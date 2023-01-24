https://sputnikarabic.ae/20230124/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-أكثر-من-90-جنديا-أوكرانيا-على-عدة-محاور-خلال--1072649033.html
الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 90 جنديا أوكرانيا على عدة محاور
الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 90 جنديا أوكرانيا على عدة محاور
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المشتركة تمنكت من القضاء على أكثر من 90 جنديا أوكرانيا على عدة محاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T11:27+0000
2023-01-24T11:27+0000
2023-01-24T11:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أن وحدات المنطقة العسكرية الشرقية قضت على أكثر من 25 جنديا أوكرانيا في اتجاه زابوروجيه وتدمير ست قطع من المعدات في منطقة بريتشيستوفكا ونوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال يوم واحد ،وأضافت الدفاع الروسية أنه على محوري كراسني ليمان وكوبيانسك امكنت القوات الروسية من القضاء على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع هاوتزر عيار 155 ملم ومحطتي رادار مضاد للبطاريات أمريكية الصنع.وأشاروا إلى أنه في هذا الاتجاه ، تعرضت وحدات من لواء الهجوم الجوي 80 و 95 لأوكرانيا في منطقتي تشيرفونا ديبروفا بجمهورية لوغانسك وسيريبريانكا بجمهورية دونيتسك لقصف مدفعي من المنطقة العسكرية المركزية.وقالت الوكالة "تم تدمير أكثر من 30 جنديا أوكرانيًا وخمس مركبات قتالية مدرعة ونظام مدفعية M-777 ورادارين مضاد للبطارية من طراز AN / TPQ-37 أمريكي الصنع".في اتجاه كوبيانسك ، أفادت وزارة الدفاع أيضًا أن الطيران والمدفعية في المنطقة العسكرية الغربية أصابت وحدات من اللواء الآلي 14 واللواء 103 للدفاع الإقليمي لأوكرانيا في منطقتي تيمكوفكا وبيريستوفوي (منطقة خاركيف).وقالت الوزارة إن " تم القضاء على أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا وعربة قتال مصفحة وسيارة دمرت".
https://sputnikarabic.ae/20230124/القوات-الروسية-تحيد-100-جندي-أوكراني-خلال-محاولتهم-عبور-نهر-دنيبر-1072648279.html
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روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 90 جنديا أوكرانيا على عدة محاور
11:27 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 11:42 GMT 24.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المشتركة تمنكت من القضاء على أكثر من 90 جنديا أوكرانيا على عدة محاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أن وحدات المنطقة العسكرية الشرقية قضت على أكثر من 25 جنديا أوكرانيا في اتجاه زابوروجيه وتدمير ست قطع من المعدات في منطقة بريتشيستوفكا ونوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال يوم واحد ،
"في اتجاه زابوروجيه، ونتيجة لنيران المدفعية والعمليات النشطة التي قامت بها وحدات المنطقة العسكرية الشرقية، تم تحييد أكثر من 25 جنديا أوكرانيا من لواء الدفاع الإقليمي 108 في مناطق بريشيستوفكا ونوفوسيلكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا" ومدافع هاوتزر "دي-20" و"دي-30" وثلاث سيارات".
وأضافت الدفاع الروسية أنه على محوري كراسني ليمان وكوبيانسك امكنت القوات الروسية من القضاء على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع هاوتزر عيار 155 ملم ومحطتي رادار مضاد للبطاريات أمريكية الصنع.
وأشاروا إلى أنه في هذا الاتجاه ، تعرضت وحدات من لواء الهجوم الجوي 80 و 95 لأوكرانيا في منطقتي تشيرفونا ديبروفا بجمهورية لوغانسك وسيريبريانكا بجمهورية دونيتسك لقصف مدفعي من المنطقة العسكرية المركزية.
وقالت الوكالة "تم تدمير أكثر من 30 جنديا أوكرانيًا وخمس مركبات قتالية مدرعة ونظام مدفعية M-777 ورادارين مضاد للبطارية من طراز AN / TPQ-37 أمريكي الصنع".
في اتجاه كوبيانسك ، أفادت وزارة الدفاع أيضًا أن الطيران والمدفعية في المنطقة العسكرية الغربية أصابت وحدات من اللواء الآلي 14 واللواء 103 للدفاع الإقليمي لأوكرانيا في منطقتي تيمكوفكا وبيريستوفوي (منطقة خاركيف).
وقالت الوزارة إن " تم القضاء على أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا وعربة قتال مصفحة وسيارة دمرت".