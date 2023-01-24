https://sputnikarabic.ae/20230124/الدفاع-الروسية-ترميم-قاعدة-الجراح-الجوية-العسكرية-شمالي-سوريا-لاستخدامها-بشكل-مشترك-1072636139.html
الدفاع الروسية: ترميم قاعدة الجراح الجوية العسكرية شمالي سوريا لاستخدامها بشكل مشترك
الدفاع الروسية: ترميم قاعدة الجراح الجوية العسكرية شمالي سوريا لاستخدامها بشكل مشترك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو ودمشق رممتا قاعدة الجراح الجوية العسكرية شمالي سوريا لاستخدامها بشكل مشترك. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T01:19+0000
2023-01-24T01:19+0000
2023-01-24T01:19+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان": "رمم العسكريون الروس والسوريون مطار الجراح في الجزء الشمالي من الجمهورية العربية السورية، الذي دمر أثناء الأعمال العدائية".وأضاف البيان: "القاعدة الجوية المشتركة للقوات الجوية الروسية والسورية في مطار الجراح تجعل من الممكن تغطية حدود الدولة".
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أخبار سوريا اليوم, العالم, روسيا
أخبار سوريا اليوم, العالم, روسيا
الدفاع الروسية: ترميم قاعدة الجراح الجوية العسكرية شمالي سوريا لاستخدامها بشكل مشترك
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو ودمشق رممتا قاعدة الجراح الجوية العسكرية شمالي سوريا لاستخدامها بشكل مشترك.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الوزارة في بيان": "رمم العسكريون الروس والسوريون مطار الجراح في الجزء الشمالي من الجمهورية العربية السورية، الذي دمر أثناء الأعمال العدائية".
وأضاف البيان: "القاعدة الجوية المشتركة للقوات الجوية الروسية والسورية في مطار الجراح تجعل من الممكن تغطية حدود الدولة".