.
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العالم, أخبار العالم الآن, حكومة هولندا, لاهاي, أخبار تركيا اليوم, مصحف
العالم, أخبار العالم الآن, حكومة هولندا, لاهاي, أخبار تركيا اليوم, مصحف

الخارجية التركية تستدعي سفير هولندا في أنقرة احتجاجا على حرق المصحف في لاهاي

11:31 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 11:49 GMT 24.01.2023)
© AFP 2023 / Sheimo Ugluمبنى الوزارة الخارجية التركية
مبنى الوزارة الخارجية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© AFP 2023 / Sheimo Uglu
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أعلنت وزارة الخارجية التركية استدعاء سفير هولندا في أنقرة جويب ويجناندس، احتجاجا على الاعتداء الذي طال المصحف في لاهاي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن قرارها جاء "تنديدا باعتداء شخص في لاهاي الهولندية بتاريخ 22 يناير/ كانون الثاني الجاري على القرآن الكريم"،بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول".
وأضافت الخارجية "ندين بأشد العبارات الاعتداء الدنيء من شخص معاد للإسلام في لاهاي الهولندية، والذي استهدف كتابنا المقدس القرآن الكريم".
وحذر البيان من أن "مثل هذه الممارسات تهدد السلم والعيش المشترك، وتعزز العنصرية، ومعاداة المسلمين والأجانب في هولندا".
وأكدت الخارجية أن "هذا التصرف لا يستهدف المسلمين فقط، بل جميع المبادئ الإنسانية الأساسية، والحريات والقيم الروحية".
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
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أمس, 16:51 GMT
وطالب البيان "السلطات الهولندية بالكشف عن الجهات التي تقف وراء هذا التصرف، واتخاذ تدابير ملموسة لعرقلة تكراره".
وحرق أمس الإثنين، زعيم جماعة بيجيدا المتطرفة في هولندا إدوين واجنسفيلد، نسخة القرآن الكريم بعد تمزيقها وتدنيسها، في لاهاي، العاصمة الإدارية للبلاد.
وسبق واعتقلت الشرطة الهولندية إدوين واجنسفيلد، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أثناء إقدامه على حرق نسخة من القرآن، أمام حشد حضره مجموعة من أنصار جماعته في روتردام.
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