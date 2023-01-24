https://sputnikarabic.ae/20230124/الخطوط-التركية-تلغي-رحلات-إلى-ألمانيا-الأربعاء-على-خلفية-إضراب-العاملين-في-مطار-برلين-1072658568.html
الخطوط التركية تلغي رحلات إلى ألمانيا على خلفية إضراب العاملين في مطار برلين
الخطوط التركية تلغي رحلات إلى ألمانيا على خلفية إضراب العاملين في مطار برلين
قررت الخطوط الجوية التركية إلغاء بعض رحلاتها، غدا الأربعاء، إلى مطار برلين الألماني، على خلفية الإضراب المزمع تنفيذه من العاملين فيه. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T13:55+0000
2023-01-24T13:55+0000
2023-01-24T14:20+0000
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وأفادت وكالة الأنباء التركية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن شركة الخطوط الجوية التركية قد أصدرت بيانا أكدت من خلاله إلغاء الرحلات ذوات الأرقام "TK1721 ،TK1723 ،TK1725 ،TK1727" وهي الرحلات التي تأتي ضمن جدول يوم الأربعاء من مطار إسطنبول إلى مطار برلين الدولي.وفي الوقت نفسه، قررت شركة "أناضول جيت" إلغاء رحلتها من مطار صبيحة غوكشن بمدينة إسطنبول التركية إلى مطار برلين أيضا.ومن المفترض أن يضرب العمال أو الموظفون الأرضيون في مطار برلين غدا الأربعاء، حيث دعت نقابة "عمال فيردي" الألمانية كل عمال المناولة الأرضية والأمن في مطار برلين، وكذلك من توظفهم شركة المطار نفسها، إلى الإضراب بسبب الأجور.ويشار إلى أن إضراب العمال في مطار برلين سيستمر من الساعة 03:30 إلى 23:59، حيث من المقرر أن تقلع أو تهبط أكثر من 300 رحلة في مطار برلين يوم الأربعاء، حيث سيتأثر حوالي 35000 مسافر.وطالبت النقابة العمالية في مطار برلين بـ500 يورو إضافية، بشكل شهري، لعمال المناولة الأرضية وموظفي شركة المطارات، كجزء من مفاوضات الأجور الجارية، وهو أعلى بكثير مما يرغب أصحاب العمل في تقديمه، في الوقت الراهن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الخطوط الجوية التركية, برلين, أخبار ألمانيا, أخبار تركيا اليوم
العالم, الخطوط الجوية التركية, برلين, أخبار ألمانيا, أخبار تركيا اليوم
الخطوط التركية تلغي رحلات إلى ألمانيا على خلفية إضراب العاملين في مطار برلين
13:55 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 14:20 GMT 24.01.2023) تابعنا عبر
قررت الخطوط الجوية التركية إلغاء بعض رحلاتها، غدا الأربعاء، إلى مطار برلين الألماني، على خلفية الإضراب المزمع تنفيذه من العاملين فيه.
وأفادت وكالة الأنباء التركية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن شركة الخطوط الجوية التركية قد أصدرت بيانا أكدت من خلاله إلغاء الرحلات ذوات الأرقام "TK1721 ،TK1723 ،TK1725 ،TK1727" وهي الرحلات التي تأتي ضمن جدول يوم الأربعاء من مطار إسطنبول إلى مطار برلين الدولي.
وفي الوقت نفسه، قررت شركة "أناضول جيت" إلغاء رحلتها من مطار صبيحة غوكشن بمدينة إسطنبول التركية
إلى مطار برلين أيضا.
ومن المفترض أن يضرب العمال أو الموظفون الأرضيون في مطار برلين غدا الأربعاء، حيث دعت نقابة "عمال فيردي" الألمانية كل عمال المناولة الأرضية والأمن في مطار برلين، وكذلك من توظفهم شركة المطار نفسها، إلى الإضراب بسبب الأجور.
ويشار إلى أن إضراب العمال في مطار برلين
سيستمر من الساعة 03:30 إلى 23:59، حيث من المقرر أن تقلع أو تهبط أكثر من 300 رحلة في مطار برلين يوم الأربعاء، حيث سيتأثر حوالي 35000 مسافر.
وطالبت النقابة العمالية في مطار برلين بـ500 يورو إضافية، بشكل شهري، لعمال المناولة الأرضية وموظفي شركة المطارات، كجزء من مفاوضات الأجور الجارية، وهو أعلى بكثير مما يرغب أصحاب العمل في تقديمه، في الوقت الراهن.