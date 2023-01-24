عربي
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230124/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-أكثر-من-90-جنديا-أوكرانيا-على-عدة-محاور-خلال--1072649033.html
الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 90 جنديا أوكرانيا على عدة محاور
الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 90 جنديا أوكرانيا على عدة محاور
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المشتركة تمنكت من القضاء على أكثر من 90 جنديا أوكرانيا على عدة محاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T11:27+0000
2023-01-24T11:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/09/1062027139_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_772e0e93e843916f7e5a721f6758b1eb.jpg
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أن وحدات المنطقة العسكرية الشرقية قضت على أكثر من 25 جنديا أوكرانيا في اتجاه زابوروجيه وتدمير ست قطع من المعدات في منطقة بريتشيستوفكا ونوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال يوم واحد ،وأضافت الدفاع الروسية أنه على محوري كراسني ليمان وكوبيانسك امكنت القوات الروسية من القضاء على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع هاوتزر عيار 155 ملم ومحطتي رادار مضاد للبطاريات أمريكية الصنع.وأشاروا إلى أنه في هذا الاتجاه ، تعرضت وحدات من لواء الهجوم الجوي 80 و 95 لأوكرانيا في منطقتي تشيرفونا ديبروفا بجمهورية لوغانسك وسيريبريانكا بجمهورية دونيتسك لقصف مدفعي من المنطقة العسكرية المركزية.وقالت الوكالة "تم تدمير أكثر من 30 جنديا أوكرانيًا وخمس مركبات قتالية مدرعة ونظام مدفعية M-777 ورادارين مضاد للبطارية من طراز AN / TPQ-37 أمريكي الصنع".في اتجاه كوبيانسك ، أفادت وزارة الدفاع أيضًا أن الطيران والمدفعية في المنطقة العسكرية الغربية أصابت وحدات من اللواء الآلي 14 واللواء 103 للدفاع الإقليمي لأوكرانيا في منطقتي تيمكوفكا وبيريستوفوي (منطقة خاركيف).وقالت الوزارة إن " تم القضاء على أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا وعربة قتال مصفحة وسيارة دمرت".
https://sputnikarabic.ae/20230124/القوات-الروسية-تحيد-100-جندي-أوكراني-خلال-محاولتهم-عبور-نهر-دنيبر-1072648279.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/09/1062027139_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_ae3d7c91ba73f37c3e8b99c7c80e583b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 90 جنديا أوكرانيا على عدة محاور

11:27 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 11:42 GMT 24.01.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المشتركة تمنكت من القضاء على أكثر من 90 جنديا أوكرانيا على عدة محاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أن وحدات المنطقة العسكرية الشرقية قضت على أكثر من 25 جنديا أوكرانيا في اتجاه زابوروجيه وتدمير ست قطع من المعدات في منطقة بريتشيستوفكا ونوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال يوم واحد ،
"في اتجاه زابوروجيه، ونتيجة لنيران المدفعية والعمليات النشطة التي قامت بها وحدات المنطقة العسكرية الشرقية، تم تحييد أكثر من 25 جنديا أوكرانيا من لواء الدفاع الإقليمي 108 في مناطق بريشيستوفكا ونوفوسيلكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا" ومدافع هاوتزر "دي-20" و"دي-30" وثلاث سيارات".
وأضافت الدفاع الروسية أنه على محوري كراسني ليمان وكوبيانسك امكنت القوات الروسية من القضاء على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع هاوتزر عيار 155 ملم ومحطتي رادار مضاد للبطاريات أمريكية الصنع.
وأشاروا إلى أنه في هذا الاتجاه ، تعرضت وحدات من لواء الهجوم الجوي 80 و 95 لأوكرانيا في منطقتي تشيرفونا ديبروفا بجمهورية لوغانسك وسيريبريانكا بجمهورية دونيتسك لقصف مدفعي من المنطقة العسكرية المركزية.
محطة دنيبر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط محاولة أوكرانية لعبور نهر دنيبر
11:19 GMT
وقالت الوكالة "تم تدمير أكثر من 30 جنديا أوكرانيًا وخمس مركبات قتالية مدرعة ونظام مدفعية M-777 ورادارين مضاد للبطارية من طراز AN / TPQ-37 أمريكي الصنع".
في اتجاه كوبيانسك ، أفادت وزارة الدفاع أيضًا أن الطيران والمدفعية في المنطقة العسكرية الغربية أصابت وحدات من اللواء الآلي 14 واللواء 103 للدفاع الإقليمي لأوكرانيا في منطقتي تيمكوفكا وبيريستوفوي (منطقة خاركيف).
وقالت الوزارة إن " تم القضاء على أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا وعربة قتال مصفحة وسيارة دمرت".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:08 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يناير, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала