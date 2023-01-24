https://sputnikarabic.ae/20230124/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-أكثر-من-90-جنديا-أوكرانيا-على-عدة-محاور-خلال--1072649033.html

الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 90 جنديا أوكرانيا على عدة محاور

الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 90 جنديا أوكرانيا على عدة محاور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المشتركة تمنكت من القضاء على أكثر من 90 جنديا أوكرانيا على عدة محاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 24.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-24T11:27+0000

2023-01-24T11:27+0000

2023-01-24T11:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

عمليات عسكرية

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/09/1062027139_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_772e0e93e843916f7e5a721f6758b1eb.jpg

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أن وحدات المنطقة العسكرية الشرقية قضت على أكثر من 25 جنديا أوكرانيا في اتجاه زابوروجيه وتدمير ست قطع من المعدات في منطقة بريتشيستوفكا ونوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال يوم واحد ،وأضافت الدفاع الروسية أنه على محوري كراسني ليمان وكوبيانسك امكنت القوات الروسية من القضاء على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع هاوتزر عيار 155 ملم ومحطتي رادار مضاد للبطاريات أمريكية الصنع.وأشاروا إلى أنه في هذا الاتجاه ، تعرضت وحدات من لواء الهجوم الجوي 80 و 95 لأوكرانيا في منطقتي تشيرفونا ديبروفا بجمهورية لوغانسك وسيريبريانكا بجمهورية دونيتسك لقصف مدفعي من المنطقة العسكرية المركزية.وقالت الوكالة "تم تدمير أكثر من 30 جنديا أوكرانيًا وخمس مركبات قتالية مدرعة ونظام مدفعية M-777 ورادارين مضاد للبطارية من طراز AN / TPQ-37 أمريكي الصنع".في اتجاه كوبيانسك ، أفادت وزارة الدفاع أيضًا أن الطيران والمدفعية في المنطقة العسكرية الغربية أصابت وحدات من اللواء الآلي 14 واللواء 103 للدفاع الإقليمي لأوكرانيا في منطقتي تيمكوفكا وبيريستوفوي (منطقة خاركيف).وقالت الوزارة إن " تم القضاء على أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا وعربة قتال مصفحة وسيارة دمرت".

https://sputnikarabic.ae/20230124/القوات-الروسية-تحيد-100-جندي-أوكراني-خلال-محاولتهم-عبور-نهر-دنيبر-1072648279.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا